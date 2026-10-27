Wekerle Plusz: 25 kérdés és válasz az új lakáshitelről, a felújítási támogatásról és a Babaváró hitel módosításáról

Új lakáshitellel, államilag támogatott lakástakarékkal, energetikai felújítási programmal és a Babaváró hitel szabályainak enyhítésével alakítja át a lakhatási támogatások rendszerét a kormány. A Wekerle Program több ütemben indul: a korábbi Otthon Start helyébe lépő Wekerle+ Vásárlási és Építési Hitel már 2026. október 28-tól elérhetővé válik, a többi konstrukciót pedig 2027 folyamán vezethetik be.

A változások nemcsak a lakásvásárlókat érintik. A lakástakarék állami támogatása azoknak segíthet, akik hosszabb távon gyűjtenének önerőt, a felújítási program pedig a családi házak, társasházak és panelek energetikai korszerűsítését ösztönözné. Eközben a Babaváró hitelnél a gyermekvállalási feltételt nem teljesítő családok kaphatnának könnyítéseket, többek között méltányossági felmentést és részletfizetési lehetőséget.

Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat: ki, mikor és milyen feltételekkel veheti igénybe az új konstrukciókat, mekkora összegekről van szó, és milyen szabályok változhatnak a következő időszakban.

1. Mi az a Wekerle Program, és milyen támogatásokat foglal magában?

A Wekerle Program az otthonteremtést, a lakásfelújítást és a lakáscélú megtakarítást segítő intézkedések összessége. Része a Wekerle+ Vásárlási és Építési Hitel, az államilag támogatott lakástakarék, a családi házak felújítását segítő konstrukció, valamint a társasházak és panelek energetikai korszerűsítésére szolgáló program. Emellett a kormány megfizethető bérlakások és új kollégiumi férőhelyek építését is ösztönözné.

2. Mikor indul a Wekerle+ hitel, és mi történik az Otthon Starttal?

A Wekerle+ Vásárlási és Építési Hitel 2026. október 28-án indul, és felváltja az Otthon Startot. A már megkötött Otthon Start-hitelszerződések érvényben maradnak, tehát az új program nem változtatja meg automatikusan a korábban megkötött szerződések feltételeit.

3. Kik igényelhetik a Wekerle+ hitelt?

A konstrukciót a 18 és 45 év közötti igénylők vehetik fel. A hitelhez nem szükséges házasságot kötni vagy gyermeket vállalni, és többéves társadalombiztosítási jogviszonyt sem írnak elő alapfeltételként. Ettől függetlenül az igénylőknek a banki hitelbírálat egyéb feltételeinek is meg kell felelniük.

4. Mennyi pénzt lehet felvenni, és milyen hosszú lehet a futamidő?

A Wekerle+ hitel maximális összege 50 millió forint, a futamidő pedig legfeljebb 25 év lehet. A kamattámogatás a teljes futamidő alatt, maximum 25 évig érvényesülhet.

5. Mekkora kamattal lehet lakást vásárolni vagy építeni?

Új lakás vásárlására és lakóingatlan építésére évi fix 3 százalékos kamat vonatkozik, használt lakás vásárlásakor pedig évi fix 5 százalékos kamattal lehet számolni. A kamat a meghatározott futamidő alatt nem változik.

6. Milyen értékű ingatlant lehet megvásárolni a hitelből?

A lakások vételára vagy bekerülési költsége legfeljebb 100 millió forint lehet, az egylakásos lakóépületeké, jellemzően a családi házaké pedig maximum 150 millió forint. A négyzetméterár felső határa 1,5 millió forint. A kormány a következő években az ingatlanár-korlátokat megfelelő árindexekhez igazítaná.

7. Kizáró ok, ha valakinek már van lakástulajdona?

Az 50 százalékot meghaladó meglévő lakóingatlan-tulajdon főszabály szerint kizárhatja az igénylést. Vannak azonban kivételek: például a 30 millió forint alatti értékű ingatlan, illetve bizonyos haszonélvezettel terhelt örökölt ingatlan esetében. Ha a jövedelem nem elegendő, a szülő vagy a testvér adóstársként bevonható, de tulajdont nem szerezhet a megvásárolt ingatlanban.

8. Kötelező az új lakásban lakni, vagy ki lehet adni albérletbe?

A támogatásért cserébe öt évig életvitelszerűen kell lakni a megvásárolt vagy felépített ingatlanban. Ez idő alatt az ingatlant nem lehet bérbe adni, illetve más módon, például irodaként hasznosítani.

9. Kik maradhatnak még az Otthon Start korábbi feltételeinél?

Azoknak, akik 2026. október 27-ig már aláírták az adásvételi szerződésüket, 15 napos átmeneti időszakot biztosítottak a hitelkérelem benyújtására. Új otthon építésénél azok is élhetnek az átmeneti lehetőséggel, akiknél az engedélyezési eljárás már megindult, vagy az építést bejelentették. A már megkötött Otthon Start-szerződések változatlanul érvényben maradnak.

Lakástakarék és lakásépítések

10. Mikor indul újra az államilag támogatott lakástakarék?

A lakástakarék-megtakarítások állami támogatását 2027 januárjától vezetnék be újra. A konstrukció 5–10 éves megtakarítási idővel számol, és azoknak segíthet, akik lakásvásárlásra, építkezésre vagy energiahatékony felújításra szeretnének pénzt félretenni.

11. Mennyi pénzt lehet havonta befizetni a lakástakarékba, és mekkora támogatás jár hozzá?

A programban havi 100 ezer forintos megtakarítással lehet elérni a támogatás maximális összegét. Az első öt évben a befizetések 10 százalékát, legfeljebb évi 120 ezer forintot egészít ki az állam. A hatodik évtől a támogatás mértéke 20 százalékra nő, legfeljebb évi 240 ezer forintig.

12. Mennyi pénz gyűlhet össze tíz év alatt a lakástakarékban?

A hivatalos tájékoztató számítása szerint havi 100 ezer forintos befizetéssel tíz év alatt legfeljebb 1,8 millió forint állami támogatás gyűlhet össze. Legalább 3 százalékos betéti kamattal számolva a teljes megtakarítás elérheti a 16 millió forintot. Ez becslés, a tényleges összeg a befizetésektől és a szerződés feltételeitől is függ.

13. Mire lehet majd felhasználni a lakástakarékban összegyűjtött pénzt?

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A megtakarítás lakásvásárlásra, lakásépítésre és energiahatékony felújításra fordítható. A konstrukció így nemcsak a későbbi hitelfelvételhez szükséges önerő összegyűjtését segítheti, hanem a meglévő otthon korszerűsítését is.

14. Milyen lakásépítési fejlesztéseket támogat a Wekerle Program?

A Wekerle Sándor Lakás- és Kollégiumépítési Program megfizethető, hosszú távon bérelhető lakások és kollégiumi férőhelyek létrehozását célozza. A kormány 2027-ben 30 milliárd forint uniós fejlesztési forrást tervez erre fordítani, a következő három évben pedig további 550 millió euró uniós forrást vonna be. A cél legalább 10 ezer új kollégiumi férőhely létrehozása is.

15. Megmarad az új lakások kedvezményes áfája?

Igen, a bejelentés szerint az új lakások építésére és vásárlására vonatkozó 5 százalékos kedvezményes áfakulcs megmarad. A kormány ettől azt várja, hogy kiszámíthatóbbá válik a lakásépítési piac, és bővülhet az új lakások kínálata.

Energetikai felújítási program

16. Mikor indul a felújítási program, és mekkora a teljes kerete?

A kormány 2030-ig 633 milliárd forintot fordítana energetikai felújításokra, főként uniós forrásokból. A cél évente legalább 30 ezer otthon korszerűsítése, 2030-ig pedig összesen több mint 120 ezer lakóingatlan felújítása.

17. Milyen feltételekkel lehet felújítani egy családi házat?

A Wekerle+ Családi Ház Program 2027 februárjától indulhat. A konstrukcióban legfeljebb 15 millió forintos, fix évi 3 százalékos kamatozású, maximum 15 éves futamidejű hitel lesz elérhető. A felújítás előtti energetikai besorolástól függően 30 vagy 50 százalékos vissza nem térítendő támogatás is társulhat hozzá.

18. Mekkora támogatást kaphat egy családi ház tulajdonosa?

A támogatás mértéke a felújítás előtti energetikai besorolástól függ. A D–G kategóriájú ingatlanoknál a hitelösszeg 30 százaléka, a H–I besorolásúaknál 50 százaléka lehet vissza nem térítendő támogatás. A legjobb, A–C besorolású ingatlanoknál ebben a konstrukcióban csak hitel vehető fel. Egy 15 millió forintos hitel esetén így akár 7,5 millió forint támogatás is járhat a feltételek teljesülésekor.

19. Milyen munkákra lehet felhasználni a felújítási támogatást?

A támogatás többek között hőszigetelésre, nyílászárócserére, a világítás és az árnyékolás fejlesztésére, a használati meleg víz rendszerének korszerűsítésére, hőszivattyúra, hatékony split klímára és hőszabályozó radiátorszelepekre fordítható. Napelemre a támogatás legfeljebb 20 százalékát lehet elkölteni, és a tervezés, a műszaki ellenőrzés, valamint a pályázati tanácsadás is elszámolható lehet. Gázkazán beszerelésére nem jár támogatás.

20. Milyen energetikai feltételt kell teljesíteni a támogatáshoz?

A felújításnak legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell eredményeznie. Ezt a munka előtt és után készített energetikai tanúsítványokkal kell igazolni, a költségeket pedig számlákkal kell alátámasztani. A vissza nem térítendő támogatás összegét a felvett hitel tőketartozásából vonják le.

21. Milyen támogatás lesz elérhető társasházaknak és paneleknek?

A Társasházi és Panel Program 2027 márciusában indulhat. Panelépületeknél lakásonként legfeljebb 4 millió, téglaépítésű társasházaknál legfeljebb 5 millió forintos, kamatmentes hitel lesz elérhető. A futamidő 15–20 év lehet, a támogatás mértéke pedig az épület energetikai besorolásától függően 30 vagy 50 százalék. Lakásonként 200 ezer forint önerővel kell számolni.

22. Milyen korszerűsítésekre pályázhatnak a társasházak?

A támogatás többek között hőszigetelésre, nyílászárócserére, világításra, árnyékolásra, a melegvíz-rendszer és a házközponti fűtés korszerűsítésére, a távhőhöz kapcsolódó fejlesztésekre, költségmegosztókra, termosztatikus radiátorszelepekre és a liftek energetikai felújítására használható. Napelemre és akadálymentesítésre is fordítható a támogatás legfeljebb 20 százaléka, gázkazánra azonban itt sem adható támogatás. A társasházi pályázatok elbírálása 2027 második negyedévében kezdődhet.

Babaváró hitel: kik kaphatnak könnyítést?

23. Megszűnik a Babaváró hitel, vagy csak a feltételei változnak?

A Babaváró hitel megmarad, de a kormány méltányosabb szabályokat jelentett be azok számára, akiknél nem teljesült a gyermekvállalási feltétel. A bejelentés szerint 24 700 szerződés érintett, és az érintett családoknak jellemzően 2–4 millió forint kamattámogatást kellene egy összegben visszafizetniük.

24. Milyen könnyítéseket jelentettek be azoknak, akiknél nem született gyermek?

Azok, akik önhibájukon kívül nem tudtak gyermeket vállalni, orvosi igazolással felmentést kaphatnának a szankciók alól. Folyamatban lévő meddőségi kezelés vagy örökbefogadási eljárás esetén automatikus, egyéves haladékot biztosítanának. A kormány emellett két évre szóló, kamatmentes részletfizetést tenne lehetővé bizonyos élethelyzetekben, például válás, a gyermekvállalási feltétel nem teljesülése, előtörlesztés vagy külföldre költözés esetén. A könnyítések a bejelentés szerint új és már fennálló szerződésekre is vonatkoznának.

25. Hogyan változik a Babaváró-tartozások visszafizetése, és mikor kell jelentkezni a kedvezményekért?

A meglévő szerződéseknél a kormány azt kérte a bankoktól, hogy a büntetőkamat helyett a jelzáloghiteleknél alkalmazott piaci kamatok alapján számoljanak. Az új szerződéseknél megszüntetnék a büntetőkamat alkalmazását. Az alacsony jövedelmű háztartásoknál – ha az egy főre jutó bruttó jövedelem nem haladja meg a 322 800 forintot – a fennmaradó tartozás akár 48 havi részletben is visszafizethető lehetne, ami a bejelentés szerint havi 24–70 ezer forintos terhet jelenthet. A bankok decemberben levélben tájékoztatnák az érintetteket, akiknek ezt követően 120 napjuk lenne az egymillió forintos tartozáselengedés, illetve a hosszabb részletfizetés kérelmezésére. A pontos jogosultságokat és eljárási feltételeket a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.