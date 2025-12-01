Rengeteg magyarnak járhat kedvezményes pályamatrica 2026-ban: kevesen tudnak róla, így kell igényelni

2026-ban is lesz lehetőség ingyenes és kedvezményes autópálya-matricára, ám ezeket csak előzetes bejelentés után adják, és sokan nem élnek vele. A szabályok szerint több szervezet, valamint a nagycsaládosok és a mozgáskorlátozottak is jogosultak lehetnek a teljes vagy részleges díjmentességre, de csak akkor, ha a jármű forgalmi rendszámát a hatóság nyilvántartásba veszi. Az igénylés tehát nem automatikus - aki nem jelenti be időben, eleshet a kedvezménytől.

Hamarosan elindul az elővásárlás a 2026-os autópálya-matricákra. Jövő évben is emelkedni fognak a jogosultságok árai, a korrekció a vonatkozó rendelet szerint az augusztusi infláció mértékével egyenlő.

Például a D1 kategóriában az éves vármegyei matrica díja 7 190 Ft, az éves országos 61 760 Ft lesz. A D1-es napi matrica 5 550 Ft, a 10 napos 6 910 Ft, a havi pedig 11 170 Ft. A D1M kategória - kétkerekű járművek - szintén 7 190 Ft éves vármegyei díjjal és 61 760 Ft országos éves díjjal számolhat. Napi díjuk 2 770 Ft, a 10 napos 3 450 Ft, a havi pedig 5 590 Ft.

A D2 kategóriában az éves vármegyei matrica 14 370 Ft, az éves országos pedig 61 760 Ft. A napi díj 7 890 Ft, a 10 napos 10 040 Ft, a havi pedig 15 820 Ft lesz.

Fontos tudni azt is, hogy 2026-tól regionális autópálya matricát vezetnek be az M1-es autópálya teljes szakaszára, amely négy megyére terjed ki (Pest megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Győr-Moson-Sopron megye). Ez az érintett megyékben élők számára kedvezményes, 15 ezer forintos áron lesz elérhető.

Kevesen tudják, de bizonyos esetekben kedvezményes, de akár ingyenes autópálya matricát is lehet igényelni. Összeszedtük a szabályokat, mutatjuk, hogy ki jogosult az ingyenes matricára.

Ingyenes és kedvezményes autópálya-matrica 2026-ban

A NÚSZ tájékoztatója szerint 2026-ban továbbra is a 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet határozza meg, kik mentesülnek az autópálya- és gyorsforgalmi úthasználati díjak megfizetése alól. A díjmentesség csak azon járművekre vonatkozik, amelyeket a jogosult előzetesen bejelentett, és forgalmi rendszámuk a mentességi nyilvántartásba bekerült.

Teljes díjmentességre jogosultak

Az alábbi szervezetek és járművek használhatják térítésmentesen a díjköteles szakaszokat:

Honvédség, Országgyűlési Őrség, rendvédelmi szervek járművei

Magyarországon szolgáló vagy áthaladó külföldi katonai erők, illetve nemzetközi katonai szervezetek járművei

Megkülönböztető jelzést használó, magyar rendszámú járművek (rendőrség, tűzoltóság, mentők stb.)

Útkezelő társaságok üzemeltetésében lévő munkajárművek

Közlekedési hatóság ellenőrzést végző járművei

Díjellenőrzést végző szervezetek járművei

Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben feladatot ellátó járművek

Külképviseletek járművei viszonosság alapján

Humanitárius segélyszállítmányt teljesítő járművek

Katasztrófa-megelőzésben vagy elhárításban részt vevő járművek, továbbá önkéntes tűzoltók és polgári védelmi egységek

A díjmentesség előzetes bejelentéshez kötött, és évente meg kell újítani (kivéve a megkülönböztető jelzésre jogosult járműveket).

Ha a bejelentés elmarad és pótdíjfizetési kötelezettség keletkezik, utólagos igazolással - 1470 Ft ügyintézési díj megfizetése és a jogosultság bemutatása mellett - a mentesség visszamenőleg jóváhagyható.

Külön szabályok terelőút esetén

Ha egy díjköteles utat hatóság jelöl ki terelőútként, matrica nélkül is használható a kijelölt szakasz a belépési ponttól az első lehajtóig - pótdíj kiszabása nélkül. Ugyanez érvényes akkor is, ha a rendőrség tereli oda a forgalmat.

Autópálya kedvezmény nagycsaládosoknak és mozgáskorlátozottaknak

Bizonyos feltételek mellett részleges díjmentesség jár:

D2 kategóriás személyautóra D1 matricát lehet vásárolni,

vagyis a magasabb kategória helyett olcsóbb díj fizetendő.

Erre jogosultak a legalább három gyermek után családi pótlékban részesülő személyek (ideértve a nevelőszülőt is), a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezők, illetve közeli hozzátartozóik.

A kedvezmény csak a nyilvántartásba vett forgalmi rendszámra érvényes, évente megújítandó,

egy üzembentartó egyszerre csak egy autóra alkalmazhatja.

Ha a jogosult előzetes bejelentés nélkül D1 matricával használja a díjköteles szakaszt D2-es autójával, pótdíjat kaphat, de a jogosultság igazolásával és 1470 Ft megfizetésével ez utólag 90 napon belül rendezhető.

Összességében 2026-ban is csak az veheti igénybe az autópályát díjmentesen vagy kedvezményesen, aki a jogosultságot megelőzően bejelenti, és járművét a hatóság nyilvántartásba veszi. A kedvezmények nem automatikusak, és évente meg kell őket hosszabbítani.

