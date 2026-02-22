2026. február 22. vasárnap Gerzson
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 22.)
Utazás

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 22.)

Pénzcentrum
2026. február 22. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. február 22.

Névnap

Gerzson

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 380.04 Ft
CHF: 415.99 Ft
GBP: 434.97 Ft
USD: 322.44 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. február 21.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. héten emelkedő számsorrendben a következők:
9, 12, 26, 47, 49
Joker: 652921

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 58 db
3-as találat: 4617 db
2-es találat: 108648 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 39650 Ft
MOL: 3528 Ft
RICHTER: 11600 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.02.23: Erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd a nap második felében északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor több helyen is várható, melyre délnyugaton van a legkisebb esély. A nyugati, északnyugati szelet a délnyugati tájak, valamint az északkeleti határvidék kivételével többfelé élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 1, 7 fok között alakul. Délután általában 9, 16 fok várható, de az északkeleti határvidéken ennél kissé hűvösebb is lehet.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2026.02.24: Nyugat, délnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, északkeleten viszont maradhatnak kevésbé felhős körzetek. Napközben északkelet felől ugyanakkor egyre nagyobb területen szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró. A Dunántúlon eső valószínű, míg keletebbre inkább csak helyenként fordulhat elő zápor, arrafelé esetleg az ég is megdörrenhet. A többnyire északnyugati, nyugati irányú szelet nagy területen kísérhetik élénk, olykor erős széllökések. A minimum általában 2, 7 fok között alakul, az északkeleti határvidéken fagypont körüli értékek is lehetnek. A csúcsérték 7 és 13 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. A melegfront hatására ingerlékenység, fáradtságérzet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható. A vérnyomásemelkedés miatt nő a vérzésre való hajlam, illetve a vérrögös elzáródás, embólia esélye. (2026.02.22)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:15
08:01
07:45
07:31
06:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 21.
Kritikus ponthoz ért a magyar turizmus: lassan tényleg nem lesz, aki főzzön, felszolgáljon?
2026. február 21.
Íme a 2026-os tulipánszüretek első időpontjai: ennyiért szedhetsz csokrokat a legszebb helyeken
2026. február 21.
Vírusként terjed a távmunka a magyar munkahelyeken? Ismét a dolgozók lehetnek nyeregben: szívhatja a fogát sok cég
2026. február 21.
Nagyanyáink titkos magyar fűszerétől lesz igazán ízletes a zalai zsemlemártás: itt a hagyományos recept!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 22. vasárnap
Gerzson
8. hét
Február 22.
Imanap a világ éhezőiért
Február 22.
Farsangvasárnap és a "farsang farka"
Február 22.
A bűncselekmények áldozatainak napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Újra lerohanja a tél az országot: kemény havazást jósolnak, ekkor kell rá számítani
2
1 hete
Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon
3
2 hete
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Ryanair, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
4
5 napja
Brutál akciót robbantott a Ryanair: csak 3 napig tart, fogynak a filléres jegyek
5
1 hete
Ennyi volt: bezár Budapest egyik legikonikusabb étterme, ez lesz a sorsa a helynek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjoszthatatlanság
elve a biztosítási időszakhoz kapcsolódik és a Ptk. szabálya értelmében azt mondja ki, hogy a biztosító az egész évre járó díj megfizetését követelheti, ha a biztosítási esemény bekövetkezik, kivéve, ha a felek ennél rövidebb időszakban állapodtak mg. Ennek a szabálynak a hátterét az a díjszámítási gyakorlat jelenti, amelyiknél a díjmeghatározás alapja az évi átlagos kockázat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 22. 06:07
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
Pénzcentrum  |  2026. február 21. 19:20
Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten
Agrárszektor  |  2026. február 22. 05:58
Új őrület terjed a gazdák között: egyre többen termelnek így a földeken
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel