Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 22.)

Névnap
Gerzson
Friss hírek
- Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
- Kritikus ponthoz ért a magyar turizmus: lassan tényleg nem lesz, aki főzzön, felszolgáljon?
- Íme a 2026-os tulipánszüretek első időpontjai: ennyiért szedhetsz csokrokat a legszebb helyeken
- Vírusként terjed a távmunka a magyar munkahelyeken? Ismét a dolgozók lehetnek nyeregben: szívhatja a fogát sok cég
- Nagyanyáink titkos magyar fűszerétől lesz igazán ízletes a zalai zsemlemártás: itt a hagyományos recept!
- Hiába nemzeti érték és "véres" politikai slágertermék, szép lassan kipusztul a disznóvágás Magyarországon
Deviza árfolyam
EUR: 380.04 Ft
CHF: 415.99 Ft
GBP: 434.97 Ft
USD: 322.44 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2026. február 21.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. héten emelkedő számsorrendben a következők:
9, 12, 26, 47, 49
Joker: 652921
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 58 db
3-as találat: 4617 db
2-es találat: 108648 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 39650 Ft
MOL: 3528 Ft
RICHTER: 11600 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.02.23: Erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd a nap második felében északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor több helyen is várható, melyre délnyugaton van a legkisebb esély. A nyugati, északnyugati szelet a délnyugati tájak, valamint az északkeleti határvidék kivételével többfelé élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 1, 7 fok között alakul. Délután általában 9, 16 fok várható, de az északkeleti határvidéken ennél kissé hűvösebb is lehet.
2026.02.24: Nyugat, délnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, északkeleten viszont maradhatnak kevésbé felhős körzetek. Napközben északkelet felől ugyanakkor egyre nagyobb területen szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró. A Dunántúlon eső valószínű, míg keletebbre inkább csak helyenként fordulhat elő zápor, arrafelé esetleg az ég is megdörrenhet. A többnyire északnyugati, nyugati irányú szelet nagy területen kísérhetik élénk, olykor erős széllökések. A minimum általában 2, 7 fok között alakul, az északkeleti határvidéken fagypont körüli értékek is lehetnek. A csúcsérték 7 és 13 fok között valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. A melegfront hatására ingerlékenység, fáradtságérzet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható. A vérnyomásemelkedés miatt nő a vérzésre való hajlam, illetve a vérrögös elzáródás, embólia esélye. (2026.02.22)
A budapesti Duna‑part kikötési szabályozása körül egyre nagyobb a bizonytalanság: miközben a főváros 2027-től teljesen új rendszert ígér.
Hamarosan megkezdődik a kisföldalatti (M1-es metró) felújításának és meghosszabbításának tervezése.
Nyugat felől újra beborul az ég, miközben több térségben eső, havas eső, sőt helyenként havazás és ónos eső is nehezítheti a közlekedést.
Elszabadult a hóvihar: több száz riasztás, árokba borult buszok, elakadt kamionok bénították meg Nyugat-Magyarországot
Országszerte kaotikus helyzetet okozott a pénteki vihar: a tűzoltókat kora estig 377 riasztáshoz hívták
A hideg komoly kockázatot is jelenthet. De vajon milyen hőmérsékleti rekordok dőltek meg hazánkban? És meddig marad itt a tél? Mutatjuk!
Újra megnyitott Pécs büszkesége: imádták a látogatók ezt a helyet - garantált most is a turistaáradat?
A helyi kézműves hagyományok tiszteletét jelzi, hogy a Zsolnay-gyárral együttműködve egyedi pirogránit elemek és tükrök készültek kifejezetten a szálloda számára.
Február 20-án Orbán Viktor miniszterelnök és Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója közösen tették le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér harmadik termináljának alapkövét.
A Danish Air Transport megkezdte a jegyértékesítés utolsó technikai fázisát, így napokon belül elindulhat a foglalás a 2026-os nyári menetrendre.
A túlturizmus kezelésére a hatóságok egyre drasztikusabb és sokszor vitatott eszközökhöz nyúlnak.
Egy mediterrán ciklon hatására országszerte viharos szélre és vegyes halmazállapotú csapadékra kell számítani.
A Magyar Közút 80 mérnökségén 2300 fő munkavállaló látja el a feladatokat 12 órás váltott műszakban.
Példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
A GYSEV tájékoztatása szerint a vasúti közlekedés is megnehezült: a vonatok jelentős késésekkel közlekednek, eljutásukat behavazott váltók, a sínpályára dőlt fák akadályozhatják.
A 267 kilométeres partvonalat hőkamerák, drónok és éjjellátók segítségével figyelik a halőrök.
A zord téli időjárás péntek reggel megbénította a közlekedést Ausztriában: ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér forgalma, és lezárták a főváros környéki A21-es autópályat is.
Brutális hóvihar tarol ebben az országrészben: 30 centi hó és 75 kilométeres szél sem kizárt + Videó
Megjött a beígért mediterrán ciklon, február 20-ra az ország egy részét már vastag hótakaró borítja. Brutálisak utakat, közlekedési káoszt hozott az éjszakai havazás Vas megyében...
Pénteken egy mediterrán ciklon határozza meg hazánk időjárását, amely országszerte kedvezőtlen körülményeket teremt.
