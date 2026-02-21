2026. február 21. szombat Elenonóra
Fénykép az ATM banki gépet használó emberről
Megtakarítás

Komoly díjemelést kap a nyakába rengeteg magyar banki ügyfél: kemény pénzt fizethet, aki kápét venne fel

Pénzcentrum
2026. február 21. 14:42

Május 1-től módosítja készpénzfelvételi szabályait a Wise. A havi 300 000 forintos ingyenes keret feletti összeg felvételekor a díj 2,65 százalékról 3,59 százalékra emelkedik. Ezzel egy időben azonban eltörlik a havi két ingyenes tranzakcióra vonatkozó korlátozást, így a jövőben a díjmentes összeg tetszőleges számú részletben felvehető - írta a Revinfo.

A fintech vállalat e-mailben tájékoztatta ügyfeleit a díjak változásáról, amely nemcsak Magyarországot, hanem számos más piacot is érint. A magyar felhasználók esetében a limit feletti összegre terhelt költség a jelenlegi 2,65 százalékról 3,59 százalékra nő.

Ez a díj már magában foglalja a hazai tranzakciókra vonatkozó 0,9 százalékos tranzakciós illetéket is, ezért a külföldi felhasználóknál a limit feletti készpénzfelvétel költsége ennél alacsonyabb marad.

Kedvező változás ugyanakkor, hogy megszűnik a tranzakciók számára vonatkozó korlátozás. Eddig havonta csupán az első két készpénzfelvétel volt ingyenes; a harmadik alkalomtól kezdve 200 forintos fix díjat számoltak fel, még akkor is, ha a felvett összeg nem lépte túl az ingyenes keretet.

Május 1-től ez a tétel törlésre kerül, így a havi 300 000 forintos keretösszeg tetszőleges számú részletben, járulékos költségek nélkül felvehető.

Fontos kiemelni, hogy a díjmentes keret nem korlátozódik kizárólag Magyarországra vagy a forintalapú tranzakciókra. A 300 000 forintos (vagy annak megfelelő ellenértékű) limit külföldön is érvényes, legyen szó euróról, fontról vagy egyéb valutáról.

Bár más országokban is megemelik az ingyenes keretet (200-ról 250 euróra, illetve fontra), a magyar ügyfelek számára biztosított, mintegy 790 eurónak megfelelő összeg nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően magas. Az aktuális egyenleg és a még rendelkezésre álló keret a Wise alkalmazásban, a kártyalimitek menüpont alatt követhető nyomon.

Érdemes azonban figyelni arra, hogy bár a Wise a keret erejéig nem számít fel költséget, az ATM-et üzemeltető bank saját hatáskörben kérhet külön díjat (surcharge). Erre az automaták általában előre figyelmeztetnek a tranzakció végleges jóváhagyása előtt. Magyarországon például az OTP és az Erste bankjegykiadó automatáinál gyakran találkozhatunk ilyen extra költséggel, ezért célszerű olyan készüléket választani, ahol a készpénzfelvétel valóban díjmentes.
Címlapkép: Getty Images
Kihagyom
Érdekel