Jelentősen átalakultak a lakásfelújítási támogatás lehetőségei 2026 folyamán: a Vidéki Otthonfelújítási Program lezárult, az Energetikai Otthonfelújítási Program keretében pedig felfüggesztették az új kérelmek befogadását. Ennek ellenére többféle lakásfelújítási támogatás továbbra is igénybe vehető, 2027-ben pedig a Wekerle Plusz program keretében új lehetőségek nyílnak meg a családi házak tulajdonosai és a társasházak előtt. Összegyűjtöttük a jelenlegi és a hamarosan induló támogatások legfontosabb feltételeit.

Egy tetőfelújítás, nyílászárócsere vagy fűtéskorszerűsítés akár több millió forintos kiadást is jelenthet, ezért a lakásfelújítás tervezésekor érdemes alaposan körülnézni a támogatási lehetőségek között. Egy jól megválasztott lakásfelújítási pályázat jelentősen csökkentheti a beruházás költségeit, de nem mindegy, hogy hol található a felújítandó ingatlan, milyen munkálatokat tervezünk, és mekkora önerő áll rendelkezésünkre. Megnéztük, hol és milyen feltételekkel vehető igénybe otthonfelújítási támogatás, például milyen módon érhető el lakásfelújítási támogatás nyugdíjasoknak vagy családosoknak, de azt is, mely lakásfelújítás pályázat került lezárásra vagy felfüggesztésre. Cikkünkben természetesen részletesen bemutatjuk azt is, hogy mire lehet számítani a 2027-ben induló Wekerle Plusz energetikai felújítási támogatás és hitel kapcsán.

Milyen lakásfelújítási támogatások érhetők el jelenleg?

A lakásfelújítási programok kínálata jelentősen megváltozott 2026 folyamán. A korábbi, széles körben igénybe vehető támogatások közül több is kifutott, továbbra is elérhetők azonban bizonyos célzott támogatások a lakásfelújítási költségek csökkentésére, kedvezmények, 2027-ben pedig új programok indulnak.

Jelenleg igénybe vehető lakásfelújítási támogatások és kedvezmények:

Falusi CSOK és áfa-visszatérítési támogatás,

Takarékos Otthon Program,

akadálymentesítési támogatás,

Népi Építészeti Program,

önkormányzati lakásfelújítási támogatások.

Lezárt vagy felfüggesztett lakásfelújítási programok:

Otthon Melege Program – lezárult,

országos otthonfelújítási támogatás – lezárult,

Lakossági napelemes és fűtéskorszerűsítési pályázat – lezárult,

Napenergia Plusz Program – lezárult,

Vidéki Otthonfelújítási Program – lezárult,

Energetikai Otthonfelújítási Program – felfüggesztve,

Otthoni Energiatároló Program – felfüggesztve.

2027-ben induló lakásfelújítási programok:

Wekerle Plusz Családi Ház Program,

Wekerle Plusz Társasházi és Panel Program.

Azok számára, akik az energetikai korszerűsítéshez keresnek állami támogatást, a következő nagy lehetőséget a Wekerle Plusz program jelentheti. Elsőként ennek a két új konstrukciónak a feltételeit mutatjuk be részletesen, majd sorra vesszük a lakásfelújítási támogatások 2026 végén elérhető típusait, igénylési feltételeiket és a korábban meghirdetett pályázatok helyzetét.

EZ IS ÉRDEKELHET Új korszak indul a magyar otthonteremtésben: mutatjuk az új kedvezményes hitelek feltételeit A Wekerle Plusz Program új lehetőségeket teremthet a lakásvásárlók és a felújítást tervezők számára, és átalakíthatja a lakáshitelezés szerkezetét is.

Wekerle Plusz program – új lakásfelújítási támogatások 2027-től

A Wekerle Plusz program keretében két új energetikai felújítási konstrukció indul. A családi házak tulajdonosai várhatóan 2027 februárjától igényelhetnek akár 15 millió forintos kedvezményes hitelt, amelyből legfeljebb 7,5 millió forintot akár teljesen el is engedhet az állam. A márciusban induló társasházi és panelprogram keretében lakásonként akár 5 millió forintos kamatmentes hitelhez és 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatáshoz juthatnak a lakóközösségek.

A Wekerle Plusz energetikai felújítási támogatás és hitel sajátossága, hogy az igénylők először kedvezményes kölcsönt vesznek fel, amelynek egy részét a felújítás sikeres befejezése után elengedi az állam. A vissza nem térítendő támogatás mértéke az ingatlan felújítás előtti energetikai besorolásától függ.

Minél kedvezőtlenebb az épület energetikai besorolása, annál nagyobb arányban engedhetik el a felvett hitelt.

Mindkét konstrukciónál legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérni ahhoz, hogy az igénylő vissza nem térítendő támogatásban részesüljön. Ehhez a lakásfelújítás előtt és után is energetikai tanúsítványt kell készíttetni, a munkálatok költségeit pedig számlákkal kell igazolni.

Wekerle Plusz Családi Ház Program

A tervek szerint 2027 februárjában indul a 15 milliós lakásfelújítási csomag, amely életkortól, családi állapottól és a gyermekek számától függetlenül lesz igényelhető. A programban családi házak, sorházak, ikerházak, valamint kisebb társasházak egyedi fűtésű lakásainak tulajdonosai vehetnek részt.

A felújítási célú Wekerle Plusz hitel feltételei:

maximális hitelösszeg: 15 millió forint,

éves kamat: fix 3 százalék,

futamidő: 15 év,

önerő: a hitelösszeg 5 százaléka, de legfeljebb 500 ezer forint.

Az állam a felvett hitel egy részét elengedi, amennyiben a felújítással sikerül elérni az előírt energiamegtakarítást. A felújítási Wekerle-hitel esetében az számít, milyen energetikai besorolással rendelkezik az ingatlan a munkálatok előtt. 15 millió forintos hitel esetén a következő kedvezmények érhetők el:

A–C besorolás: kedvezményes hitel igényelhető, de vissza nem térítendő támogatás nem jár,

D–G besorolás: 30 százalékos, azaz 4,5 millió forintos támogatás,

H–I besorolás: 50 százalékos, azaz 7,5 millió forintos támogatás.

A legkevésbé energiahatékony ingatlanok korszerűsítésénél tehát az állam akár a felvett hitel felét is elengedheti. A fennmaradó összeget azonban továbbra is törleszteni kell.

A pályázati feltételek azt is meghatározzák, pontosan milyen típusú korszerűsítési munkákra használható a Wekerle Plusz családi házak esetében:

hőszigetelésre,

nyílászárócserére, árnyékolástechnikai és világítási korszerűsítésre,

hőszivattyú vagy energiahatékony split klíma telepítésére,

használati melegvíz-rendszer korszerűsítésére,

hőszabályozó radiátorszelepek felszerelésére,

meghatározott keretek között napelem telepítésére,

a felújításhoz kapcsolódó tervezési és műszaki ellenőrzési költségek fedezésére.

Wekerle Plusz Társasházi és Panel Program

A Wekerle program társasházaknak és lakásszövetkezeteknek szóló része várhatóan 2027 márciusában indul. Fontos különbség, hogy ebben az esetben nem az egyes lakástulajdonosok, hanem a lakóközösségek pályázhatnak az egész épület energetikai korszerűsítésére.

A társasházi Wekerle Plusz felújítás finanszírozási feltételei:

maximális hitelösszeg panelházaknál: lakásonként 4 millió forint,

maximális hitelösszeg téglaépítésű társasházaknál: lakásonként 5 millió forint,

éves kamat: 0 százalék,

futamidő: 15–20 év,

önerő: lakásonként 200 ezer forint.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke itt is az épület felújítás előtti energetikai besorolásától függ:

A–C besorolás: az épület nem vehet részt a programban,

D–G besorolás: 30 százalékos támogatás,

H–I besorolás: 50 százalékos támogatás.

A lakóközösségek így a maximális hitelösszeg felvétele esetén panelházaknál lakásonként akár 2 millió, téglaépítésű társasházaknál akár 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz juthatnak.

A családi házaknál felsorolt energetikai korszerűsítési munkálatok mellett a társasházak és lakásszövetkezetek az alábbi célokra is fordíthatják majd a hitelt:

távhőközpont cseréjére, távhőrendszerre történő csatlakozásra,

házközponti fűtés korszerűsítésére,

fűtési költségmegosztók felszerelésére,

termosztatikus radiátorszelepek beszerelésére,

liftek energetikai korszerűsítésére,

az épület akadálymentesítésére.

Napelemek telepítésére és az épület akadálymentesítésére a támogatás legfeljebb 20 százaléka fordítható. A hitelből a tervezési, műszaki ellenőrzési és pályázati tanácsadási költségek is fedezhetők lesznek.

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Mivel a két új Wekerle lakásfelújítási pályázat részletes feltételeinek kidolgozása még folyamatban van, ezekre egyelőre nem lehet jelentkezni, rásadásul a pontos jogosultsági és igénylési feltételek a végleges pályázati kiírásokból derülnek majd ki. Ezek megjelenéséről, az igénylés menetéről és a szükséges dokumentumokról a Wekerle Plusz hivatalos honlapja ad majd tájékoztatást.

Ugyanakkor a Wekerle-pályázat benyújtásához fontos már előre tisztában lenni az ingatlan állapotával és a várható felújítási költségekkel is. Ezért azoknak, akik szeretnének élni az új támogatási lehetőségekkel, már most érdemes elkezdeniük a munkálatok tervezését és az előzetes árajánlatok beszerzését. A kivitelezéssel azonban célszerű megvárni a végleges pályázati kiírásokat, mivel egyelőre nem tisztázott, hogy a program indulása előtt elvégzett munkálatok költségei elszámolhatók lesznek-e.

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Aktív lakásfelújítási támogatások és kedvezmények

Bár több népszerű otthonfelújítási programra már nem lehet jelentkezni, továbbra is vannak olyan támogatások és kedvezmények, amelyekkel csökkenthetők a felújítás költségei. Ezek egy része meghatározott településeken, más része bizonyos élethelyzetekben vagy konkrét korszerűsítési munkálatokhoz vehető igénybe.

Falusi CSOK és áfa-visszatérítési támogatás

Sokan főként lakásvásárlási támogatásként gondolnak a falusi CSOK-ra, pedig ez az egyik legjelentősebb, jelenleg is igényelhető otthonfelújítási támogatás 2026-ban, amit a már meglévő otthon bővítésére és korszerűsítésére is fel lehet használni. A vissza nem térítendő állami támogatást a 302/2023. (VII. 11.) Kormányrendelet 2. mellékletében felsorolt településeken, valamint bizonyos feltételekkel tanyákon és birtokközpontokon lehet igénybe venni.

Ingatlan korszerűsítése vagy bővítése esetén a lakásfelújítás támogatás 2026-ban igényelhető összege a meglévő vagy vállalt gyermekek számától függ:

egy gyermek után 600 ezer forint;

két gyermek után 2 millió forint;

három vagy több gyermek után 7,5 millió forint igényelhető.

A falusi CSOK-ból többek között a ház szigetelését, a régi nyílászárók cseréjét, a tető felújítását, a fűtés korszerűsítését és különböző belső felújítási munkálatokat is lehet finanszírozni. A támogatást az azt közvetítő bankoknál kell igényelni, ahol a jogosultságot igazoló dokumentumok mellett a tervezett lakásfelújítás költségvetését is be kell mutatni.

Fontos tisztában lenni vele, hogy a bank a pénzt nem előre, hanem a munkálatok előrehaladásával arányosan, helyszíni ellenőrzést és a számlák bemutatását követően folyósítja.

A legalább két gyermek után járó falusi CSOK-ot igénybe vevő családok a vissza nem térítendő összeg mellé kedvezményes hitelt is felvehetnek otthonuk korszerűsítésére vagy bővítésére. Két gyermek esetén legfeljebb 10 millió, három vagy több gyermek esetén 15 millió forintos kölcsönt igényelhetnek, legfeljebb 3 százalékos kamattal, maximum 25 éves futamidőre.

A falusi CSOK településlistán szereplő kistelepüléseken élők számára további lehetőség az áfa-visszatérítési támogatás. A korszerűsítés vagy bővítés során felmerülő, 27 százalékos áfával terhelt kiadások áfatartalmából akár 5 millió forintot is vissza lehet igényelni. A támogatást a falusi CSOK-hoz hasonlóan a támogatást közvetítő bankoknál kell igényelni, ehhez azonban nem feltétel a falusi CSOK igénybevétele, és gyermekkel sem kell rendelkezni. Így ez az egyik jelenleg is elérhető lakásfelújítási támogatás nyugdíjasoknak, amennyiben megfelelnek a vonatkozó jogosultsági feltételeknek.

Takarékos Otthon Program

Akik a fűtésszámlát szeretnék csökkenteni, azoknak a Takarékos Otthon Program jelenthet megoldást. Az energiahatékonyságról szóló törvényben meghatározott energiahatékonysági kötelezettségi rendszerre (EKR) épülő program az ország egész területén elérhető, ráadásul családi állapottól és a gyermekek számától függetlenül igénybe vehető. A program nem egy hagyományos lakásfelújítási pályázat: a háztartások ebben az esetben pénzbeli támogatás helyett ingyenesen vagy kedvezményes áron végeztethetnek el bizonyos munkálatokat.

A program keretében az alábbi kedvezmények érhetők el:

ingyenes padlásfödém-szigetelés;

30 százalékos kedvezmény homlokzati hőszigetelésre;

10 százalékos kedvezmény nyílászárócserére;

akár 40 százalékos kedvezmény többféle energetikai korszerűsítés (például homlokzatszigetelés és nyílászárócsere) együttes elvégzése esetén.

Az igénybevételhez nem kell pályázatot benyújtani, elegendő felvenni a kapcsolatot egy, a programban részt vevő kivitelezővel. Az érdeklődők a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaráknál, illetve közvetlenül a kivitelező vállalkozásoknál tájékozódhatnak a lehetőségekről.

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Egyéb lakásfelújítási támogatások és pályázatok

Viszonylag kevés szó esik az akadálymentesítési támogatásról, pedig ez a speciális lakásfelújítási támogatás 2026-ban is elérhető. Ennek keretében a mozgáskorlátozott személyek lakhatási körülményeinek javítására legfeljebb 300 ezer forint vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető, ugyanazon személy után tízévente. Az összeg többek között rámpa építésére, ajtók szélesítésére vagy a fürdőszoba akadálymentessé alakítására fordítható, a támogatást ráadásul a mozgáskorlátozott személlyel közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy élettárs is igényelheti. A kérelmet a támogatást közvetítő bankoknál kell benyújtani, de fontos, hogy még a munkálatok elvégzése előtt.

Akár 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást is igényelhetnek azok, akik műemléki vagy helyi védelem alatt álló, népi építészeti értéket képviselő lakóházat szeretnének felújítani. Az úgynevezett Népi Építészeti Program keretében magánszemélyek a felújítási költségek legfeljebb 80 százalékára igényelhetnek támogatást. A jelenlegi pályázati kiírásra 2027. január 3-án éjfélig lehet jelentkezni a nepiprogram.hu oldalon.

Az országos támogatások mellett a települési és kerületi önkormányzatok is meghirdetnek felújítási pályázatokat, amelyekből például tetőfelújítás, homlokzatszigetelés, fűtéskorszerűsítés vagy a társasházak közös használatú területeinek felújítása finanszírozható. Egyes pályázatokra magánszemélyek, másokra kizárólag társasházak és lakásszövetkezetek jelentkezhetnek. Érdemes tehát a helyi lehetőségeknek is utánanézni, mielőtt belevágnánk a lakásfelújítás támogatás nélküli finanszírozásába. Ilyen önkormányzati lehetőség a Budapesti Zöld Panelprogram is, amely a csatlakozó kerületekben az előregyártott épületelemekből készült lakóházak, például panelházak energetikai korszerűsítését segíti. Arról, hogy saját településünkön milyen hasonló támogatások érhetők el, a Nemzeti Jogszabálytárban közzétett önkormányzati rendeletekből tájékozódhatunk, vagy közvetlenül a polgármesteri hivatalnál is érdeklődhetünk.

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Lezárt otthonfelújítási támogatások

Az elmúlt években több nagy állami lakásfelújítási program is indult Magyarországon, amelyekre ma már nem lehet új kérelmet benyújtani. Bár ezek a támogatások részben hasonló feltételekkel működtek, jelentős különbségek voltak abban, hogy kik igényelhették őket, mekkora összeghez juthattak, és milyen munkálatokra fordíthatták a pénzt.

Otthon Melege Program: a 2014-ben indult program különböző pályázatai többek között nyílászárócserére, fűtéskorszerűsítésre és lakóépületek energetikai felújítására biztosítottak támogatást. Az utolsó pályázati konstrukció 2019–2020-ban futott.

a 2014-ben indult program különböző pályázatai többek között nyílászárócserére, fűtéskorszerűsítésre és lakóépületek energetikai felújítására biztosítottak támogatást. Az utolsó pályázati konstrukció 2019–2020-ban futott. Országos otthonfelújítási támogatás: a gyermeket nevelő családok lakóingatlanuk felújítási költségeinek felét, legfeljebb 3 millió forintot igényelhettek vissza a Magyar Államkincstártól. A program 2022. december 31-én lezárult.

a gyermeket nevelő családok lakóingatlanuk felújítási költségeinek felét, legfeljebb 3 millió forintot igényelhettek vissza a Magyar Államkincstártól. A program 2022. december 31-én lezárult. Lakossági napelemes és fűtéskorszerűsítési pályázat: az átlag alatti jövedelmű ingatlantulajdonosok napelemek telepítésére, illetve azzal összekapcsolt fűtéskorszerűsítésre igényelhettek vissza nem térítendő támogatást. A jelentkezési időszak 2022-ben lezárult.

az átlag alatti jövedelmű ingatlantulajdonosok napelemek telepítésére, illetve azzal összekapcsolt fűtéskorszerűsítésre igényelhettek vissza nem térítendő támogatást. A jelentkezési időszak 2022-ben lezárult. Napenergia Plusz Program: a háztartások napelemes rendszerek és energiatárolók együttes telepítéséhez a beruházási költségek kétharmadát, legfeljebb 5 millió forintot kaphattak vissza nem térítendő támogatásként. A támogatási kérelmek benyújtásának határideje 2025. január 15. volt.

a háztartások napelemes rendszerek és energiatárolók együttes telepítéséhez a beruházási költségek kétharmadát, legfeljebb 5 millió forintot kaphattak vissza nem térítendő támogatásként. A támogatási kérelmek benyújtásának határideje 2025. január 15. volt. Vidéki Otthonfelújítási Program: a jogszabályban felsorolt kistelepüléseken élő gyermekes családok, majd 2025 márciusától a nyugdíjasok számára is elérhetővé vált a 3 milliós lakásfelújítási támogatás, amely mellé legfeljebb 6 millió forintos kamattámogatott hitelt is igényelhettek. Az elbírálás szabályairól, a hiánypótlásról és a folyósítás feltételeiről a Magyar Államkincstár lakásfelújítási támogatás céljára létrehozott tájékoztató oldalán olvashatók részletes információk. Új támogatási kérelmek benyújtására azonban már nincs lehetőség, mivel a Vidéki Otthonfelújítási Program 2026. június 30-án lezárult.

Felfüggesztett lakásfelújítási programok

Az Energetikai Otthonfelújítási Program keretében a családi házak energetikai korszerűsítésére a legutóbbi feltételek szerint maximum 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást és ugyanekkora összegű kamatmentes hitelt lehetett igényelni. A rendelkezésre álló keret kimerülése miatt 2026 áprilisában az ország egész területén felfüggesztették az új kérelmek befogadását. Arról egyelőre nem született hivatalos bejelentés, hogy a program újabb keretösszeggel újraindul-e 2027-ben.

Az Otthoni Energiatároló Program első pályázati szakaszában a háztartások napelemes rendszereikhez kapcsolódó energiatárolók telepítésére legfeljebb 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatásra pályázhattak. Bár az új jelentkezések befogadását 2026. március 16-án felfüggesztették, maga a program folytatódik, a korábbi nyertesek pedig az eljárás elhúzódása miatt nem esnek el a támogatástól.

A szeptemberben bejelentett módosítások értelmében további mintegy 15 ezer korábbi jelentkező juthat támogatáshoz az Otthoni Energiatároló Program keretén belül, ugyanakkor a meglévő napelemes rendszerek energiatárolóval történő bővítésére igényelhető összeg felső határát 1,8 millió forintra csökkentették. A jogosultságot igazoló dokumentumok benyújtásának és a kivitelezői szerződések megkötésének eredetileg szeptember 30-i határidejét 2027. február 26-ig meghosszabbították.