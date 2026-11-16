Történelmi fordulat a hazai albérletpiacon: erre 2020 óta nem volt példa Magyarországon

A magyar lakáspiac 2026 őszére egyértelműen ciklusfordulóhoz érkezett, mivel a korábbi évek drasztikus drágulása kifulladt, a lakásárak stagnálnak, a bérleti díjak pedig hosszú évek óta nem látott mértékben csökkentek. Miközben a lakossági szektor a lehűlés jeleit mutatja, az ipari és logisztikai ingatlanok piaca az autóipari beruházásoknak köszönhetően továbbra is dinamikusan bővül - derül ki az MBH heti ágazati kitekintőjéből.

Az ingatlan.com legfrissebb, októberi adatai szerint a hazai lakáspiacon az árak havi szintű emelkedése országosan mindössze 0,2 százalékos volt, Budapesten pedig gyakorlatilag megállt a drágulás. Éves összevetésben az országos áremelkedés üteme 6,9 százalékra lassult, ami több mint kétéves mélypontot jelent.

A fővárosban a növekedés még ennél is szerényebb, mindössze 1,8 százalékos volt, ami már elmarad az infláció mértékétől, így reálértéken árcsökkenésről beszélhetünk. November elején a budapesti használt lakások medián négyzetméterára 1,4 millió forint körül alakult, ami megegyezik az egy évvel korábbi szinttel. Bár az új építésű ingatlanok ára még emelkedik, az ütem itt is mérséklődött, így a fővárosban a medián négyzetméterár 1,72 millió forint, ami 4,5 százalékos éves növekedést mutat.

Az albérletpiacon is egyértelmű a megtorpanás. A KSH és az ingatlan.com októberi lakbérindexe alapján a bérleti díjak egyetlen hónap alatt országosan is visszaestek, Budapesten pedig 1,3 százalékos csökkenést mértek. Ilyen mértékű, gyors korrekcióra közel hat éve, 2020 decembere óta nem volt példa, ráadásul rövid és középtávon nem is várható fordulat a trendben. Az éves bérletidíj-emelkedés országosan 5,5, a fővárosban pedig 5 százalékra lassult. A jelenség hátterében a bérlők fizetőképességének korlátai, a csökkenő befektetői hozamok, a lakásárak stagnálása, valamint az OSP-program együttes hatása áll.

A jelenlegi piaci korrekciót egy évtizedes, a jövedelmeket jócskán meghaladó áremelkedés előzte meg, ugyanis az elmúlt tíz évben mintegy 250 százalékkal nőttek a hazai lakásárak. Az Eurostat adatai alapján 2015 és 2025 között az Európai Unióban Magyarországon romlott a harmadik legnagyobb mértékben – 26,5 százalékkal – a lakásárak és a jövedelmek aránya, miközben az uniós átlag csupán 6,8 százalék volt. Ezt a folyamatot elsősorban az alacsony építési kedv, a kínálati korlátok és az eddig kitartóan erős kereslet fűtötte, a helyzet érdemi javulását pedig csak a lakáskínálat jelentős bővítése hozhatná el.

Miközben a lakáspiac lehűlt, az ipari és logisztikai ingatlanok szegmense továbbra is szárnyal. A CBRE adatai szerint az idei év első kilenc hónapjában 22 százalékkal ugrott meg a nettó kereslet, amit egyértelműen az autóipari és e-mobilitási óriásberuházások – mint a CATL, a Mercedes vagy a BYD fejlesztései – hajtanak. A bérlői igények annyira erősek, hogy a cégek sok esetben már a kivitelezés befejezése előtt előbérleti szerződésekkel lekötik az új kapacitásokat. Ennek eredményeként az üresedési ráta 11,8 százalékra süllyedt, jelenleg pedig országszerte mintegy 554 ezer négyzetméternyi ipari terület fejlesztése zajlik.