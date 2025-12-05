A drágulás elsősorban a memóriamodulokat érinti, és várhatóan kiterjed a laptopokra, konzolokra és okostelefonokra is.
Elkerülhetetlen drágulás éri el a magyarok egyik kedvenc karácsonyi édességét - Erről is lemondhatunk 2025-ben?
A szaloncukor idén karácsonykor sem menekül meg drágulástól. Amíg a bejgli alapanyagait kevéssé érintette 2025-ös infláció, a szaloncukor legfontosabb összetevőinek drágulása rányomja a bélyegét az idei árakra. Az árképzést és a ízeket érintő legfontosabb kérdéseket Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke válaszolta meg lapunknak.
A csokoládé drágulását már minden magyar vásárló tapasztalhatta a boltokban korábban is, ez pedig a szaloncukor egyik fő összetevője is. A különféle töltött szaloncukrok árait pedig befolyásolhatja a töltelék alapanyagának drágulása is. Az idén egyik legdivatosabb íz pedig egyáltalán nem számít olcsónak.
"A szaloncukor tekintetében még mindig a legnagyobb költséget a csokoládé ára jelenti. Bár a kakaó világpiaci ára sokat csökkent mostanában, de sajnos a korábban drága alapanyagból legyártott termékek ára még mindig nagyon magas. Bízunk benne, hogy tartós lesz a csökkenés és akkor majd jövőre talán érezhető lesz itthon is a csokoládék áránál" - mondta lapunknak az árképzés kapcsán Erdélyi Balázs.
A kézműves szaloncukorra úgy kell tekinteni, mint egy minőségi bonbonra és a felhasznált alapanyagok valóban nem olcsók, akár a gyümölcspürék, az olajos magpaszták, vagy a párlatok is sokat drágultak az utóbbi években. Persze, silány minőségű alapanyagokból is el lehet készíteni, de szerintem nem kell sokat magyarázni, hogy mi a különbség egy 100%-os gyümölcspüréből készült zselés szaloncukor és egy színezékekkel és aromával készült ipari szaloncukor között. Én nagyon örülök, hogy egyre több cukrászdában megtalálható a jó minőségű, kézműves szaloncukor, ami már hivatalosan is hungarikum
- mondta el lapunknak a szakértő.
Kérészéletű kedvenc volt a dubai csoki?
Amíg tavaly még mindent vitt a dubai csoki ízesítés, az újdonság varázsa 2025 végére tovatűnni látszik. Pedig egyszer minden különlegesebb íz újdonság volt: ezek közül azonban csak néhánynak sikerül felküzdenie magát az örök favoritok, alapízek közé, sok új ízre hamar ráunnak a vásárlók. A Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke úgy látja, "már sokat kopott a dubai csoki imázsa".
Már nem újdonság, nincs is akkora érdeklődés iránta és talán a „már minden dubai csokis” jelenség is aláásta. Az italokon és az arcmaszkon keresztül mindenhol megjelent, mindenki lehúzott róla egy bőrt és ezzel szerintem le is értékelődött kicsit. Ami viszont öröknek tűnik az a pisztácia. Egy pisztáciás terméket – akár finompékárú, akár szaloncukor, vagy fagylalt – minden mennyiségben el lehet adni, még akkor is, ha az alapanyagára miatt nem lehet olcsón adni
- mutatott rá a szakértő, akit arról is kérdeztünk, min múlhat egy íz hosszútávú sikere. "Hogy mi marad meg a választékban az mindig a vendégeken múlik, de egy jó példa erre az Őrség zöld aranya torta, ami 2016-ban volt Magyarország Tortája. Akkor még egy kicsit meghökkentő volt a tökmag és a tökmagolaj használata egy süteményben, de annyian megszerették azóta, hogy lassan 10 éve minden cukrászdában megtalálható valamilyen formában" - mondta el Erdélyi Balázs a Pénzcentrumnak.
