ács nézi laptop alatt otthoni javítás - stock fotó szigetelés ház felújítás
Gazdaság

Hihetetlen, de igaz: százezrek kaphatnak teljesen ingyen szigetelést – mutatjuk, kik járnak a legjobban

Pénzcentrum
2025. december 12. 15:08

Az ÉVOSZ friss adatai szerint az év második felében több mint 53 ezer lakóépületben valósulhatott meg ingyenes padlásfödém-szigetelés, a jövő évben pedig folytatódhat a program. Így két év alatt akár 100 ezer ház energetikai korszerűsítése is megvalósulhat térítésmentesen, írja a Portfolio.

A hazai építőanyag-gyártók legfrissebb adatai szerint 2025 második felében mintegy 53 ezer magyar lakóépületben valósulhatott meg ingyenes padlásfödém-szigetelés az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) keretében. Az ÉVOSZ arra számít, hogy a program jövőre is hasonló ütemben halad, így két év alatt akár 100 ezer ház energetikai felújítása valósulhat meg térítésmentesen.

A program az idei félévben több mint 5,8 millió négyzetméternyi hőszigetelt felületet jelentett. Ez összesen 2,65 millió GJ hitelesített energiamegtakarítást eredményezett, amely nagyságrendileg 80 millió köbméter földgáz megtakarításának felel meg. Ez több ezer háztartás éves fogyasztásával egyenértékű, és érdemben csökkenti az ország energiaigényét és importfüggőségét.

A megvalósult szigetelések területi megoszlása továbbra is eltérő: Észak-Magyarország és az Észak-Alföld adja az összes korszerűsítés több mint felét. Ezekben a térségekben különösen nagy a felújítási igény, hiszen az épületállomány elavultabb, a lakossági energiafogyasztás pedig magasabb.

Kapcsolódó cikkeink:

Az ingyenes padlásfödém-szigetelés mellett szeptemberben elindult a Masterplast Hungarocell Felújítási Programja is, amely a padlástér mellett a homlokzati hőszigetelésre is térítésmentes anyagköltséget kínál. A kezdeményezés már 12 ezer regisztrációnál tart, ami jelzi, hogy a háztartások részéről növekszik az igény az átfogóbb energetikai korszerűsítések iránt.

A program eddigi eredményei bizonyítják, hogy a lakossági energiahatékonysági beruházások kézzelfogható előnyöket hoznak: csökkentik az ország energiaigényét, élénkítik az építőipart, és hosszú távon jelentős megtakarítást biztosítanak. Az ÉVOSZ szerint a teljes hazai épületállomány korszerűsítésével akár évi 1 milliárd köbméter gáz is megtakarítható lenne.

A szervezet ezért javasolja, hogy a jelenleg 2026-ra előírt 1,4%-os EKR-kötelezettségi szintet hosszabbítsák meg 2030-ig. Tibor Dávid, az ÉVOSZ Hazai Építőanyag-gyártó Tagozatának elnöke szerint ez biztosítaná a program kiszámítható folytatását és tartós pozitív hatását az energiahatékonyságra és az építésgazdaságra.
Címlapkép: Getty Images
