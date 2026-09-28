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Otthon

Itt a bejelentés, változnak az energetikai támogatás feltételei: rengeteg magyar család lesz jogosult ingyenpénzre

Pénzcentrum
2026. szeptember 28. 12:50

A 105 milliárd forintos keretből finanszírozott otthoni energiatároló program felülvizsgálata után további 15 ezer család juthat vissza nem térítendő támogatáshoz, miután az akkumulátorok árának jelentős csökkenése lehetővé tette a pályázói kör bővítését. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint így összesen mintegy 57 ezer pályázó szerezhet be energiatárolót, miközben az eredeti határidőket is meghosszabbítják, hogy a korábbi csúszások miatt senki ne essen el a támogatástól.

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További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatárolók beszerzésére. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a 2026 elején elindított pályázatot, és a program módosításáról döntött. A változtatásoknál figyelembe vették, hogy az akkumulátorok ára az elmúlt időszakban jelentősen csökkent. Így a már kiértesítetteknél több, összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat akár a korábban tervezettnél jobb minőségű energiatárolóhoz.

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2026 elején írta ki az előző kormány az otthoni energiatároló programot, az elérhető keret 105 milliárd forint. A 42 ezer nyertes kiértesítését az országgyűlési választás előtti napokra időzítették. Április 12-e után azonban az ügyvezető kormány nem foglalkozott sem velük, sem a további jelentkezőkkel.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a megörökölt támogatási programok alapos felülvizsgálatát minden szakterületén elvégzi. Az energetikában is az a legfontosabb szempont, hogy a tárca felelősen gazdálkodjon a közpénzekkel, miközben a pályázók érdekeit is szem előtt tartja.

Az energiatárolók ára nagymértékben csökkent a program indítása előtt elvégzett piacfelméréshez képest. Az áresésre tekintettel a rendelkezésre álló keretösszegből további pályázók támogatására nyílik lehetőség. A várhatóan összesen mintegy 57 ezer nyertes akár a korábban tervezettnél jobb minőségű, nagyobb kapacitású eszközt is beszerezhet. Az elbírálásnál a korábbi felhívás szerint továbbra is előnyt élveznek az 5000 fő alatti településekről jelentkezők.

A tárca gondoskodik arról is, hogy az időveszteség miatt egyetlen nyertes se essen el a támogatástól. A jogosultságot igazoló dokumentumokat eredetileg szeptember végéig kellett volna benyújtani, és addig a kivitelezői szerződéseket is meg kellett volna kötni. Ezt a határidőt öt hónappal, 2027. február 26-ig meghosszabbítják. A kivitelezést változatlanul a támogatói okirat kiállításától számított 24 hónap alatt kell befejezni.

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Az előlegfizetés a szakmai szervezetek javaslataival összhangban a továbbiakban nem lesz automatikus. Ezzel a lehetőséggel a pályázók kizárólag külön kérelemmel és bankgarancia bemutatása mellett élhetnek. A módosítás a tisztességes vállalkozások versenyhelyzetét is erősíti, kiszűri ugyanis azokat a cégeket, amelyek túlvállalják magukat, majd csődöt jelentenek. Az uniós szabályokhoz igazodva új műszaki elvárásként jelenik meg, hogy a telepítendő tárolók távolról vezérelhetők legyenek.

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Címlapkép: Getty Images
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