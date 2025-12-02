Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger

Megkezdődött az advent, a karácsonyi készülődés időszaka, így hamarosan egyre több boltban és cukrászdában lelhetjük fel a magyar ünnep elmaradhatatlan tartozékát, a bejglit is. Ahogy minden karácsony előtt, 2025-ben is kérdés, mekkora drágulás érheti el a népszerű ünnepi desszertet, mik lehetnek az idei év kedvelt új ízei, meddig érdemes leadni a rendeléseket, hogy biztosan jusson bejgli az ünnepi asztalra. A 2025-ös bejgliszezon legfontosabb kérdéseire idén is Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke válaszolt lapunknak.

Amióta ilyen kiszámíthatatlan az infláció, évről évre kérdés, mekkora drágulásra lehet számítani bejgli fronton. A legtöbb vásárlót, vendéget az alapvető ízek - a diós és mákos bejgli - árának emelkedése érdekli. Erdélyi Balázst kérdeztük, hogyan alakulnak idén a bejgli árak. A Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke jó hírrel szolgált: alig várható emelés idén, a legtöbb helyen a tavalyi árakon kínálják a bejgliket. A szakértő szerint, ahol az árak nőnek, ott is inkább csak árkorrekcióról van szó, mint drasztikus emelésről.

"Az idei bejgli árak általában 3800 Ft és 6000 Ft között mozognak, de ami mindenképp jó hír, hogy minőségi, kézműves bejglit már 4000 Ft körül is tudunk vásárolni. Ezek a bejglik hagyományos receptúrák és technológia alapján készülnek, ami miatt nincs szükség semmilyen tartósítószerre, vagy egyéb mesterséges adalékanyagokra, magas beltartalmi értékekkel rendelkeznek és nem tartalmaznak egészségre káros adalékanyagokat" - mondta lapunknak Erdélyi Balázs. Az árak kapcsán arról is beszélt: "A jó hír az, hogy drasztikusan nem emelkedtek az alapanyagok, de a rossz hír, hogy nem is csökkentek."

A vaj és tejtermékek, az olajos magvak, a gyümölcskészítmények mind nagyon magas áron szerezhetőek be, a csokoládé és kakaó termékek pedig úgy vannak még mindig történelmi csúcsokon, hogy a világpiaci árak már jelentősen csökkentek. Sajnos ezek a csökkenések valószínűleg csak a jövő évben lesznek érezhetőek itthon, addig a drágább alapanyagokból előállított termékeket fogják kínálni. Természetesen a bejgliknél szinte alig jelenik meg a csokoládé, de a többi karácsonyi terméknél, például a szaloncukornál, jelentős tételt és terhet jelent

- mondta a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke a Pénzcentrumnak, kitérve arra is, hogy például a vaj árát befolyásolja az euróárfolyam alakulása is. "A bejglivel kapcsolatban talán a vaj árára van legnagyobb hatással az euróárfolyam, mert még mindig nincs megfelelő mennyiségű és állandó minőségű magyar vaj, így azt külföldről kell beszerezniük a cukrászokat is kiszolgáló nagykereknek. A forint erősödése miatt érezhető egy kisebb árcsökkenés, de sajnos olyan magasan voltak a tejtermékek árai idén, hogy a mostani csökkenés után sem mondhatjuk olcsónak" - mondta a szakértő.

A gyümölcskészítmények – pürék, fagyasztott gyümölcsök – nagy része szintén import termék, ezek árait is mindig befolyásolja az árfolyam. Sajnos egy gyengébb szezon után, akár aszály sújtotta, vagy fagykárok után mindig felmennek az árak rögtön és csak nagyon sokára rendeződik, akkor sem a kiindulási szinten

- magyarázta az árakat befolyásoló tényezőket Erdélyi Balázs.

Sok az új íz, de még mindig a mákos és diós a kedvenc 2025-ben

Ahogy az édességekre általában, a bejglikre is hatnak a különböző évek divatjai, mindenféle ízű bejglikkel lehetett találkozni az elmúlt években. Milyen új divat jöhet 2025-ben? Még most is a dubai csoki lesz a sláger? Nem untak még rá a magyarok a mákos és diós bejglikre? Erről is kikértük a szakértő véleményét.

A bejgliknél is még mindig a klasszikusok dominálnak, a diós és mákos bejgliből fogy általában a legtöbb. Akik nem szeretik a diót vagy a mákot, azoknak is nagyon jó alternatívákat tudnak kínálni a cukrászok. Szinte nincs olyan olajosmag, amiből ne készülne bejgli, a pisztáciás, a mogyorós és a pekándiós bejglik is szinte minden kínálatban megjelennek

- mondta Erdélyi Balázs lapunk kérdésére, hozzátéve: "Az Év Bejglije versenyen is izgalmas ízekkel találkoztunk az Ínyenc kategóriában, a hagyományos gyümölcsök mellett - alma, meggy, körte, sárgabarack, málna, eper - megjelent a füge, a narancs és a mandarin is, illetve olyan ízesítőket használtak, mint a rózsavíz, az Earl Grey tea vagy a fenyőrügy szörp. A whiskyben áztatott mazsola és a ginben érlelt narancsív is újdonságnak számított. Az idei nyertes bejgli is különleges töltelékkel készült, a Sütőtökvarázs pirított tökmaggal, gyömbérrel, narancshéjjal és fahéjjal ízesített sütőtök tölteléke igazi különlegesség" - mondta el a szakértő.

Nem érdemes sokat várni a bejglirendelés leadásával

Ahogy a karácsonyi pontyot is érdemes időben beszerezni, a bejglit - ha nem magunknak sütjük - szintén időben érdemes megrendelni. Ugyanis a cukrászdák kapacitása is véges, ha nem rendelünk időben, vagy nem is adunk le rendelést, már nem biztos, hogy jut bejgli az ünnepi asztalra. Azért is érdemes időben leadni a rendeléseket, mert ez segítséget jelent a cukrászdáknak is: könnyebben tudnak kalkulálni az év végi hajrában.

Mint minden évben, idén is nagy rohamra számítunk, ezért aki biztosra akar menni, szerintem még december elején adja le a rendelését a kedvenc cukrászdájában. Sajnos a munkaerőhiány miatt egyre nehezebb rögtönözni az utolsó napokban, így előfordulhat, hogy a nagy hajrában a lefogyott készletet már nem mindenhol tudják újra feltölteni

- hívta fel a szakértő a vásárlók, vendégek figyelmét. Erdélyi Balázs szerint "nagyon nem mindegy, hogy egy karácsonyi ünnepen milyen minőségű ételeket fogyasztunk, míg az ünnepélyességet emelik a kiváló termékek, egy silány utánzat, egy bejglinek látszó tárgy viszont el is tudja rontani".

Sok helyen már most is látni különböző „bejgli utánzatokat”, ami bár sokkal kedvezőbb áru, de élvezeti- és beltartalmi értékeiben nem lehet egy napon említeni egy kézműves cukrász bejglivel. Én mindenkit arra bíztatok, hogy vagy otthon készítsék el együtt a családdal, vagy bízzák a profikra és rendeljék meg a kedvenc cukrászdájukban, lehetőleg időben

- tanácsolta a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.

Akár világhírű exporttermék is válhatna a bejgliből

Bár a legtöbb magyar számára bejgli nélkül nem ünnep az ünnep, az egyik legfontosabb kelléke a karácsonynak, mégis kevesen tudják, világviszonylatban is milyen különleges sütemény. A szakértő szerint is, ami a magyarok számára megszokott, máshol kuriózum is lehetne.

A bejglinek lenne lehetősége egy komoly világhódításra, csak mögé kellene tenni egy erős marketinget. Egy teljesen friss történet, hogy az Ipartestület székházában tartott workshopot Davide Malizia, a nyolcszoros olasz világbajnok és megkóstolta a díjnyertes bejgliket, ami nagyon ízlett neki. Nem ismerte a bejglit, de nagyon tetszett neki és azt mondta, hogy el tudná képzelni akár Olaszországban is. Náluk a panettone a sláger karácsonykor, amit már kezd átvenni több ország is, Franciaországgal az élen, de a bejgli is felvenné vele a versenyt és nem mellesleg még egy jól szállítható termék is

- mondta el Erdélyi Balázs, hozzátéve: idén december 13-án Stuttgartban mutatkozik be a magyar bejgli a MUSE-O kiállításán, ami a szakértő szerint lehet, hogy már az első lépések egyike. "A dobostortának sikerült a világhír 140 évvel ezelőtt, de a bejglit is sikerre lehetne vinni, főleg úgy, hogy elég sokféle töltelékkel el lehet készíteni és így akár még országspecikus is lehetne. Egy fantasztikus nagymúltú magyar cukrászati értékkel rendelkezünk, amiből sokkal többet ki lehetne hozni egy kis segítséggel, itthon is és külföldön is" - mondta a Pénzcentrumnak a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.