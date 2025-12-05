2025. december 5. péntek Vilma
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Eredeti karácsonyi édesség magyar neve szaloncukor, más néven szaloncukor. Karácsonyi édesség fondant színes fém csomagolásban az ünnepi piacon
Vásárlás

Elkerülhetetlen drágulás éri el a magyarok egyik kedvenc karácsonyi édességét - Erről is lemondhatunk 2025-ben?

Koós Anna
2025. december 5. 10:03

A szaloncukor idén karácsonykor sem menekül meg drágulástól. Amíg a bejgli alapanyagait kevéssé érintette 2025-ös infláció, a szaloncukor legfontosabb összetevőinek drágulása rányomja a bélyegét az idei árakra. Az árképzést és a ízeket érintő legfontosabb kérdéseket Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke válaszolta meg lapunknak. 

A csokoládé drágulását már minden magyar vásárló tapasztalhatta a boltokban korábban is, ez pedig a szaloncukor egyik fő összetevője is. A különféle töltött szaloncukrok árait pedig befolyásolhatja a töltelék alapanyagának drágulása is. Az idén egyik legdivatosabb íz pedig egyáltalán nem számít olcsónak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"A szaloncukor tekintetében még mindig a legnagyobb költséget a csokoládé ára jelenti. Bár a kakaó világpiaci ára sokat csökkent mostanában, de sajnos a korábban drága alapanyagból legyártott termékek ára még mindig nagyon magas. Bízunk benne, hogy tartós lesz a csökkenés és akkor majd jövőre talán érezhető lesz itthon is a csokoládék áránál" - mondta lapunknak az árképzés kapcsán Erdélyi Balázs.

A kézműves szaloncukorra úgy kell tekinteni, mint egy minőségi bonbonra és a felhasznált alapanyagok valóban nem olcsók, akár a gyümölcspürék, az olajos magpaszták, vagy a párlatok is sokat drágultak az utóbbi években. Persze, silány minőségű alapanyagokból is el lehet készíteni, de szerintem nem kell sokat magyarázni, hogy mi a különbség egy 100%-os gyümölcspüréből készült zselés szaloncukor és egy színezékekkel és aromával készült ipari szaloncukor között. Én nagyon örülök, hogy egyre több cukrászdában megtalálható a jó minőségű, kézműves szaloncukor, ami már hivatalosan is hungarikum

- mondta el lapunknak a szakértő.

Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
EZ IS ÉRDEKELHET
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
Meddig érdemes leadni a rendelést, hogy biztosan jusson bejgli az ünnepi asztalra? Nem árt sietni vele 2025-ben.

Kérészéletű kedvenc volt a dubai csoki?

Amíg tavaly még mindent vitt a dubai csoki ízesítés, az újdonság varázsa 2025 végére tovatűnni látszik. Pedig egyszer minden különlegesebb íz újdonság volt: ezek közül azonban csak néhánynak sikerül felküzdenie magát az örök favoritok, alapízek közé, sok új ízre hamar ráunnak a vásárlók. A Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke úgy látja, "már sokat kopott a dubai csoki imázsa".

Már nem újdonság, nincs is akkora érdeklődés iránta és talán a „már minden dubai csokis” jelenség is aláásta. Az italokon és az arcmaszkon keresztül mindenhol megjelent, mindenki lehúzott róla egy bőrt és ezzel szerintem le is értékelődött kicsit. Ami viszont öröknek tűnik az a pisztácia. Egy pisztáciás terméket – akár finompékárú, akár szaloncukor, vagy fagylalt – minden mennyiségben el lehet adni, még akkor is, ha az alapanyagára miatt nem lehet olcsón adni

- mutatott rá a szakértő, akit arról is kérdeztünk, min múlhat egy íz hosszútávú sikere. "Hogy mi marad meg a választékban az mindig a vendégeken múlik, de egy jó példa erre az Őrség zöld aranya torta, ami 2016-ban volt Magyarország Tortája. Akkor még egy kicsit meghökkentő volt a tökmag és a tökmagolaj használata egy süteményben, de annyian megszerették azóta, hogy lassan 10 éve minden cukrászdában megtalálható valamilyen formában" - mondta el Erdélyi Balázs a Pénzcentrumnak.   
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #karacsony #árak #drágulás #infláció #csokoládé #szaloncukor #édesség #árképzés #cukrász #alapanyag

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:15
10:03
09:43
09:32
09:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 5.
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás
2025. december 4.
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
2025. december 4.
Fusi melók, amikkel otthonról is megduplázhatod a fizetésed: még 2025-ben is bőven megéri belevágni
2025. december 4.
Hatalmas gazdasági fordulat előtt állunk: súlyos árat fizethet az az ország, aki ezt nem lépi meg időben
2025. december 4.
Egyre több magyar mond le az igazi karácsonyfáról: ez az új őrület 2025-ben, rengetegen keresik
NAPTÁR
Tovább
2025. december 5. péntek
Vilma
49. hét
December 5.
A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek világnapja
December 5.
A talaj nemzetközi napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Újabb országos áruházlánc ment csődbe: 120 boltot zárnak be, 3000 ember kerül utcára
2
1 hete
Ennyi volt, megszünteti a levélkihordást a posta: ekkortól hiába várják a küldeményeket az emberek
3
1 hete
Legendás temus terméket akciózott le a Lidl: megvesznek érte a vásárlók
4
3 hete
Döntöttek: ez lesz a Duna Plaza sorsa – ilyen sem történt még Budapesten
5
1 hete
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Havi limit
hitelkártyával kapcsolatosan az a limit, melyet a társkártya birtokos a kártyájával költhet a főkártyabirtokossal közös hitelkeretéből

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 5. 05:42
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás
Pénzcentrum  |  2025. december 5. 04:44
Pár nap múlva lejár egy fontos határidő: eddig használható fel a nyugdíjas élelmiszer-utalvány, nem árt sietni
Agrárszektor  |  2025. december 5. 09:01
Bejött a gazdák számítása? Ezzel nagyot lehet szakítani idén