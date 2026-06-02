Az elhamarkodott költekezés azonban évtizedekre visszavetheti az országot.
Vészesen közeleg a határidő: milliókat bukhatnak a magyar háztulajdonosok, ha ezt a dátumot elnézik
A Vidéki Otthonfelújítási Program 2026. június 30-án zárul. Eddig az időpontig nemcsak az igénylést kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz, hanem a munkálatokat is be kell fejezni, és a számlákat is ki kell fizetni. Mivel a támogatás utófinanszírozott, a költségeket saját megtakarításból vagy kamattámogatott hitelből kell megelőlegezni. A hiteligénylés határideje azonban jóval korábbi, van olyan bank, amely 2026. június 10-e után már nem fogad be új kérelmet - tudósított a Bankmonitor.
A legfeljebb 5 ezer lakosú, úgynevezett preferált kistelepüléseken élő, gyermeket nevelő családok és nyugdíjasok otthonuk korszerűsítésére igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást. A kedvezmény a munkálatok összköltségének felét fedezi, összege azonban legfeljebb 3 millió forint lehet. A maximális keret kihasználásához fontos feltétel, hogy az elszámolt számlákon belül az anyagköltség és a munkadíj aránya fele-fele legyen.
A program legnagyobb kihívása a finanszírozás módja. A Magyar Államkincstárhoz (MÁK) 2026. június 30-ig kell beérkeznie a teljes, hibátlan igénylési csomagnak. Ekkorra a felújításnak már el kell készülnie, a számlákat pedig ki kell egyenlíteni. A támogatást csak ezt követően folyósítják, így a munkálatokat teljes egészében előre kell finanszírozni. Akinek nem áll rendelkezésére azonnal a szükséges, akár 6 millió forintos összeg, az államilag támogatott felújítási hitelt vehet igénybe.
Jelenleg három bank, az OTP, az Erste és a K&H kínál ilyen hitelt. A hitelbírálat és a folyósítás időigénye miatt azonban a pénzintézetek a kincstári dátumnál jóval szigorúbb határidőket szabnak. Az OTP Bank például már jelezte, hogy a Vidéki Otthonfelújítási Kölcsön iránti kérelmeket legkésőbb 2026. június 10-ig fogadja be, a szerződéskötésre pedig legkésőbb június 23-án kerülhet sor. A bankok nem kockáztatnak. A megadott határidő után lezárják az igénylés lehetőségét, hogy az ügyfelek a folyósított összegből még időben, a hónap végéig befejezhessék és kifizethessék a felújítást.
A szoros ütemterv miatt elengedhetetlen a pontos tervezés. Aki hitelből fedezné a költségeket, annak időben el kell indítania az igénylést a még kérelmeket befogadó bankok egyikénél. Emellett garanciát kell kérnie a kivitelezőtől arra, hogy a munka június végéig elkészül, és a számlázás is rendben megtörténik. Bár a jövőben felmerülhet a program meghosszabbítása, hivatalos bejelentés hiányában erre nem érdemes alapozni. Késlekedés esetén a kamattámogatott hitel lehetősége elvész, e nélkül pedig a június 30-i végső kincstári határidő is könnyen tarthatatlanná válhat.
Elárulta Orbán Anita: sorsdöntő csúcstalálkozóra készülnek, Donald Trumppal is találkozhat Magyar Péter
Magyarország rövid időn belül hozzájuthat a nemrég bejelentett 16,4 milliárd eurós uniós forráshoz, amelyet hamarosan egy hasonló összegű SAFE-hitel is követhet.
Erősödött a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A 2025‑ös beszámolók világosan megmutatták, hogy a hazai borászatok ma már egy olyan piaci környezetben működnek, ahol a pozitív adózott eredmény önmagában is komoly teljesítménynek...
Oroszország november végéig betiltotta a repülőgép-üzemanyagok exportját, hogy megelőzze a belföldi ellátási zavaroka
Óriási bejelentést tett Kármán András: visszatér a magyarok kedvenc adózási formája, százezrek lélegezhetnek fel
A kormány tervei szerint 2027-től új, kibővített, de a visszaélésekkel szemben védett formában tér vissza a kata széles körben elérhető változata.
Kíméletlen pofont kapott a hazai tőzsde: az Egyesült Államok háborús konfliktusa miatt menekültek a befektetők
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 819,4 pontos, 0,61 százalékos csökkenéssel, 133 797,41 ponton zárt hétfőn.
Rejtett kapcsolóval verte át a hatóságot a külföldi kamionos: elképesztő trükkre derült fény az ellenőrzésen
Túlsúllyal bukott le egy lett kamion Arnótnál, azonban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy ennél sokkal súlyosabb szabálytalanságra is rábukkantak.
Több mint 500 milliárdos volt a forgalom a budapesti tőzsdén, a prímet az OTP, a Mol és a Magyar Telekom vitték.
A találkozó fókuszában a forint stabilitása, a gazdaságpolitika összehangolása, az uniós források lehívása és az euró bevezetésének előkészítése állt.
Amerikai cég kebelezné be a népszerű fapados légitársaságot: azonnal kilőtt az árfolyam a bejelentésre
Az amerikai Castlelake befektetési cég felvásárlási ajánlatot fontolgat az EasyJetre vonatkozóan, ami azonnal 11 százalékos ugrást eredményezett a részvényárfolyamban.
Kongatják a vészharangot: láthatatlan csapda emészti fel sok magyar bevételeit, de maguknak keresték a bajt
Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a magyar exportőrök a forint elmúlt időszakban tapasztalt, jelentős erősödése miatt, a folyamat szinte teljesen felemészti a nyereségüket.
Bár hétfő reggelre kissé gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, a májust mégis jelentős erősödéssel zárta. Az év eleje óta a forint stabilan növeli...
Csökkenő forgalomban emelkedett az elmúlt négy napos kereskedési héten a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe.
Megszólalt az Európai Központi Bank döntéshozója: kemény lépést sürget az inflációs nyomás letörésére
Mielőbbi, határozott kamatemelést sürget az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának egyik tagja.
Bár nem érte el a rekordév bevételeit, így jelentősen visszaesett Azahriah cégeinek bevétele 2025-ben, de Baukó Attila vállalkozása még így is elképesztő nyereséget termelt.
Újabb szankciós csomagot készít elő az EU: az orosz olaj és az árnyékflotta is a célpontok között van
Az Európai Unió az olajár-emelkedésre reagálva az orosz kőolaj ársapkájának befagyasztását tervezi a készülő szankciós csomagjában.
Egy friss amerikai felmérés szerint a magasabb jövedelem önmagában nem csökkenti érdemben a pénzügyi szorongást.
Véget érhet egy korszak az olajpiacon: drámai változás jöhet a Hormuzi-szorosban, ebből már nincs visszaút?
Elemzők szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom a háború előtti szint töredékére eshet vissza akkor is, ha véget ér a konfliktus és tartósan ezen a szinten...
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.