Vészesen közeleg a határidő: milliókat bukhatnak a magyar háztulajdonosok, ha ezt a dátumot elnézik

A Vidéki Otthonfelújítási Program 2026. június 30-án zárul. Eddig az időpontig nemcsak az igénylést kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz, hanem a munkálatokat is be kell fejezni, és a számlákat is ki kell fizetni. Mivel a támogatás utófinanszírozott, a költségeket saját megtakarításból vagy kamattámogatott hitelből kell megelőlegezni. A hiteligénylés határideje azonban jóval korábbi, van olyan bank, amely 2026. június 10-e után már nem fogad be új kérelmet - tudósított a Bankmonitor.

A legfeljebb 5 ezer lakosú, úgynevezett preferált kistelepüléseken élő, gyermeket nevelő családok és nyugdíjasok otthonuk korszerűsítésére igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást. A kedvezmény a munkálatok összköltségének felét fedezi, összege azonban legfeljebb 3 millió forint lehet. A maximális keret kihasználásához fontos feltétel, hogy az elszámolt számlákon belül az anyagköltség és a munkadíj aránya fele-fele legyen.

A program legnagyobb kihívása a finanszírozás módja. A Magyar Államkincstárhoz (MÁK) 2026. június 30-ig kell beérkeznie a teljes, hibátlan igénylési csomagnak. Ekkorra a felújításnak már el kell készülnie, a számlákat pedig ki kell egyenlíteni. A támogatást csak ezt követően folyósítják, így a munkálatokat teljes egészében előre kell finanszírozni. Akinek nem áll rendelkezésére azonnal a szükséges, akár 6 millió forintos összeg, az államilag támogatott felújítási hitelt vehet igénybe.

Jelenleg három bank, az OTP, az Erste és a K&H kínál ilyen hitelt. A hitelbírálat és a folyósítás időigénye miatt azonban a pénzintézetek a kincstári dátumnál jóval szigorúbb határidőket szabnak. Az OTP Bank például már jelezte, hogy a Vidéki Otthonfelújítási Kölcsön iránti kérelmeket legkésőbb 2026. június 10-ig fogadja be, a szerződéskötésre pedig legkésőbb június 23-án kerülhet sor. A bankok nem kockáztatnak. A megadott határidő után lezárják az igénylés lehetőségét, hogy az ügyfelek a folyósított összegből még időben, a hónap végéig befejezhessék és kifizethessék a felújítást.

A szoros ütemterv miatt elengedhetetlen a pontos tervezés. Aki hitelből fedezné a költségeket, annak időben el kell indítania az igénylést a még kérelmeket befogadó bankok egyikénél. Emellett garanciát kell kérnie a kivitelezőtől arra, hogy a munka június végéig elkészül, és a számlázás is rendben megtörténik. Bár a jövőben felmerülhet a program meghosszabbítása, hivatalos bejelentés hiányában erre nem érdemes alapozni. Késlekedés esetén a kamattámogatott hitel lehetősége elvész, e nélkül pedig a június 30-i végső kincstári határidő is könnyen tarthatatlanná válhat.