Csillagászati fizetéssel keresnek mosogatókat Ausztriában a téli szezonra: még bőven vannak helyek, egy vagyont lehet így félretenni

Az osztrák síparadicsomok idén télen is kiemelkedő kereseti lehetőségeket kínálnak a magyar munkavállalóknak. A hüttékben dolgozó szakácsok, konyhai kisegítők és szobalányok a hazai bérek többszörösét is megkereshetik néhány hónap alatt. A legtöbb pozícióhoz ingyenes szállást és napi háromszori étkezést biztosítanak, így a fizetés jelentős része, vagy szint egésze megtakarítható. Bár a legtöbb munkakörben szükség van minimális nyelvtudásra és korábbi tapasztalatra, a szezonális állások sokak számára még így is vonzó alternatívát jelentenek. A fizetések mellett a hegyekben eltöltött hónapok különleges élményt kínálnak, ám a szezon megterhelő tempója mindenképpen felkészültséget igényel.

Az elmúlt években egyre több magyar dolgozó vette Ausztria felé az irányt, hogy a téli szezonban időszakos munkát vállaljon az osztrák hegyekben. A síparadicsomok nem csupán a hangulatuk és a látványuk miatt vonzóak, hanem azért is, mert az itt működő hütték kimagasló kereseti lehetőséget biztosítanak a munkavállalók számára, néhány hónap alatt ugyanis akár a magyarországi bérek sokszorosát is félre lehet tenni.

Ráadásul kevés más munkakörnyezet tudja azt a különleges közeget nyújtani, mint egy síparadicsom: a hegyek közelsége és a természet ritmusa olyan atmoszférát teremt, amely sokak számára akár mentálisan is feltöltő lehet. A munka közben megszerzett ismeret és vendéglátói rutin pedig később bármely országban értékes tapasztalatnak bizonyulhat.

Millókat tehetsz féle a szezon végére

De mennyit is lehet keresni 2025-ben az osztrák hegyekben? Egy általunk megtekintett, magyaroknak szánt álláshirdetés szerint Salzburgba nettó 2300–2400 euróért keresnek szakácsot decemberi kezdéssel egészen áprilisig, ami átszámítva havi 870–920 ezer forint. Heti hat napot kell dolgozni, és a minimális német nyelvtudás elvárt, valamint szükséges a tapasztalat is: a jelentkezőknek legalább két ledolgozott szezont kell a hátuk mögött tudni, ráadásul mindezt német nyelvterületen.

Ugyanakkor a szállás ingyenes, és napi háromszori étkezést is biztosítanak a munkavállalóknak, tehát gyakorlatilag a teljes fizetést félre lehet tenni. Mindez azt jelenti, hogy ha valaki a teljes szezont ledolgozza, és az összes megkeresett pénzét félreteszi, majdnem négy millió forintot gyűjthet, ami sokak számára elérhetetlen lenne egy hazai, hasonló jellegű munkakörben.

Ha valakinek nincs tapasztalata szakácsként, de szeretne Ausztriában dolgozni a téli szezonban, annak sem kell aggódnia, ugyanis konyhai kisegítőket is keresnek, többek közt Tirolba is. Német nyelvtudásra itt is szükség lesz, de elegendő a társalgási szint, ráadásul a munka azonnal kezdhető, és egészen 2026 áprilisáig biztosított. Fizetés tekintetében nettó 1900–1930 euróra lehet számítani, ami átszámítva 720–735 ezer forintot jelent. A szállás és az ingyenes étkezés ebben a munkakörben is biztosított, így ha valaki a szezon alatt félreteszi a teljes fizetését, több mint 3 és fél millió forintot kereshet.

Magyarországon a konyhai kisegítők bruttó átlagkeresete 320 996 forint a KSH adatai szerint, tehát itthon majdnem egy évig kellene dolgozni, hogy megkeressük ezt az összeget, ráadásul ezt is csak bruttóban, és nem is kapnánk mellé sem ingyenes ellátást, sem ingyenes szállást.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Annak is kínálkozik osztrák munkavégzési lehetőség a téli szezonra, aki nem szeretne konyhán dolgozni, ugyanis szobalányt és szobafiút is keresnek a síparadicsomokba decemberi kezdéssel egészen jövő áprilisig. A fizetés ebben a munkakörben is többszöröse a hazainak: átlagosan havi nettó 1900 euró, ami átszámítva körülbelül 720 ezer forint, és természetesen a szállás, valamint a háromszori étkezés is ingyenes.

Ugyan a bérezés minden munkakörben csábító, nem árt tisztában lenni azzal, hogy a magas fizetésért kemény munkát is várnak: a téli szezonban a hüttékben rengeteg a vendég, a zsúfolt napok, a feszített tempó és a folyamatos vendégforgalom komoly teherbírást kíván. Beszámolók szerint a munka gyakran annyira intenzív és megterhelő, hogy a dolgozók a szabadidejük nagy részét egyszerűen pihenéssel töltik a szálláson, és bár a környék bőven kínálna lehetőséget aktív kikapcsolódásra, sokszor már nincs erejük kihasználni ezeket.

Az osztrák szezonmunkák ideális lehetőséget jelentenek azoknak, akik rövid idő alatt szeretnének komoly összeget félretenni. A munkafeltételek ugyan intenzívek, de az ingyenes ellátás és a magas fizetés sokak számára így is vonzóvá teszi ezeket az állásokat. A hegyi környezet egyedülálló hangulata sokaknak ad mentális feltöltődést, még ha a feszített tempó miatt ezt nem is mindig tudják kihasználni. A vendéglátásban szerzett tapasztalat később más országokban is jó ajánlólevél lehet, így a külföldi szezonmunka hosszabb távon is előnyt jelenthet. Bár nem mindenki számára való ez az életforma, aki vállalja a kihívásokat, az akár néhány millió forinttal is gazdagabb lehet a szezon végére.