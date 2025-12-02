2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
Santander, Cantabria, Spanyolország; 05, 24, 2025: Suzuki autókereskedés homlokzatán lévő felirat.
Autó

Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik

Szánthó Péter
2025. december 2. 16:03

Novemberben alig maradt el az egy évvel korábbi szinttől az újautó-piac: 10 754 friss forgalomba helyezés történt Magyarországon, az év eddigi összesítése pedig bő 7 százalékos növekedést mutat. A toplistát novemberben a Skoda vezette. A modellek rangsorában 2025-ben toronymagasan a Suzuki S-Cross áll az élen, több mint 5900 darabbal. 

10 754 új autó állt forgalomba Magyarországon novemberben, csaknem ugyanannyi, mint egy évvel ezelőtt - derült ki a Datahouse friss adataiból. A 2023-as novemeberhez képest pedig majdnem 30 százalékos az emelkedés.

Éves szinten már 117 510 forgalomba helyezésnél tartottunk a múlt hónap végén, ami 7,1 százalékkal haladja meg a tavalyi év első 11 hónapjának adatait, és 17,8 százalékkal múlta felül a 2023-as január-novemberi időszakot.

Novemberben a Skoda bizonyult a legnépszerűbb márkának Magyarországon: 1188 darabos forgalomba helyezéssel vezette a listát, mögötte szorosan a Toyota állt 1120 autóval. A dobogóra a Suzuki fért még fel 990 eladással, ezt követi már nagyobb lemaradással a Volkswagen (674) és a BMW (645). A középmezőnyt a Hyundai 563, valamint a Dacia 475 darabbal alkotja, mindkét márka stabil szereplő a hazai piacon.

A prémiumszegmenst a Mercedes képviseli 453 novemberi forgalomba helyezéssel, míg a Ford 436, a Kia pedig 429 gépjárművet regisztrált. A számok alapján a piaci erőviszonyok lényegében változatlanok: a Skoda, a Toyota és a Suzuki továbbra is dominánsak a magyar vásárlók körében, míg a német és koreai gyártók stabil, de mérsékeltebb volumeneket hoznak.

A 2025-ben a márkák szerinti rangsort a Suzuki vezeti 12 997 darabbal, alig lemaradva mögötte a Toyota 12 710 regisztrációval. A dobogó harmadik fokán a Skoda áll 10 381 eladással. A piac felső harmadában még a Volkswagen (8149) és a Ford (7951) szerepel, amelyek továbbra is meghatározóak a hazai értékesítésekben. A Kia 7027 darabbal zárja a hét ezres sávot, ezzel stabil pozíciót foglal el a top10-es középmezőny tetején.

A prémium márkák közül a BMW (6552) és a Mercedes (5189) teljesít a legjobban, míg a Hyundai 4807 autóval a volumenmárkák közé sorolható. A Nissan 4376-os, a Dacia 4099-es, valamint a Renault 3622-es eredménnyel áll. Az Audi 3108, az Opel 2830, valamint a Volvo és a Peugeot gyakorlatilag fej fej mellett 2448 és 2447 darabbal képviselteti magát. A kínai márkák között a BYD tudott érdemi mennyiséget felmutatni (1893), és az MG is jól szerepelt 1704 darabbal.

A darabszámok változását nézve a legnagyobb nyertes egyértelműen a BYD, amely 48,7%-kal növelte forgalomba helyezéseit az előző év azonos időszakához képest. Jelentős bővülést ért el a Peugeot is (+35,94%), valamint a Ford (+27,32%) és a BMW (+22,4%) is kétszámjegyű növekedést mutat. A Dacia (+18,26%), a Renault (+18,06%), a Kia (+16,36%) és az MG (+11,37%) ugyancsak számottevő emelkedést könyvelhetett el.

A stabil, de mérsékeltebb növekedést a Hyundai (+7,32%), a Mercedes (+6,53%), az Audi (+4,96%), valamint kisebb mértékben a Skoda (+2,81%), a Volkswagen (+0,82%) és a Nissan (+0,16%) hozta. 

A legnagyobb vesztesek közé tartozik a Volvo, amely 17,46%-os visszaesést mutat, illetve az Opel (-14,53%) és a Tesla (-10,39%) is jelentős mínuszban zárt. A Suzuki 9,18%-os, a Toyota pedig közel 2%-os csökkenéssel szerepel, így a piac korábbi húzómárkái egyértelműen gyengültek.

Ezek a magyarok kedvenc autói

A modellek listáján a Suzuki áll az élen: az S-Cross 5908 forgalomba helyezéssel messze a legkeresettebb modell, mögötte a Skoda Octavia (5249) és a Suzuki Vitara (5003) következik. Az első három után jelentős ugrás látszik: a Nissan Qashqai már csak 2868 darabbal áll a negyedik helyen, szorosan mögötte a Kia Ceed (2855) és a Dacia Duster (2835). A tízes lista második felét a Toyota uralja: a Yaris Cross 2673, a Corolla 2206, a C-HR 2156 értékesítéssel szerepel, mellettük a Ford Tourneo Custom 2358 eladással szintén kiemelkedő.

A középmezőnyben vegyes a kínálat: a Kia Sportage 2048 darabbal, a Suzuki Swift 1860-nal, a Hyundai Tucson 1832-vel szerepel. A Volkswagen Golf 1693 értékesítést ért el, a Toyota Corolla Cross 1670-nel szorosan mögötte áll. A Ford kínálatából a New Puma (1595) és a Kuga (1566) került be a top húszba.

A lista végén – de még mindig erős darabszámmal – két Škoda és egy MG található: a Superb 1301 eladással, a Kodiaq 1283-mal, míg az MG ZS 1259 darabbal zárja a rangsort. A számok alapján a SUV-ok és crossoverek dominanciája egyértelmű, és a japán, valamint koreai márkák folyamatos térnyerése is jól látszik.
Címlapkép: Getty Images
Változó kamatozású
Változó kamatozású betétszámla és bankszámla esetén, a számla napi pozitív záró egyenlege után a bank a tárgynapra érvényes közzétett mértékű betéti kamatot fizet, melyet a meghatározott gyakorisággal ír jóvá a számlán. Az elhelyezett összeg az elhelyezés napjától a felvétel napját megelőző napig kamatozik.

