Egyre több magyar mond le az igazi karácsonyfáról: ez az új őrület 2025-ben, rengetegen keresik

Akár spórolási, akár környezetvédelmi okokból vásárolnánk inkább műfenyőt, ebben is százával válogathatunk a láncok kínálatából. A Pénzcentrum körkébéől kiderül, mi a legolcsóbb termék az egyes boltokban, és mi a luxuskategóriás termék.

A karácsony egyik legfontosabb, kihagyhatatlan kelléke a fenyőfa, azonban már sok éve egyre többen döntenek úgy, hogy az igazi fenyő helyett műanyagot vásárolnak - egyrészt környezettudatossági, másrészt spórolási okokból. Egy jobb minőségű műfenyő éveken át tud az ünnep dísze lenni, így sokan az előrelátás miatt ezt vásárolják meg az üzletekben.

A boltok persze ebben is versenyeznek, százával találhatunk még az élelmiszerláncoknál is olcsóbb vagy drágább műfenyőt, egészen a milliós árszintig. A Pénzcentrum most körbekérdezett, hogy kiderüljön: mi a legolcsóbb és legdrágább az ő kínálatukban, illetve drágább lesz-e ez a termék, mint tavaly volt?

A SPAR azt írta, hogy náluk több különböző műfenyő találhat, egészen kiváló minőségben - és persze a pénztárcabarátabb, "olcsóbb" megoldások egyaránt.

Az alacsonyabb árpontú műfenyők PVC-ből készültek, idén viszont már elérhető a választékban olyan termék is, amely PVC + PE anyagból készült, mely sokkal jobban hasonlít az igazira, illetve elérhető teljesen PE-ből készült műfenyő is. Ezeken túl megtalálhatóak fehér és havas hatású műfenyők is, illetve a most divatos ceruza formájú műfenyő is része a választéknak

- írta kérdésünkre a boltlánc. Azt is hozzátették, hogy árban körülbelül a tavalyi szintre lehet a Sparnál számítani.

A tavalyi évben a 90-120 cm magasságú, alacsonyabb árpontú műfenyők értékesítése volt jelentős és ez a trend várakozásaink szerint az idei évben is folytatódik: a műfenyők árai pedig nem változtak túl sokat. Jó minőségű, 150-180 cm magas műfenyőt 38-40 ezer forinttól már lehet találni: A 90 cm magas Chrismas top nevű műfenyő 3 699 forint, ez a legolcsóbb a kínálatunkban

- írták még kérdésünkre.

Több millióért is lehet online műfenyőt venni

Az eMAG azt írta, hogy az árképés a kínálatban egészen széles skálán mozog, akár ezer-kétezer forinttól is hozzá lehet jutni egy műfenyőhöz, ha ezen spórolnánk. Igaz, hogy van ennél jóval drágább is.

Több ezer különböző műfenyő érhető el az eMAG-on az eMAG és a Marketplace kereskedőpartnereinek kínálatában az egy-kétezer forintos mesterséges minikarácsonyfától kezdve egészen a több százezer, vagy több millió forintos óriásokig, amelyeket például egy irodaház vagy szálloda aulájában is el lehet helyezni. A leginkább figyelemre méltók közé tartoznak a négy-öt méter magas, hozzájuk passzoló díszekkel és világítással együtt megvásárolható készletek, illetve a normál lakásba szánt kategórián belül a műhóval, műtobozokkal is ellátott, élethű típusok

- írta kérdésünkre az online kereskedési platform. Hozzátették azt is, hogy a vásárlók szívesen vásárolnak olyat, amit csak avatott szem tud megkülönböztetni például egy klasszikus lucfenyőtől.

Idén a 180-220 centiméter magas műfenyők a legnépszerűbbek, ezen belül a legtöbbet eddig egy olyan modellből adtunk el, amelyet gyárilag felszereltek meleg fehér fényű ledekkel, így nem szükséges külön fénysort beszerezni mellé és felszerelni azt. Sokan választottak a világítást nem tartalmazó, de dúsan elhelyezkedő ágakkal szerelt mesterséges kaukázusi lucfenyőt is. A tavaly novemberi átlagár idén novemberben 8-10 százalékkal emelkedett a műfenyők esetében az eMAG-on, egy tipikus vásárló 20-22 ezer forintért rendel ilyen karácsonyfát

- írták. Kiderült az is, milyen luxust engedett meg magának valaki: egy több méter magas fűfenyő is gazdára talált.

A kínálatban több millió forintos óriás műfenyő-karácsonyfák is megtalálhatók világítással és díszekkel együtt beszerezhető szettként. Idén november végéig egy 700-750 ezer forint közötti árú, négy és fél méter magas, nagyon élethű műfenyő volt a legdrágább típus, amelyet az eMAG-ról megrendeltek. Összességében az ennél olcsóbb, de így is több százezer forintos prémium kivitelű műfenyőkre is van kereslet az idei karácsonyi szezon eddigi eladási statisztikái alapján

- zárták a válaszadást.

Szibériai műfenyő is van, a legdrágább is megáll százezer alatt

Az Auchan azt válaszolta, hogy csaknem 50 terméket találhatunk a műfenyőkre szűkítve, egészen különleges darabokat is beleértve.

Jelenleg közel 50 féle termék található meg a műfenyő választékunkban, a legkülönlegesebbek a szibériai havas fenyők, illetve a világítással vagy tobozzal díszített termékeink. A legnépszerűbb méret a 150 cm magas műfenyő, illetve a különlegesebb termékek közül a 210 cm-es. Az árkategóriákat illetően, már 2000 forinttól lehet műfenyőt vásárolni, a legkülönlegesebbek pedig 90 000 forintért elérhetőek. Az árak megközelítőleg a tavalyi évi szinten vannak. A legdrágább fenyőnk a szibériai havas fenyő, ezt több éve tartjuk a választékunkban a vásárlói igényeknek megfelelően, sokan keresik ezt a különleges műfenyőt.

- válaszolta az áruházlánc. Azt is elmondták, hogy az ő észrevételük szerint bővül a környezettudatos vásárlók száma, akik ebből a megfontolásból választanak műfenyőt.

A termékkör iránti keresletben nem tapasztalunk hullámzást, évről évre bővül a környezettudatos vásárlók száma, egyik évben is hasonló keresletre számítunk, mint a korábbi években. A vásárlásban megfigyelhető egy szezonalitás, élénkülő kereslet az ünnepek közeledtével. Az árazások, akciók, valamint leárazások terén igyekszünk a vásárlóink kedvében járni a szezonális termékeknél is, így karácsonyi dekorációs termékek és műfenyők esetében is

- írta az Auchan a Pénzcentrum kérdéseire.

Helytakarékos műfenyő lehet az idei sláger

A Tesco a Pénzcentrumnak küldött válaszaiban árakat ugyan nem írt, de megtudtuk, hogy melyeket keresik náluk leginkább - mint kiderült, sokan keresik a kisebb helyet foglaló műfákat is.

Idén 10 féle különböző műfenyővel készülünk az ünnepi szezonra, a választékot pedig kifejezetten a vásárlóink igényei alapján alakítottuk ki. Tavaly a 180 cm feletti műfenyők bizonyultak a legkeresettebbnek, ezért idén ebből a méretkategóriából szélesebb kínálattal várjuk a vásárlókat. A klasszikus, zöld műfenyők mellett többféle típus közül lehet választani, mint például a vékony, helytakarékos modellek, dekoratív grincsfák gömbökkel és világítással, fehér és havas hatású fák, valamint újdonság a szezonban a 210 cm-es, dús hatású műfenyő. A legkülönlegesebb darabok között arany színű, beépített világítással ellátott fa, illetve ezüstös, tobozdíszítésű modell is megtalálható, amelyek kifejezetten látványos, karakteres megjelenést adnak az ünnepi enteriőrnek

- írta válaszában az áruházlánc. Hozzátették azt is, hogy a szezon már elindult egy hónappal ezelőtt: náluk is kimondottan népszerű a műfenyő a vásárlók körében.

A szezon jellemzően november elején indul, amikor az áruházakban megjelenik az új karácsonyi választék, ezt követően nagyobb érdeklődés az ünnep előtti napokra esik, mert sokan az utolsó pillanatokban döntenek a fa kiválasztásáról. Tavaly a szezonban összesen több mint 40 000 darab műfenyőt értékesítettünk

- írták.

A végső kérdés: műfenyő vagy igazi?

A karácsonyfák kapcsán örökösen találhatunk két tábort: sokan az említett környezettudatosság, illetve több évre előre "letudott" vásárlás miatt esküsznek a műfenyőkre, sokan ugyanakkor tántoríthatlanok abban, hogy igazi fenyő nélkül nem igazi az ünnep. A fenyőfák árairól nemrégiben közöltünk körképet az idei árakról, ezt itt olvashatod el újra: