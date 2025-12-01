A befektetési guru az energiaszektorba való menekülést javasolja a jelenlegi piaci helyzetben.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025 augusztus végéig mindössze 69,7 milliárd forintot vettek ki ingatlancélra az önkéntes nyugdíjpénztárakból, ami a teljes vagyon alig 3 százaléka - derül ki az MNB friss jelentéséből. A vártnál jóval visszafogottabb igénybevétel így messze nem adott akkora lökést a lakáspiacnak, mint amire korábban számítottak. Eközben az Otthon Start Program bejelentése és indulása példátlan keresletrobbanást okozott, amely gyors áremelkedést és egyre feszültebb piaci környezetet eredményezett - az MNB arra számít, hogy év végére országos átlagban 29 százalék közelébe gyorsulhat az éves nominális lakásár-dinamika. A jegybank arra is figyelmeztet, hogy amikor az árak gyorsabban nőnek, mint amit a jövedelmek, a hitelfeltételek vagy a gazdasági fundamentumok indokolnának, a piac sérülékennyé válik egy későbbi visszaesésre - ezt szokta a köznyelv lakáspiaci buboréknak hívni. Emiatt az MNB új tőkekövetelményt is előír a bankok számára, hogy erősítse a pénzügyi rendszer ellenállóképességét.
2025 augusztus végéig mindösszesen 69,7 milliárd forintot utaltak ki az önkéntes nyugdíjpénztárak ingatlancélú felhasználásra - derült ki az MNB friss Lakáspiaci jelentéséből. Mindez arra enged következtetni, hogy a jogosultak igen csekély százaléka törte fel a nyugdíjmegtakarítását, hiszen a jegybank adatai szerint szeptember végén az önkéntes nyugdíjpénztárak által kezelt teljes vagyon több mint 2350 milliárd forint volt - azaz a kiutalt összeg ennek kevesebb mint 3 százaléka. A jelentés szerint augusztus végéig a kiigényelt összeg 83,1 milliárd forint volt.
A jegybank szerint egyébként a legtöbb pénzt (24,3 milliárd forint) hiteltörlesztésre fordították a megtakarításukat feltörők, illetve lakásvásárlásra is hasonló nagyságrandű összeg ment el. 16,6 milliárdot korszerűsítésre, felújításra, bővítésre költöttek a kiigényelt pénzből, 2 milliárd ment el hitel önrészekre, 2,6 milliárdot pedig telekvásárlásra, építkezésre fordították a jogosultak.
Összességében tehát a lehetőség messze nem adott akkora löketet az ingatlanpiacnak, mint azt előzetesen várták: a szakértők korábban rendre százmilliárdos nagyságrendekről beszéltek, mint a potenciálisan az ingatlanpiacra áramló összeg. A lehetőség egyébként december 31-ig él, és kérdés, hogy ilyen érdeklődés mellett a kormányzat meghosszabbítja-e.
A Nemzetgazdasági Minisztérium korábban a Pénzcentrum kérdésére azt közölte, az ügyben még nem született döntés, amennyiben a kormány a határidő módosításáról vagy az érintett szabályok változtatásáról határoz, az állampolgárokat és az érintett szolgáltatókat időben, a megszokott csatornákon keresztül tájékoztatni fogják.
Felrobbant a kereslet az Otthon Start miatt
Arról már többször is beszámoltunk, hogy a szeptemberben elindított Otthon Start óriási keresletet generált a lakáspiacon. Az MNB friss adatai is azt tükrözik, hogy a legnagyobb hazai hirdetési portálon augusztusban és szeptemberben is elképesztő volt a keresletélénkülés.
Ahogy a lenti bárán is látszik, 2024-ben fokozatos, de nem egyenletes élénkülés volt megfigyelhető az ingatlanpiaci érdeklődésben, ám a kereslet még viszonylag hullámzott. A budapesti és vidéki házak iránti aktivitás tavasszal és ősszel is erős maradt, de a lakásoknál inkább mérsékelt, ingadozó érdeklődés volt jellemző. A piac ekkor még főként a kamatcsökkenési ciklus hatásaira reagált, ugyanakkor a vevői várakozások kiváró magatartást tükröztek: a kereslet nem tudott tartósan magas szintre állni, különösen 2024 végére vált újra gyengébbé.
2025-ben azonban egyértelmű töréspont látható, amely időben egybeesik az OtthonStart hitel bejelentésével, majd nyári indulásával. Januártól már érzékelhető volt némi élénkülés, de a valódi keresleti robbanás nyáron érkezett az Otthon Start hírére: a budapesti lakásoknál a mutató augusztusban 134 ezerre ugrott, a vidéki lakásoknál pedig 93 ezerre, mindkettő jelentősen meghaladva az előző év szintjeit.
A házak esetében még látványosabb a hatás: vidéken július-szeptember között 114 ezerről 148 ezerre, majd 138 ezerre emelkedett az érdeklődés, ami többéves csúcsot jelent. Mindez azt mutatja, hogy a támogatott hitelprogram belépése erőteljesen aktivizálta a keresletet, különösen a nagyobb alapterületű, családos célcsoport által preferált ingatlantípusoknál.
Az Otthon Start Program indulásával összefüggésben augusztustól jelentősen bővült a lakáspiaci kereslet. Az ingatlan.com hirdetési portál adatai szerint 2025 első félévében mindössze 5 százalékkal, augusztusban azonban 46 százalékkal, szeptemberben pedig 26 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet az előző év azonos időszakához képest. Budapesten és vidéken hasonló ütemben bővült a kereslet, továbbá a lakások és családi házak iránti érdeklődések arányában sem volt tapasztalható érdemi átrendeződés. A kereslet augusztusi megugrását a szeptemberben elinduló, széles körben elérhető, fix 3 százalékos kedvezményes kamatozású hitelt biztosító Otthon Start Program bejelentése okozta
- összegezte az MNB a jelentésben.
Jön az Otthon Start buborék?
Ugyanakkor a jegybank arra figyelmeztet, hogy 2025 első felében érdemben emelkedett, és
az év második felében tovább fokozódhat a lakáspiaci túlértékeltség.
A lakáspiaci túlértékeltség azt jelenti, hogy a lakásárak tartósan és jelentősen meghaladják azt a szintet, amelyet a gazdasági fundamentumok - például a háztartások jövedelme, a foglalkoztatottság, a hitelfeltételek vagy a demográfiai trendek - indokolnának.
Más szóval a lakások ára gyorsabban nő, mint amennyit a kereslet valódi, hosszú távon fenntartható ereje alátámaszt. Ilyen helyzetben a piac érzékenyebbé válik: nagyobb a kockázata annak, hogy egy külső sokk – például kamatemelkedés, gazdasági lassulás vagy hitelfeltételek szigorodása – hirtelen árcsökkenést vagy tranzakció-visszaesést idéz elő. A túlértékeltség így a pénzügyi stabilitás szempontjából is fontos mutató, mert jelzi, ha a lakáspiac áraiban buborékjellegű folyamatok kezdenek kialakulni.
A friss jelentésben az áll, hogy a jegybank kompozit indikátora szerint 2025 második negyedévében országosan 18,8 százalékot ért el a lakásárak fundamentumok által indokolt szinttől való becsült eltérése, ami az előző év azonos időszaki értékhez képest 5,7 százalékpontos emelkedést jelent.
A fővárosi lakáspiacra vonatkozó becslésünk szintén a túlértékeltség érdemi emelkedését jelzi. A lakásárindex előzetes értékei alapján és az Otthon Start Program által generált jelentős kereslet miatt 2025 második felében a túlértékeltség további növekedése várható. Többek között a magasabb túlértékeltségből fakadó banki kockázatokra is reagálva az MNB 2026. január 1-jétől a hazai lakóingatlanra (valamint a kereskedelmi ingatlanra) bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek esetében 1 százalékos szektorális rendszerkockázati tőkepuffert (sSyrB) ír elő, amivel célzottan növeli a bankok sokkellenálló képességét
- tette hozzá a jelentés. Arról is írnak, hogy ötből négy túlértékeltségi alindikátor a kockázatok emelkedését jelzi. A 2025 első félévi dinamikus lakásár-növekedést részben a kínálat szűkössége magyarázta, de a piac keresleti oldalán is egyre nagyobb túlfűtöttség tapasztalható.
A lakásár/bérleti díj mutató értéke jelentősen meghaladja az elmúlt két évtizedben jellemző szintjét, ami hosszabb távon a lakhatási céllal vásárlókat a bérlés irányába, a bérbeadási céllal vásárlókat pedig más befektetési eszközök felé terelheti.
A lakásárak nemcsak a bérleti díjaknál, hanem a jövedelmeknél, az építési költségeknél és a megfizethető hitelösszegeknél is jelentősen nagyobb ütemben emelkedtek 2025 első félévében. Mindez arra utal, hogy a lakáspiaci kereslet már az Otthon Start Program indulása előtt is meghaladta a hosszabb távon fenntartható szintet
- tette hozzá az MNB.
Összességében a jegybank nem azt állítja, hogy az Otthon Start Program biztosan lakáspiaci buborékot okoz, de szerinte a program hatására jelentősen megnőtt a buborékjellegű folyamatok kockázata.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Mivel a támogatás bejelentése és indulása látványos keresletnövekedést eredményezett egy olyan piacon, ahol a kínálat rövid távon rugalmatlan, az árak a fundamentumokhoz képest gyorsabban emelkedhetnek. Ez túlértékeltséghez, végső soron pedig buborék-kockázathoz vezethet.
Az MNB ezért elővigyázatosságból megerősíti a bankok tőkepufferét, hogy egy esetleges későbbi sokkot jobban elviseljenek, vagyis nem tényként, hanem kockázatként kezeli az Otthon Start által felerősített árnövekedési hatást.
Új szintre kapcsol a drágulás
A jegybanki várakozások szerint
országos átlagban 29 százalék közelébe gyorsulhat az éves nominális lakásár-dinamika 2025 végére.
Az MNB kevert frekvenciás, a legfrissebb, szeptemberi piaci indikátorokat is figyelembe vevő előrejelző modellje alapján országos átlagban 2025 harmadik és negyedik negyedévében is magas, 6-7 százalékos negyedéves lakásár-dinamika várható, így 2025 végére a lakásárak éves növekedési üteme 28,8 százalékra gyorsulhat
Budapesten 4-5 százalékos negyedéves áremelkedéseket követően 27,9 százalékot érhet el az éves lakásár-dinamika 2025 negyedik negyedévében. A fővárosi dinamika országosnál kisebb mértékű gyorsulását az indokolhatja, hogy az Otthon Start árjellegű feltételei, azaz a maximális 1,5 milliós négyzetméterár a budapesti lakások egy részénél korlátot jelenthetnek a további áremelések előtt, míg a vidéki árszintek mellett ez a korlát egyelőre nem effektív.
Összességében 2025 harmadik negyedévében eladott vidéki lakások 98 százaléka, a budapesti lakások 81 százaléka fért bele az Otthon Start Program árjellegű korlátaib. A fővárosi tranzakciók esetében a négyzetméterár-korlát effektívebb volt, mint a vételárra vonatkozó korlátok.
Ennek kapcsán az MNB ugyanakkor megjegyzi, hogy a harmadik negyedévi budapesti újlakás-kínálatnak csupán 17 százaléka lett volna jogosult a programban való részvételre. A négyzetméterár a fővárosi újlakások közel 80 százalékában volt magasabb az 1,5 millió forintos határnál, míg a vételárra vonatkozó 100 millió forintos határt a budapesti újlakások közel fele haladta meg.
A Magyar Nemzeti Bank predikcióját erősítik meg a Zenga adatai is: Futó Péter, a cég elemzési vezetője a Pénzcentrumnak arról beszélt korábban, hogy Budapesten 24 százalékkal drágultak a lakások egy év alatt, országos szinten pedig 20 százalékos volt az áremelkedés idén október és tavaly ilyenkor között. A tendenciák kapcsán a szakértő kifejtette, a legnagyobb drágulás (39%) a XV. kerületet jellemezte, de itt a kerületi átlagot egy nagyberuházás új lakásainak piacra kerülése húzta fel, vagyis a kínálat összetétele jelentősen megváltozott.
A megyeszékhelyek közül Pécs áll az élen, ahol a kínálati árak most 28 százalékkal magasabbak, mint egy évvel ezelőtt, így a dél-dunántúli megyeszékhely árai a drágább észak-dunántúli városokhoz - Veszprém, Győr és Székesfehérvár - zárkózott fel. Utóbbiaknál éves szinten átlag alatti, 13-15 százalékos áremelkedés volt mérhető
- sorolta. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol idén októberben 1,03 millió forintért kínálták a lakóingatlanok négyzetméterét az eladók, míg a legolcsóbb Salgótarjánban a 11 százalékos éves drágulás ellenére még mindig kicsivel 300 ezer forint alatt maradnak a négyzetméterárak.
Várakozásaink szerint a fővárosban ezekben a hónapokban tetőzhet az áremelkedési dinamika, a következő hónapokban és a jövő évben fokozatosan lassulhat a drágulás üteme, ami részben az egyre magasabb bázisértékekkel, részben az Otthon Start 1,5 milliós négyzetméterár-limitjével magyarázható. Vidéken pedig, ahogy az a piaci változásokkor általában lenni szokott, néhány hónapos késéssel jelentkezhetnek a Budapestre már most jellemző folyamatok
- magyarázta a szakember.
Hozzádrágultak a lakások az Otthon Starthoz?
A jelentés szerint a legfeljebb 1 millió forintos négyzetméterárú fővárosi tranzakciók aránya 50 százalékról 40 százalékra mérséklődött, az 1-1,5 millió forintos négyzetméterár-kategóriában pedig 33 százalékról 49 százalékra nőtt az adásvételek aránya.
Ezen belül nagyon jelentősen, 10 százalékponttal emelkedett a lakástranzakciók aránya közvetlenül az Otthon Start Program által meghatározott felső árkorlát alatt, az 1,4-1,5 millió forintos sávban.
Az eloszlás jelentős részén tehát általános drágulás volt megfigyelhető. Csökkent ugyanakkor - 18 százalékról 11 százalékra - az 1,5 millió forintnál magasabb négyzetméteráron eladott lakások aránya is, mivel ebben a szegmensben mérséklődhetett a kereslet, illetve az eladók egy része a 1,5 milliós határ alá csökkenthette a négyzetméterárat. Ez utóbbinak aránya azonban nagyon alacsony lehet az MNB szerint.
Alku? Na még mit nem!
Az MNB szerint 2025 harmadik negyedévében a lakáspiaci közvetítők adásvételeinek 71 százalékában a tranzakciós ár alacsonyabb volt az utolsó hirdetési árhoz képest (alku valósult meg), 22 százalékban megegyezett vele, 7 százalékban pedig a tranzakciós ár volt magasabb (licit valósult meg).
Ezen arányok az előző év azonos időszakában még rendre 80-15–5 százalékok voltak, tehát az elmúlt egy év folyamán csökkent a vevők alkuereje. A tranzakciós ár utolsó hirdetési ártól vett medián eltérése Budapesten -1,5 százalék, vidéken pedig -3,7 százalék volt 2025 harmadik negyedévében.
