Fontos figyelmeztetés érkezett az Európai Uniótól: 72 óráig elég tartalékot kérnek a magyar családoktól

Nem pánikkeltés, hanem józan előrelátás: az Európai Bizottság új iránymutatása szerint az uniós háztartásoknak érdemes úgy készülniük, hogy egy váratlan krízishelyzet első három napját külső segítség nélkül is át tudják vészelni. Magyarországon sem kell háborús vagy világvége-forgatókönyvekre gondolni: elég egy hosszabb áramszünet, ivóvízellátási zavar, extrém vihar, hőhullám, árvíz vagy energiaellátási krízis ahhoz, hogy jól jöjjön egy előre összeállított 72 órás otthoni készlet.

Az Európai Bizottság 2026. november 3-án új lakossági felkészültségi iránymutatásokat mutatott be, amelyek célja, hogy az európai polgárok és közösségek felkészültebben reagáljanak váratlan válsághelyzetekre. A javaslat egyik központi eleme a 72 órás önellátás: vagyis az, hogy egy háztartás legalább három napig képes legyen biztosítani az alapvető szükségleteit akkor is, ha a közszolgáltatások, az ellátási láncok vagy a hatósági segítség átmenetileg akadozik.

Az iránymutatás nem kötelező jogszabály, és nem ír elő új, kötelező felszerelési listát az uniós polgároknak. Inkább egy közös európai szemléletet szeretne erősíteni: azt, hogy a lakosság ne csak akkor kezdjen gondolkodni vízről, gyógyszerről, zseblámpáról vagy rádióról, amikor már megtörtént a baj. A Bizottság szerint a krízisek egyre összetettebbek és egymással összefüggőbbek: egy energiaellátási zavar, egy kibertámadás, egy egészségügyi válság vagy egy szélsőséges időjárási esemény gyorsan más területekre is átterjedhet.

Miért pont 72 óra?

Az első három nap azért kritikus, mert egy nagyobb zavarhelyzetben a mentő- és hatósági rendszerek egyszerre sok helyen kerülhetnek nyomás alá. Ilyenkor idő kellhet a segítség megszervezéséhez, az ellátás helyreállításához, az érintett területek felméréséhez. Ha a családok legalább az alapvető szükségleteiket maguk is tudják fedezni, azzal nemcsak saját biztonságukat növelik, hanem tehermentesítik is a sürgősségi rendszereket, amelyek így az idősekre, betegekre, fogyatékossággal élőkre vagy más, különösen veszélyeztetett csoportokra koncentrálhatnak.

Tehát nem arról van szó, hogy mindenkinek bunkert kell építenie, hanem arról, hogy legyen otthon annyi víz, étel, gyógyszer, fényforrás, kommunikációs eszköz és alapfelszerelés, amellyel egy család átvészelhet néhány nehéz napot.

Magyarországon is fel kell készülni

Sokan legyintenek, hogy „nálunk nincsenek katasztrófák”. Valóban: nem élünk földrengések, hurrikánok vagy vulkánkitörések árnyékában, de ez nem jelenti azt, hogy Magyarország mentes lenne a válsághelyzetektől. Az utóbbi években egyre gyakoribbak a hőhullámok, az aszályos időszakok, a hirtelen lezúduló esők, a viharok, az árvízi helyzetek és az infrastruktúrát érintő zavarok.

A 2026-os nyár jó példa volt arra, hogy egy természeti jelenség milyen gyorsan energiaellátási kérdéssé válhat. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőmű termelését vissza kellett fogni, majd felmerült a teljes leállítás lehetősége is. A kormányzati tájékoztatás szerint Paks történetében először fordult elő, hogy a termelés teljes leállítása 24–72 órán belül várhatóvá vált a rekordalacsony vízállás miatt, miközben a hőség növelte az ország áramigényét.

2026 nyarának legmelegebb napjaiban már kifejezetten arra kérték a lakosságot, hogy a következő időszakban törekedjen a villamosenergia-fogyasztás csökkentésére, különösen a 17 és 22 óra közötti esti csúcsidőszakban. Ez nem klasszikus „katasztrófahelyzet” volt, mégis jól megmutatta: a mindennapi életünk mennyire függ az áramtól, a víztől, az infrastruktúrától és attól, hogy a rendszerek folyamatosan működjenek.

Mit érdemes otthon tartani, hogy az első 72 órában biztonságban legyünk?

Az EU legfontosabb célja a mostani felhívással az, hogy egy háztartás három napig biztosítani tudja az ivóvizet, az alapvető étkezést, a világítást, a gyógyszereket, az információhoz jutást és minimális komfortot. Az Unió kommunikációjában szereplő alaplista és a magyar katasztrófavédelem ajánlásai alapján a következőket érdemes otthon tartani. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzeti csomagra vonatkozó ajánlása is tartós élelmiszert, ivóvizet, személyes okmányokat, készpénzt, gyógyszereket, ruházatot, tisztálkodási eszközöket, takarót és hordozható rádiót sorol fel.

1. Ivóvíz

Ez a legfontosabb. Legalább 6–9 liter víz fejenként ajánlott három napra, vagyis nagyjából napi 2–3 liter személyenként. Hőségben, kisgyermekkel, idős vagy beteg családtaggal, illetve háziállattal ennél többre is szükség lehet. Érdemes néhány palack vizet mindig tartalékban tartani, és időnként cserélni. Nem kell nagy beruházásra gondolni: már néhány zsugor ásványvíz is sokat számíthat.

2. Tartós, főzés nélkül is fogyasztható élelmiszer

Olyan étel kell, amely nem igényel hűtést, bonyolult elkészítést vagy sok vizet. Például:

konzervek,

készételek,

müzliszelet, energiaszelet,

keksz, kétszersült,

olajos magvak,

olajos magvak, aszalt gyümölcs,

bébiétel, ha van kisgyerek,

speciális diétás élelmiszer, ha valakinek erre van szüksége.

Fontos: legyen otthon konzervnyitó is, ha nem tépőzáras konzerveket tartunk.

3. Gyógyszerek és elsősegélycsomag

Legyen elérhető:

rendszeresen szedett gyógyszer legalább néhány napra,

láz- és fájdalomcsillapító,

fertőtlenítő,

kötszer, gézlap, ragtapasz,

hasmenés elleni készítmény,

allergiagyógyszer, ha szükséges,

szemüveg, kontaktlencse-folyadék,

gyógyászati segédeszközök.

A katasztrófavédelem ajánlása szerint a rendszeresen használt gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket is a veszélyhelyzeti csomag részének kell tekinteni, gyógyszerérzékenység esetén pedig erről szóló iratot is érdemes magunknál tartani.

4. Zseblámpa, elemek, gyertya helyett biztonságos fényforrás

Áramszünetnél a telefon vakujára hagyatkozni nem jó megoldás, mert a telefon akkumulátorára kommunikációhoz is szükség lehet.

Legyen otthon:

elemes vagy tölthető zseblámpa,

fejlámpa,

tartalék elem,

napelemes vagy kézi tekerős lámpa, ha van.

Gyertyát csak óvatosan, felügyelettel érdemes használni, mert tűzveszélyes.

5. Rádió

Egy egyszerű, elemes rádió rendkívül fontos, ha nincs internet, akadozik a mobilhálózat vagy lemerülnek az eszközök. A hivatalos tájékoztatás követése krízishelyzetben kulcsfontosságú; a magyar katasztrófavédelem is kiemeli a rádió, televízió és hatósági közlemények figyelésének fontosságát.

6. Power bank és töltők

Legyen feltöltött külső akkumulátor, lehetőleg több is. Érdemes külön tartani:

telefontöltőt,

power banket,

autós töltőt,

tartalék kábelt,

ha lehet, kis napelemes töltőt.

Áramkimaradásnál a mobiltelefon nem szórakoztató eszköz, hanem információs és segélykérő eszköz.

7. Fontos iratok másolata

Vízálló tasakban vagy mappában legyenek másolatok a legfontosabb dokumentumokról:

személyi igazolvány,

lakcímkártya,

TAJ-kártya,

jogosítvány,

útlevél,

biztosítási papírok,

orvosi dokumentumok,

receptek,

fontos telefonszámok papíron.

A katasztrófavédelem veszélyhelyzeti csomagra vonatkozó ajánlása is első helyen említi a személyi okmányokat, értéktárgyakat, készpénzt és bankkártyát. (katasztrofavedelem.hu)

8. Készpénz

Ha leáll az internet, nem működik a terminál, vagy akadozik az ATM-hálózat, a bankkártya önmagában kevés lehet. Nem kell nagy összeg, de érdemes otthon tartani valamennyi készpénzt kisebb címletekben.

9. Meleg ruha, takaró, alapvető higiéniai eszközök

Legyen kéznél:

takaró vagy hálózsák,

meleg ruha,

esőkabát,

váltózokni,

nedves törlőkendő,

kézfertőtlenítő,

vécépapír,

női higiéniai termékek,

szemeteszsák,

alapvető tisztálkodási eszközök.

10. Csecsemők, idősek, háziállatok külön szükségletei

A 72 órás készletet mindig a háztartás valódi tagjaihoz kell igazítani. Más kell egy egyedül élő felnőttnek, más egy kisgyerekes családnak, más egy idős, beteg embernek, és más annak, aki kutyát vagy macskát tart.

Gondoljunk külön:

tápszerre, pelenkára,

bébiételre,

állateledelre,

állatgyógyszerre,

pórázra, hordozóra,

idős családtag gyógyszereire,

tartalék szemüvegre,

hallókészülék-elemre.

Nemcsak otthoni készlet kell, hanem családi terv is

A felkészülés nem ér véget azzal, hogy veszünk néhány konzervet. Érdemes családon belül megbeszélni néhány alapvető kérdést:

Hol találkozunk, ha nem vagyunk otthon?

Ki megy a gyerekért az iskolába vagy óvodába?

Kit hívunk, ha a családtagokat nem érjük el?

Tudják-e a gyerekek, hol vannak a fontos dolgok?

Van-e papíron is telefonszám, ha a mobil lemerül?

Tudjuk-e, hol kell elzárni a gázt, vizet, áramot?

Van-e olyan szomszéd, idős rokon, akire külön figyelni kell?

A magyar katasztrófavédelem kitelepítés esetére azt is javasolja, hogy a család együtt tartására figyelni kell, indulás előtt pedig el kell zárni a víz- és gázvezetéket, áramtalanítani kell, valamint be kell zárni az ablakokat és ajtókat.

Nem kell megijedni

72 órás készlet gondolata elsőre sokaknak túlzásnak tűnhet. Pedig a legtöbb elem hétköznapi dolog: víz, konzerv, gyógyszer, zseblámpa, elem, rádió, power bank, iratok, takaró. Ezek nagy része amúgy is megtalálható egy átlagos háztartásban, csak nem biztos, hogy átgondoltan, egy helyen, működőképes állapotban.

Az EU új iránymutatása éppen erre hívja fel a figyelmet: a felkészültség nem félelemkeltés, hanem önvédelem és közösségi felelősség. Ha egy család három napig képes gondoskodni magáról, azzal időt nyer, nyugodtabban dönt, és közben lehetővé teszi, hogy a segítség oda jusson először, ahol valóban életbevágóan szükség van rá.