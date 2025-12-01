2025. december 1. hétfő Elza
Autó

Rengeteg magyarnak járhat kedvezményes pályamatrica 2026-ban: kevesen tudnak róla, így kell igényelni

Pénzcentrum
2025. december 1. 16:03
Autó

Rengeteg magyarnak járhat kedvezményes pályamatrica 2026-ban: kevesen tudnak róla, így kell igényelni

Pénzcentrum
2025. december 1. 16:03

2026-ban is lesz lehetőség ingyenes és kedvezményes autópálya-matricára, ám ezeket csak előzetes bejelentés után adják, és sokan nem élnek vele. A szabályok szerint több szervezet, valamint a nagycsaládosok és a mozgáskorlátozottak is jogosultak lehetnek a teljes vagy részleges díjmentességre, de csak akkor, ha a jármű forgalmi rendszámát a hatóság nyilvántartásba veszi. Az igénylés tehát nem automatikus - aki nem jelenti be időben, eleshet a kedvezménytől.

Hamarosan elindul az elővásárlás a 2026-os autópálya-matricákra. Jövő évben is emelkedni fognak a jogosultságok árai, a korrekció a vonatkozó rendelet szerint az augusztusi infláció mértékével egyenlő.

Például a D1 kategóriában az éves vármegyei matrica díja 7 190 Ft, az éves országos 61 760 Ft lesz. A D1-es napi matrica 5 550 Ft, a 10 napos 6 910 Ft, a havi pedig 11 170 Ft. A D1M kategória - kétkerekű járművek - szintén 7 190 Ft éves vármegyei díjjal és 61 760 Ft országos éves díjjal számolhat. Napi díjuk 2 770 Ft, a 10 napos 3 450 Ft, a havi pedig 5 590 Ft.

A D2 kategóriában az éves vármegyei matrica 14 370 Ft, az éves országos pedig 61 760 Ft. A napi díj 7 890 Ft, a 10 napos 10 040 Ft, a havi pedig 15 820 Ft lesz.

Fontos tudni azt is, hogy 2026-tól regionális autópálya matricát vezetnek be az M1-es autópálya teljes szakaszára, amely négy megyére terjed ki (Pest megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Győr-Moson-Sopron megye). Ez az érintett megyékben élők számára kedvezményes, 15 ezer forintos áron lesz elérhető.

Kevesen tudják, de bizonyos esetekben kedvezményes, de akár ingyenes autópálya matricát is lehet igényelni. Összeszedtük a szabályokat, mutatjuk, hogy ki jogosult az ingyenes matricára.

Ingyenes és kedvezményes autópálya-matrica 2026-ban

A NÚSZ tájékoztatója szerint 2026-ban továbbra is a 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet határozza meg, kik mentesülnek az autópálya- és gyorsforgalmi úthasználati díjak megfizetése alól. A díjmentesség csak azon járművekre vonatkozik, amelyeket a jogosult előzetesen bejelentett, és forgalmi rendszámuk a mentességi nyilvántartásba bekerült.

Teljes díjmentességre jogosultak

Az alábbi szervezetek és járművek használhatják térítésmentesen a díjköteles szakaszokat:

  • Honvédség, Országgyűlési Őrség, rendvédelmi szervek járművei
  • Magyarországon szolgáló vagy áthaladó külföldi katonai erők, illetve nemzetközi katonai szervezetek járművei
  • Megkülönböztető jelzést használó, magyar rendszámú járművek (rendőrség, tűzoltóság, mentők stb.)
  • Útkezelő társaságok üzemeltetésében lévő munkajárművek
  • Közlekedési hatóság ellenőrzést végző járművei
  • Díjellenőrzést végző szervezetek járművei
  • Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben feladatot ellátó járművek
  • Külképviseletek járművei viszonosság alapján
  • Humanitárius segélyszállítmányt teljesítő járművek
  • Katasztrófa-megelőzésben vagy elhárításban részt vevő járművek, továbbá önkéntes tűzoltók és polgári védelmi egységek
  • A díjmentesség előzetes bejelentéshez kötött, és évente meg kell újítani (kivéve a megkülönböztető jelzésre jogosult járműveket).

Ha a bejelentés elmarad és pótdíjfizetési kötelezettség keletkezik, utólagos igazolással - 1470 Ft ügyintézési díj megfizetése és a jogosultság bemutatása mellett - a mentesség visszamenőleg jóváhagyható.

Külön szabályok terelőút esetén

Ha egy díjköteles utat hatóság jelöl ki terelőútként, matrica nélkül is használható a kijelölt szakasz a belépési ponttól az első lehajtóig - pótdíj kiszabása nélkül. Ugyanez érvényes akkor is, ha a rendőrség tereli oda a forgalmat.

Autópálya kedvezmény nagycsaládosoknak és mozgáskorlátozottaknak

Bizonyos feltételek mellett részleges díjmentesség jár:

  • D2 kategóriás személyautóra D1 matricát lehet vásárolni,
  • vagyis a magasabb kategória helyett olcsóbb díj fizetendő.

Erre jogosultak a legalább három gyermek után családi pótlékban részesülő személyek (ideértve a nevelőszülőt is), a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezők, illetve közeli hozzátartozóik.

A kedvezmény csak a nyilvántartásba vett forgalmi rendszámra érvényes, évente megújítandó,
egy üzembentartó egyszerre csak egy autóra alkalmazhatja.

Ha a jogosult előzetes bejelentés nélkül D1 matricával használja a díjköteles szakaszt D2-es autójával, pótdíjat kaphat, de a jogosultság igazolásával és 1470 Ft megfizetésével ez utólag 90 napon belül rendezhető.

Összességében 2026-ban is csak az veheti igénybe az autópályát díjmentesen vagy kedvezményesen, aki a jogosultságot megelőzően bejelenti, és járművét a hatóság nyilvántartásba veszi. A kedvezmények nem automatikusak, és évente meg kell őket hosszabbítani.

Címlapkép: Kacsúr Tamás, MTI/MTVA
