Sokan nem is sejtik, milyen gyakran kellene ágyneműt mosni: van, aki hónapokig halogatja a cserét, és ez veszélyes

Hiába az esti zuhany, az ágynemű éjszakáról éjszakára gyűjti az izzadságot, a faggyút és az elhalt hámsejteket. A mosást mégis sokan halogatják: egy brit felmérésben az egyedülálló férfiak közel fele csak három–négy havonta cserélt ágyneműt, egy másik kutatás szerint pedig a fiatalok negyede legalább egy hónapot várt vele. De milyen gyakran kellene valójában kimosni a lepedőt, és mikor kerüljenek sorra a párnák, paplanok?

Életünk jelentős részét ágyban töltjük, az alvási környezet tisztán tartása azonban gyakran kevesebb figyelmet kap, mint a megfelelő matrac vagy a legkényelmesebb párna kiválasztása. Pedig az ágynemű akkor is szennyeződik, ha este lezuhanyozunk: alvás közben izzadunk, bőrünkről pedig hámsejtek és mikroorganizmusok kerülnek a textíliákra.

Abban viszont nagy különbségek vannak, ki milyen gyakran mossa ki a lepedőt és a huzatokat. Két brit felmérés az életkor, a nem és a párkapcsolati helyzet szerint is eltérő szokásokat mutatott. Összeszedtük, mit árulnak el az eredmények, milyen gyakran érdemes ágyneműt cserélni, és mire kell figyelni a párnák, paplanok tisztításánál.

A fiatalok negyede legalább havonta cserél ágyneműt

A YouGov 2022 novemberében közzétett felmérésében a britek 28 százaléka hetente, további 2 százaléka hetente többször cserélt ágyneműt. A leggyakoribb válasz a kéthetenkénti csere volt, amelyet 36 százalék jelölt meg. Háromhetente 9 százalék, négyhetente 11 százalék kerített rá sort, míg 4 százalék legalább két hónapot várt két mosás között.

A korcsoportok között jelentős eltérés látszott. A 18–24 évesek mindössze 17 százaléka cserélt ágyneműt legalább hetente, a 45 év feletti korcsoportokban viszont 35–36 százalék volt ez az arány. A fiatal felnőttek 26 százaléka legalább egy hónapig használta ugyanazt az ágyneműt, szemben az 55 évesek és idősebbek 12 százalékával. A nemek közötti különbség is jelentős: a nők gyakrabban számoltak be rendszeres cseréről: 30 százalékuk hetente, 40 százalékuk kéthetente mosott ágyneműt. A férfiaknál 25, illetve 32 százalék volt ez az arány.

Az is eltért, ki mikortól tartotta kifogásolhatónak a mosatlan ágyneműt. Az 55 évesek és idősebbek 47 százaléka szerint két hét után már nem higiénikus ugyanazt használni, a 18–24 éveseknek azonban csak 20 százaléka gondolta így.

Az egyedülálló férfiak egy része hónapokig halogatja a cserét

Egy másik, a Pizuna ágyneműmárka által ismertetett, 2250 felnőtt válaszadó bevonásával készült felmérés a párkapcsolati helyzet szerint is vizsgálta a szokásokat. Ebben az egyedülálló férfiak 45 százaléka mindössze három–négy havonta mosta ki az ágyneműjét, 12 százalék pedig csak akkor, amikor eszébe jutott.

Az egyedülálló nők 62 százaléka kéthetente mosott, míg a férfiaknál 29 százalék jelölte ezt a gyakoriságot. A párkapcsolatban élők körében a háromhetenkénti mosás volt a leggyakoribb válasz (35 százalék), további 27 százalék pedig havonta cserélt ágyneműt.

A halogatás indokai között a feledékenység vezetett, 67 százalékkal. A gyakoribb mosást 38 százalék nem tartotta szükségesnek, 35 százalék nem akart vele foglalkozni, 22 százaléknak pedig nem volt másik tiszta garnitúrája. Az esti zuhanyzást 18 százalék említette magyarázatként.

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Mi kerül az ágyneműre éjszakánként?

Primrose Freestone, a Leicesteri Egyetem klinikai mikrobiológusa a The Conversationben megjelent cikkében arra hívja fel a figyelmet, hogy a lepedő és a huzatok használat közben folyamatosan gyűjtik az izzadságot, a bőr természetes zsiradékát és a leváló hámsejteket. A hajunkról, bőrünkről por, pollen és más szennyeződések is az ágyba kerülhetnek.

A meleg, nedves környezet a háziporatkáknak is kedvez, amelyek az elhalt hámsejtekkel táplálkoznak. Az atkákból és ürülékükből származó allergének az érzékenyeknél légúti vagy bőrtüneteket válthatnak ki. Ráadásul ha háziállat is alszik az ágyban, további szőr, hám és szennyeződés kerülhet a textíliákra.

Freestone ezért a lepedők és párnahuzatok heti mosását javasolja. Betegség, erős izzadás vagy az ágyban alvó háziállat mellett azonban három–négy naponkénti csere is indokolt lehet.

Nem mindent kell ugyanolyan gyakran mosni

A heti csere elsősorban a bőrrel közvetlenül érintkező lepedőre és párnahuzatra vonatkozik. A poratka-allergia kezeléséről szóló szakmai útmutatók szintén rendszeres, heti mosást javasolnak az allergének eltávolítására és az atkák számának csökkentésére.

Freestone a takarók és paplanhuzatok esetében kéthetenkénti mosást tart indokoltnak, szükség szerint ennél gyakoribb tisztítással. Magát a párnát (nem a huzatot) négy–hat havonta, a paplant három–négy havonta javasolja tisztítani, amennyiben ezt az anyag és a töltet kezelési előírása megengedi. Egyes darabok mosógépben tisztíthatók, másokhoz azonban professzionális tisztításra is szükség lehet, ez a címkéről derül ki.

A mosási hőmérsékletnél is a címkéből érdemes kiindulni. A poratka-allergiásoknak szóló útmutatók gyakran 60 Celsius-fokos mosást ajánlanak az erre alkalmas ágyneműknél, ezért már vásárláskor hasznos szempont lehet, hogy a textília bírja-e ezt a programot. A párnákat és paplanokat mosás után alaposan meg kell szárítani, és csak teljesen száraz állapotban érdemes visszatenni az ágyra.