Na ezt nem a ChatGPT-vel írták: az igazi adóbombát már rég felrobbantották Magyarországon

Az európai országok között hatalmas eltérések vannak az alapélelmiszerek áfaterhelésében, ami jelentősen befolyásolja a fogyasztói árakat. Több tagállam 0 vagy kedvezményes kulcsot alkalmaz, ezzel csökkentve a lakosság kiadásait. Magyarország ezzel szemben továbbra is az unió legmagasabb, 27 százalékos általános áfakulcsát tartja fenn, ami az élelmiszerek széles körét terheli. Ennek következtében a magyar háztartások jövedelmük nagyobb hányadát költik élelmiszerre, mint az uniós átlag.

Európában rendkívül változatos képet mutat az alapélelmiszerek áfaterhelése, ami jelentősen befolyásolja a fogyasztói árakat és a háztartások kiadásait. Miközben egyes országokban a kormányzat teljes mértékben mentesíti a mindennapi termékeket az általános forgalmi adó alól, máshol a teljes adókulcs vonatkozik rájuk. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja átfogó képet ad arról, hogy mely országok alkalmaznak kedvezményes vagy éppen 0 százalékos áfát, és melyek azok, ahol a magas adóteher tovább növeli az élelmiszerárakat.

A rendelkezésre álló adatok alapján a különbségek nemcsak gazdasági, hanem társadalmi és inflációs szempontból is meghatározóak. Írországban és Máltán például 0 százalékos áfával lehet megvásárolni több alapvető élelmiszert, míg más országok 5–10 százalékos kedvezményes kulcsot használnak az infláció mérséklése és a háztartások terheinek csökkentése érdekében. A CHART by Pénzcentrum elemzése kiemeli: nem csupán a piaci árak alakítják az élelmiszerek fogyasztói árait, hanem az állam által beszedett adó mértéke is, miközben az élelmiszeripar továbbra is jelentős profitot realizál az ultrafeldolgozott termékeken.

Az uniós országok közül Magyarország különösen kirívóan magas áfaterhelést alkalmaz, ami érdemben befolyásolja a hazai fogyasztói kosár szerkezetét. Bár néhány alapvető termékre – például a friss tejre, tojásra vagy baromfihúsra – kedvezményes kulcs vonatkozik, az alapélelmiszerek széles köre továbbra is a 27 százalékos általános áfakulcs alá esik. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint ennek következtében a magyar háztartások jövedelmük arányában jóval többet költenek élelmiszerre, mint az uniós átlag, ami hosszú távon rontja a vásárlóerőt és a pénzügyi stabilitást.

A tagállamok ugyanakkor bizonyos kategóriák esetében dönthetnek csökkentett áfakulcsról, amely sok országban az alapélelmiszerekre is kiterjed. Ennek köszönhetően ugyanaz a termék – legyen az egy liter tej vagy egy kiló kenyér – akár 10–15 százalékos áreltérést is mutathat pusztán az adókulcs különbsége miatt. Ezek a különbségek nemcsak a fogyasztók mindennapi kiadásaira hatnak, hanem szélesebb gazdasági következményekkel is járnak, az infláció alakulásától kezdve a társadalmi egyenlőtlenségek erősödéséig.

