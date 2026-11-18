Látványosan lefékeződött a magyar lakáspiaci áremelkedés, miközben a korábban megszokottnál jóval kevesebb adásvétel történik. - derül ki a Magyar Nemzeti Bank lakáspiaci jelentéséből. A befektetők egyre inkább háttérbe húzódnak, az első lakásukat vásárlók viszont tartósan magas arányban vannak jelen a piacon. Az Otthon Start teljesen átalakította a lakáshitelezést, a helyébe lépő Wekerle Plusz pedig már szűkebb vevői kört céloz meg. A kínálat közben bővül, különösen a vidéki új építésű lakásoknál, Budapesten azonban egyre komolyabb kérdés, hogy mennyi új lakás talál gazdára. A lakásárak éves növekedése a 2025 végi 24,4 százalékról 6,6 százalékra lassult 2026 harmadik negyedévére.

Az MNB friss lakáspiaci jelentése alapján úgy tűnik, véget ért az elmúlt évek rendkívül gyors lakásár-emelkedésének időszaka. A 2025 végi, 24,4 százalékos éves drágulási ütem után 2026 harmadik negyedévében már csak 6,6 százalékkal voltak magasabbak az országos lakásárak, mint egy évvel korábban. A lassulás elsősorban annak köszönhető, hogy 2026 második és harmadik negyedévében lényegében stagnáltak az árak.

A piaci folyamatok a túlértékeltség csökkenésében is megmutatkoznak. A lakásárak és a gazdasági fundamentumok, például a jövedelmek közötti eltérés országos szinten a második negyedévre 14,9 százalékra mérséklődött. Ez még mindig jelentős felülértékeltséget jelez, de érdemi javulás a korábbi állapothoz képest.

A negyedik negyedévben is folytatódhat az éves lakásár-növekedés lassulása, országosan és Budapesten egyaránt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a lakások olcsóbbak lesznek. Sokkal inkább arról van szó, hogy a korábbi kiugró drágulást egy mérsékeltebb, fenntarthatóbbnak tűnő ütem válthatja fel.

A vásárlók alkupozíciója is javult. A harmadik negyedévben egy tipikus lakástranzakció esetében az eladási ár átlagosan 4,1 százalékkal maradt el az utolsó meghirdetett ártól. Ez azt mutatja, hogy a vevők egyre kevésbé hajlandók minden árat elfogadni, az eladóknak pedig jobban kell alkalmazkodniuk a tényleges kereslethez.

A befektetők egyre inkább kiszállnak a lakáspiacról

Az MNB szerint a kereslet összetétele is jelentősen átalakult az Otthon Start Program bevezetése óta. Tartósan magas az első lakásukat megvásárlók aránya, miközben a befektetők inkább az eladói oldalon jelentek meg többen. Ez komoly változás az elmúlt évekhez képest, amikor a befektetési célú ingatlanvásárlás a lakáspiaci kereslet egyik meghatározó elemének számított.

A befektetők visszafogottabb aktivitása mögött a bérbeadási hozamok alakulása is meghúzódik. Egy 2026 szeptemberében megvásárolt tipikus lakás egyéves előretekintő bérbeadási hozama Budapesten 4,4 százalék, a vidéki városok átlagában pedig 5,5 százalék volt. Ezek az értékek valamelyest javultak az előző év azonos időszakához képest, hosszabb távon azonban továbbra is alacsonynak számítanak.

Ez különösen annak fényében érdekes, hogy a lakásvásárlás jelentős tőkét köt le, miközben a befektetőnek számolnia kell a fenntartási költségekkel, az esetleges üresen állással és a felújításokkal is. A mérsékeltebb bérleti hozamok így kevésbé teszik vonzóvá az ingatlanpiacot azok számára, akik elsősorban rendszeres bevételt szeretnének elérni a lakáskiadással.

A lakáspiaci forgalom szintén visszafogottabbá vált. Az év jelentős részében a havi tranzakciószám a hosszú távú átlagos, 12,2 ezres szint körül mozgott, augusztusban és szeptemberben azonban már csak havi 10 ezer körüli adásvételt regisztráltak. A kereslet gyengülése a vevők alkupozícióját is erősítette.

Teljesen átalakította a lakáshitelezést az Otthon Start

A jelentés alapján kijelenthető, hogy az Otthon Start bevezetése a lakásvásárlások finanszírozásában is komoly fordulatot hozott. A támogatott hitelek aránya a lakáshitelezésen belül a program indulása előtti 23 százalékról 2026 első negyedévére 80 százalék fölé emelkedett. Augusztusra ugyan valamelyest visszaesett ez az arány, de még mindig 76 százalék körül alakult.

A hitelből megvásárolt lakások aránya szintén történelmi magasságba emelkedett. 2026 első negyedévében a lakásvásárlások több mint 60 százalékánál vettek igénybe valamilyen hitelt, augusztusban pedig még mindig 50 százalék fölött volt ez az arány.

A számok jól mutatják, mekkora hatást gyakorolt a kedvezményes finanszírozás a magyar lakáspiacra. A vásárlók jelentős része a támogatott hitelek segítségével tudott belépni a piacra, miközben az elérhető finanszírozás a keresletet és az árak alakulását is befolyásolta.

Az Otthon Start helyébe lépő Wekerle Plusz már célzottabb támogatási rendszert kínál. A konstrukció feltételei a valós első lakásvásárlókat helyezik előtérbe, a befektetési célú keresletet pedig kizárják. Ez a jövőben tovább alakíthatja a vevői összetételt, miközben az új lakások piacán is fontos szerephez juthat.

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Európában sereghajtó Magyarország a lakásépítésekben

Miközben a lakásárak emelkedése mérséklődik, a kínálat bővítése továbbra is komoly kihívást jelent. Magyarország európai összehasonlításban a lakásépítési rangsor utolsó helyén áll, ha a lakásállomány és a népesség arányát vizsgáljuk. A jelenlegi építési volumen tehát a javuló tendenciák ellenére sem tekinthető elegendőnek.

2026 első kilenc hónapjában 9800 új lakóingatlan kapott használatbavételi engedélyt, ami 31 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A bővülés azonban részben az alacsony 2025-ös bázisnak köszönhető. Az előrejelzések szerint az idei év egészében 16,7 ezer lakás átadása várható, ami éves összevetésben 38 százalékos emelkedés lenne.

Az építési kedv is javult. A 2026 első kilenc hónapjában kiadott lakásépítési engedélyek száma 12 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A növekedést elsősorban a nem megyei jogú városok és a községek adták, vagyis egyre több fejlesztés indulhat el a fővároson kívül.

Budapesten kevesebb új lakást adnak el, vidéken viszont nő a kínálat

A fővárosi újlakás-piac adatai alapján egyre nagyobb kihívás elé kerülhetnek a fejlesztők. 2026 harmadik negyedévében mintegy 21 ezer lakás építése és értékesítése volt folyamatban Budapesten. Ez éves összevetésben 19 százalékos bővülés, az előző negyedévhez képest azonban már 10 százalékkal csökkent a fejlesztés alatt álló lakások száma.

A tényleges értékesítések még kedvezőtlenebb képet mutatnak. A harmadik negyedévben 1349 új építésű lakást adtak el a fővárosban, ami 39 százalékkal kevesebb az előző év azonos időszakához képest. Ennél is kevesebb, mindössze 748 lakás értékesítését kezdték meg a fejlesztők, vagyis a piacra belépő új projektek száma és a vásárlói érdeklődés között egyre nagyobb lehet az eltérés.

A fővárosi szabad újlakás-kínálat így némileg csökkent a korábbi történelmi csúcsról, vidéken viszont többéves csúcsra emelkedett. Ez azt is jelenti, hogy a vásárlók számára egyre több lehetőség nyílhat a fővároson kívül, miközben Budapesten a magas árak és a finanszírozási feltételek továbbra is korlátozhatják a keresletet.

A fővárosi új lakások átlagos négyzetméterára eközben már 1,86 millió forintra emelkedett. A magas árszint miatt a Wekerle Plusz támogatott hitelre a budapesti újlakás-kínálat mindössze 16,5 százaléka lenne jogosult. Vidéken egészen más a helyzet, ott az új építésű lakások 67 százaléka felel meg a támogatás feltételeinek. Ez jelentős különbség, amely a következő években a fejlesztések földrajzi eloszlására és a vásárlói döntésekre is hatással lehet. A kedvezményes finanszírozás vidéken jóval szélesebb újépítésű kínálatot tehet elérhetővé, Budapesten viszont az új lakások magas ára miatt sokkal szűkebb a potenciális vevők köre.

A következő időszak egyik nagy kérdése tehát az lesz, hogy a támogatási rendszer mennyire tudja összehangolni a lakásépítéseket a tényleges kereslettel. A magyar lakáspiacon már nem pusztán az számít, hány új lakás épül, hanem az is, hogy ezekből mennyit tudnak megfizetni a vásárlók, és a támogatott konstrukciók valóban azokhoz jutnak-e el, akiknek a legnagyobb szükségük van rájuk.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA