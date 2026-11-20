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Az energiaválság alaposan átrendezte a magyarok fűtési szokásait, és bár a 2022-ben tapasztalt vásárlási roham már lecsengett, a háztartások továbbra is keresik a költséghatékony és rugalmasan használható megoldásokat. Egyre többen gondolkodnak a meglévő fűtési rendszer kiegészítésében, miközben az energiahatékonyság és a hosszú távú fenntartási költségek is meghatározóvá váltak. A Wekerle Plusz Program és az energetikai otthonfelújítási támogatások újabb fordulatot hozhatnak a piacon. A Praktiker és a BAUHAUS szerint a következő években a komplex korszerűsítések, a korszerű fűtésszabályozás és az energiatakarékos berendezések kerülhetnek előtérbe.
A fűtési piacon az elmúlt években nem egyszerűen a kereslet nagysága, hanem a vásárlói gondolkodás is megváltozott. A 2022-es energiaválság idején sok háztartás igyekezett gyorsan beszerezhető alternatív fűtési megoldásokkal felkészülni a bizonytalan energiaárakra. Az akkori kiugró érdeklődés azóta mérséklődött, a vásárlók azonban továbbra is jóval tudatosabban mérlegelik, milyen berendezést választanak, mennyibe kerül annak üzemeltetése, és mennyire illeszthető a már meglévő fűtési rendszerükhöz.
A döntésben ma már nem kizárólag a készülék vételára számít. Egyre nagyobb súlyt kap az energiafogyasztás, a fűtendő helyiség mérete, az ingatlan szigetelése, valamint az is, hogy mennyire egyszerű a berendezés telepítése és szabályozása. Sok család nem feltétlenül a teljes fűtési rendszer lecserélésében gondolkodik, hanem olyan kiegészítő megoldásokat keres, amelyekkel csak azokat a helyiségeket fűtheti, ahol éppen szükség van rá.
A következő években az energetikai otthonfelújítási programok is átformálhatják a keresletet. A támogatások a kereskedők várakozásai szerint a különálló, kisebb beruházások helyett összetettebb korszerűsítési projekteknek adhatnak lendületet. A fűtőberendezések mellett így a szabályozástechnika, a hőszigetelés, a nyílászárók cseréje, valamint a korszerűbb, energiahatékony fűtési megoldások is nagyobb figyelmet kaphatnak.
A 2022-es energiaválság után átrendeződött a kereslet
A Praktiker tapasztalatai szerint az elmúlt három évben jelentősen átalakult a fűtési berendezések iránti érdeklődés. A 2022-es energiapiaci bizonytalanság idején különösen nagy kereslet mutatkozott a gyorsan telepíthető alternatív megoldások iránt, azóta azonban fokozatosan normalizálódott a piac. A vásárlók ugyanakkor továbbra is körültekintőbben mérlegelik a kezdeti beruházás és a későbbi üzemeltetés költségeit.
Juhász Beáta, a Praktiker fűtési kategóriájának szakértője szerint az áruházláncnál elsősorban az elektromos fűtőtestek, konvektorok, fűtő- és infrapanelek, hősugárzók, valamint az olajradiátorok iránt tapasztalnak élénk érdeklődést. Ezek a berendezések viszonylag alacsonyabb kezdeti beruházással beszerezhetők, telepítésük egyszerű, és egy-egy helyiség gyors vagy időszakos fűtésére is alkalmasak.
A kandallók és a szilárd tüzelésű kályhák szintén megtartották a vásárlóikat, különösen a családi házas térségekben. A Praktiker szerint ezeket nemcsak az esztétikai szempontok miatt választják, hanem azért is, mert a háztartások szeretnék többféle energiaforrással biztosítani otthonuk fűtését, illetve tartalék megoldást fenntartani a központi rendszer mellett.
A keresletben a kapcsolódó termékek, például a füstcsövek, a tüzelőanyagok és a fabrikettek is fontos szerepet kapnak. A szakértő szerint az elmúlt időszak egyik meghatározó tendenciája, hogy felértékelődtek a gyorsan telepíthető, jól szabályozható és akár helyiségenként is használható fűtési megoldások.
Már nem csak a vételár számít a fűtési berendezések kiválasztásánál
A Praktiker szerint a vásárlók döntésében továbbra is meghatározó a készülék ára, de egyre többen veszik figyelembe a hosszabb távú költségeket is. A választásnál számít a várható energiafogyasztás, a fűtendő helyiség alapterülete, az ingatlan hőszigetelése, a berendezés szabályozhatósága és a telepítés egyszerűsége. Az sem elhanyagolható szempont, hogy az új készülék mennyire illeszthető a már meglévő fűtési rendszerhez.
Juhász Beáta tapasztalatai szerint sok háztartás nem a meglévő rendszer lecserélésére törekszik, hanem annak kiegészítését keresi. Ezek a megoldások különösen a ritkábban használt szobák, a fürdőszobák, a dolgozószobák vagy a hétvégi házak fűtésénél lehetnek praktikusak, hiszen a hőmérséklet célzottan, csak a szükséges helyiségekben és időszakokban szabályozható. Erre a célra az egyszerűen telepíthető elektromos fűtőtestek, fűtőpanelek és olajradiátorok is megfelelő alternatívát jelenthetnek.
A Praktiker szakértője ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a könnyű telepíthetőség nem feltétlenül jár együtt alacsony üzemeltetési költségekkel. Az elektromos berendezések teljesítményét a helyiség méretéhez, hőveszteségéhez és a tervezett használat időtartamához kell igazítani. A nagyobb teljesítményű készülékeknél pedig az elektromos hálózat terhelhetőségét is érdemes ellenőrizni.
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A BAUHAUS szintén azt tapasztalja, hogy a fűtési piacon a korábbi, energiaválság által felerősített kereslet kiegyensúlyozottabbá vált. A hagyományos gázfűtési megoldások mellett továbbra is szezonális érdeklődés mutatkozik a gyorsan telepíthető elektromos fűtőpanelek és hősugárzók iránt, a kandallók és kályhák esetében viszont inkább a tudatos, hosszabb távra tervezett vásárlások kerültek előtérbe.
A vállalat szerint a vásárlók egyre inkább olyan berendezéseket keresnek, amelyek rugalmasan illeszthetők a meglévő fűtési rendszerhez. A beszerzési ár továbbra is meghatározó, de mind nagyobb szerepet kap az energiahatékonyság, a hosszú távú üzemeltetési költség és a telepítés egyszerűsége. Különösen keresettek lehetnek azok a megoldások, amelyekkel a háztartások helyiségenként szabályozhatják a fűtést, és rugalmasabban alakíthatják az energiafelhasználásukat.
A felújítási támogatások a komplex korszerűsítéseknek adhatnak lendületet
A Wekerle Plusz Program és az egyéb energetikai otthonfelújítási támogatások a BAUHAUS várakozásai szerint új lendületet adhatnak a lakóingatlanok korszerűsítésének. A vállalat úgy látja, hogy a programok elsősorban a korszerű fűtésszabályozási megoldások, a hőszivattyús technológiák, valamint a hőszigeteléshez és a nyílászárócseréhez kapcsolódó termékkategóriák iránti keresletet erősíthetik.
A Praktiker ennél is inkább a komplex beruházások előtérbe kerülésére számít. A vállalat szerint
az elvárt energiamegtakarítás eléréséhez várhatóan több fejlesztést kell összehangolni, így nem feltétlenül egyetlen fűtőkészülék cseréje lesz a korszerűsítés központi eleme. A barkácsáruházi piacon ezért a termosztátok, a termosztatikus radiátorszelepek, a hatékony split klímák és a hőszivattyús megoldások iránt is erősödhet az érdeklődés.
A Praktiker úgy látja, hogy a fűtés korszerűsítése egyre gyakrabban kapcsolódhat össze a szigeteléssel, a nyílászárók cseréjével, az árnyékolással és a szabályozástechnika fejlesztésével. A vállalat szerint a programok így nem csupán egy-egy termékkategória forgalmát növelhetik, hanem a teljes energetikai felújítási piacnak új lendületet adhatnak. A nagyobb beruházások megtervezésében és a megfelelő termékek kiválasztásában a Praktiker márkanagykövetei is segítik a vásárlókat.
A BAUHAUS hosszabb távon is jelentős lehetőséget lát a magyarországi lakásállomány korszerűsítésében. A vállalat szerint a felújítási igények erősödése a saját hazai fejlesztési terveivel is összhangban áll, beleértve a további terjeszkedést és új szakáruházak nyitását.
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