Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 22.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. február 22.

Névnap

Gerzson

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 380.04 Ft

CHF: 415.99 Ft

GBP: 434.97 Ft

USD: 322.44 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. február 21.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. héten emelkedő számsorrendben a következők:

9, 12, 26, 47, 49

Joker: 652921

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 58 db

3-as találat: 4617 db

2-es találat: 108648 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 39650 Ft

MOL: 3528 Ft

RICHTER: 11600 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.02.23: Erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd a nap második felében északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor több helyen is várható, melyre délnyugaton van a legkisebb esély. A nyugati, északnyugati szelet a délnyugati tájak, valamint az északkeleti határvidék kivételével többfelé élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 1, 7 fok között alakul. Délután általában 9, 16 fok várható, de az északkeleti határvidéken ennél kissé hűvösebb is lehet.

2026.02.24: Nyugat, délnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, északkeleten viszont maradhatnak kevésbé felhős körzetek. Napközben északkelet felől ugyanakkor egyre nagyobb területen szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró. A Dunántúlon eső valószínű, míg keletebbre inkább csak helyenként fordulhat elő zápor, arrafelé esetleg az ég is megdörrenhet. A többnyire északnyugati, nyugati irányú szelet nagy területen kísérhetik élénk, olykor erős széllökések. A minimum általában 2, 7 fok között alakul, az északkeleti határvidéken fagypont körüli értékek is lehetnek. A csúcsérték 7 és 13 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. A melegfront hatására ingerlékenység, fáradtságérzet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható. A vérnyomásemelkedés miatt nő a vérzésre való hajlam, illetve a vérrögös elzáródás, embólia esélye. (2026.02.22)

Akciók

