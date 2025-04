Friss falusi csok település lista 2025-ben: itt vannak a feltételek, az igénylés menete és buktatói

A sok egyéb bevezetett támogatás, csokváltozás mellett továbbra is elérhető a megszokott formában a falusi csok 2025-ben. A falusi csok nagyon fontos támogatási forma: jelenleg is az egyetlen teljes mértékben vissza nem térítendő otthonteremtési támogatás a családok számára. A falusi csok település lista 2024 óta nem változott, a falusi csok összege ugyanúgy házépítésre vagy lakásvásárlásra, meglévő ingatlan korszerűsítésére, bővítésére igényelhető, az igénylés céljától és a meglévő, valamint vállalt gyermekek számától függő mértékben. Ezenfelül a falusi csok hitel nélkül és kamattámogatott hitelfelvétellel is igényelhető. Mutatjuk, melyek a falusi csok feltételei 2025-ben, térképen a települések elhelyezkedését, az igénylés menetét, és minden egyéb tudnivalót.

A falusi csok 2025-ben az egyik legnépszerűbb és legfontosabb családi otthonteremtési támogatás. A vállalt, illetve meglévő gyermekek számától és az igénylés céljától függő összegben lehet igényelni a preferált településeken. A falusi csok települési lista 2025-ben megegyezik a 2024-ben kiadott listával. Cikkünkben alaposan körüljárjuk az összes kérdést, ami a falusi csok 2025-ben történő igénylése, vagy visszafizetése kapcsán felmerülhet. A falusi csok igénylésének feltételei, az ingatlannal szemben támasztott követelmények, a falusi csok lehetséges összege, a friss településlista, a települések megyénkénti listája és elhelyezkedésük a térképen, a felvehető hitel feltételei és mértéke, az igénylés menete, az elbírálási idő és a folyósítás, hogy mi történik válás esetén, a visszafizetés menete: olyan kérdések, amelyekre mind kitérünk.

A falusi csok összege 2025-ben gyerekszám függvényében

A falusi csok 2024. évi változása után 2025-ben már változatlan összegben igényelhetők. Az összegek tavaly egy gyermek esetén 600 ezer forintról 1 millióra, két gyermek esetén 2,6 millióról 4 millióra, legalább három gyermek esetén pedig 10 millióról 15 millióra emelkedtek. További változás volt, hogy már nemcsak a meglévő gyermekek, hanem az előre vállalt gyermekek is beleszámítanak 2024. január 1-jétől házaspárok esetében az igénylés során. Továbbra is fontos szabály, hogy a használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése esetén a felvett 50%-a fordítható magára a vásárlásra, a másik fele a bővítésre, illetve korszerűsítésre.

Meglévő lakás bővítése, korszerűsítése esetén a falusi csok összege egy gyermeknél 600 ezer forint, kettőnél 2 millió forint, három vagy több gyermek esetén 7,5 millió forint 2024-től. Gyermekszámtól függően 10-15 milliós csok hitel is járhat a támogatás mellé, mely 3%-on kamatozik.

A falusi csok gyerekszám után tehát egyre nagyobb összegben jár, a falusi csok 1 gyerekre lényegesen alacsonyabb, mint a falusi csok 2 gyerek, vagy a falusi csok 3 gyerek, vagy több esetén. A falusi csok meglévő gyermekre viszont nem tér el az előre vállalt gyermek esetén járó összegtől.

Az viszont fontos, hogy az összes vállalt gyerekeknek a rendelkezésre álló időn belül kell megszületnie. A gyermekvállalási határidő 1 gyermek esetén 4 év, 2 gyermek esetén 8 év, 3 gyermek esetén pedig 10 év. A vállalt, de meg nem született gyerekek utáni igénybe vett támogatási összeget az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni.

A falusi csok célok 2025-ben

Azok a támogatási célok, amelyekre igénybe lehet venni a falusi csokot, nem változtak 2025-re. A preferált kitelepüléseken lehetőség van

az új építésű családi ház vásárlása, építése,

használt lakás vásárlása + bővítése / korszerűsítése (50-50%-ban)

meglévő lakás bővítése / korszerűsítése

célra igényelni a falusi csokot. Gyakran elhangzó kérdés, hogy a falusi csok felújításra igényelhető-e. A klasszikus értelemben vett felújítási munkákra falusi csokot nem lehet igénybe venni, korszerűsítésre azonban igen. De mi a különbség felújítás és korszerűsítés között? A felújítások közé számos kisebb munkálatot szoktunk sorolni, amelyeket nem feltétlenül lehet elszámolni, a korszerűsítés viszont egyértelműen hozzájárul a lakóépület állagának megőrzéséhez, javításához.

Az elvégezhető korszerűsítési munkálatokat falusi csokból a következők:

víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése vagy belső hálózatának kiépítése;

fürdőhelyiség, illetve WC létesítése ott, ahol még nem volt ilyen helyiséggel;

központi fűtés kialakítása vagy cseréje akár a megújuló energiaforrások alkalmazásával;

szigetelés (nemcsak hő-, hanem hang-, és vízszigetelési munkálatok is elfogadhatók);

külső nyílászárók energiatakarékos nyílászáróra való cseréje;

tetőcsere, -felújítás, -szigetelés;

kéményépítés, -korszerűsítés,

belső tér felújítás, pl. burkolatcsere, galériaépítés, áram- és vízhálózat cseréje, fürdőhelyiség- és WC-felújítás, konyhafelújítás;

az azonos helyrajzi számon található melléképület felújítása, a telken kerítés építése is lehetséges, de csak az összköltség legfeljebb 30 százalékáig, és a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka is legfeljebb 20 százalékig fedezhető.

Tehát ha úgy vesszük, számos felújítási célt lefed a korszerűsítés is.

Mi számít bővítésnek? A lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is. Azonban az nem számít bővítésnek, ha egy meglévő épületet, épületrészt vagy építményt átalakítunk: például egy szobából egy válaszfal felhúzásával kettőt csinálunk.

A falusi csok feltételei 2025-ben

A falusi csok igényléséhez többféle feltétel együttes teljesülése szükséges. Egyrészt meglévő gyermekek esetében az igénylő(k)nek nem kell házasoknak lenniük, élettársak, egyedül álló szülők, elváltak, stb. is megkaphatják. Vállalt gyermek esetében azonban már elvárás, hogy az igénylők úgynevezett fiatal házasok legyenek, vagyis legalább egyikük 41. év alatt legyen az igénylés pillanatában.

Továbbá a falusi csok nem kérvényezhető akárhol álló ingatlanra, hanem kizárólag a 302/2023. (VII.11.) Kormányrendelet mellékletében megjelölt, "preferált" településen. A preferált települések listáját a cikkünk későbbi részében részletesen tárgyaljuk, megyénkénti bontásban is felsoroljuk és térképet is mellékelünk. Ehhez görgess lejjebb.

A falusi csok 2025 feltételei továbbá, hogy az igénylő büntetlen előéletű és 5000 forintot meghaladó összegű köztartozástól mentes legyen. A falusi csok feltételek között van még a minimum 2 év folyamatos TB jogviszony legalább az igénylő házaspárok, élettársak egyik tagja esetében. Illetve ahogy említettük: vállalt gyermek esetében kizárólag olyan házastársak igényelhetik a támogatást, ahol a feleség még nem töltötte be a 41. életévét.

A falusi csok feltételei 2025-ben is kiterjednek az ingatlanra is. A támogatással vásárolt, épített, bővített vagy korszerűsített ingatlan minimális hasznos alapterületét is meghatározzák a meglévő és vállalt gyerekek számától függően. A lakás minimális hasznos alapterületének 1 gyermek esetén min. 40 négyzetméternek, 2 gyermekkel min. 50 négyzetméternek és legalább 3 gyermekkel minimum 60 négyzetméternek kell lennie, ha használt ingatlanról van szó. Az új egylakásos lakóépület minimális hasznos alapterületének 1 gyermek esetén min. 70, 2 gyermeknél min. 80 és 3 vagy több gyermek esetén min. 90 négyzetméternek kell lennie. A maximális alapterületet nem korlátozzák, viszont a megvásárolt egylakásos lakóépület, lakóház esetében az 5%-os áfa csak akkor igényelhető vissza, ha annak alapterülete nem haladja meg a 300 négyzetmétert.

Az is gyakran felmerül, van-e kikötés a vételárra és annak rendezésének módjára. A támogatással vásárolt használt vagy újépítésű lakás, illetve az épített lakóingatlan értékére vonatkozóan nincs feltétel, viszont a használt lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket. Tehát nem lehet "túlárazott" ingatlant vásárolni. Továbbá a lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10 százalékát lehet készpénzzel kifizetni.

A falusi csok elutasítás okai

A falusi csok buktatói lehetnek, ha nem felelünk meg valamiért a fenti feltételeknek. A bankokhoz beadott igénylések elutasítását nem feltétlenül indokolják meg, de érdemes lehet még a beadás előtt érdeklődni a bankban, rendben lesznek-e a dokumentumok, befogadható-e az ingatlan, az igénylők személye kapcsán sem merülhet-e fel kifogás.

Sokkal jobb még az igénylés előtt mindent tisztázni, mint az elutasítást követően új igénylésbe belevágni. Hiszen közben lejárhatnak a megigényelt igazolások, papírok, és újabb buktató tényezők derülhetnek ki.

A falusi csok igénylés

A falusi csok igénylése pénzintézeteknél tud megtörténni, ahol elérhető a falusi csok. A falusi csok kérelmet az adott bank befogadja, ehhez általában saját formanyomtatványt használnak. A kérelem mellé csatolandó dokumentumokat pedig az igénylőnek kell összeszednie, benyújtani. Érdemes a kérelem beadása előtt tájékozódni róla, hogy milyen dokumentumokra lesz szükség! on veszi fel az adataitokat, és a kérelmi dokumentáció mellékleteként nektek kell összegyűjtenetek az igényléshez szükséges igazolásokat. A kérelem kitöltésében a banki ügyintézők segítenek.

Milyen dokumentumokra lehet szükség? Változó lehet lakáscélonként, szerződésenként, egyénenként, milyen dokumentumokat fog kérni a bank a feléltelek igazolására. Minden alesetet felsorolni szinte lehetetlenség, és akár összezavaró is lehet. Ezért nem érdemes általános listák alapján tájékozódni, hanem elindítani a folyamatot a banknál és a saját helyzetünk felmérése után a bank tájékoztatása alapján összegyűjteni a szükséges dokumentumokat.

Amire biztosan szükség lesz például az a társadalombiztosítási (tb) jogviszony igazolása, melyet akár Ügyfélkapu+ segítségével is igényelhetünk. Egy friss értékbecslést is szokott kérni a bank a lakáscéltól függetlenül. Korszerűsítés / bővítés esetén pedig egy falusi csok költségvetés beadására is szükség lesz. A költségvetés, bár bonyolult dolognak hangozhat, egyszerűen arról szól, hogy milyen munkálatra, mennyi pénzt tervezünk elkölteni bruttóban. Ehhez általában a bankok is tudnak adni költségvetés mintát.

Falusi csok elbírálási idő, kifizetés, folyósítás

A falusi csok keretében a benyújtott kérelmek elbírálási ideje és a folyósítás menete különböző tényezőktől függ. A pénzintézetek a dokumentumokat általában 30 napon belül dolgozzák fel, azonban ha hiánypótlásra van szükség, akkor meghosszabbodhat az ügyintézési idő. Ez már az igénylőn, illetve azon is múlik, milyen hamar lehet beszerezni a hiányzó dokumentumot. Érdemes lehet, hogyha sürgető határidőnk van, telefonon érdeklődni a banknál: gyakran az a hiánypótlás, amit levélben kiküldenek, már látszik a rendszerben és már el lehet kezdeni a szükséges dokumentumok beszerzését, mielőtt kézhez kapnánk az értesítőt. A falusi csok folyósítása általában az elbírálás után történik meg, amint minden dokumentum teljes és az elbírálás pozitív.

Falusi csok áfa visszaigénylés, adó-visszatérítés

Fontos, hogy vannak kedvező adózási lehetőségek a falusi csok esetében. Meglévő vagy vásárolt ingatlan korszerűsítése / bővítése esetén a munkákról és a felhasznált anyagokról kiállított 27 százalékos áfatartalmú számlák alapján legfeljebb 5 millió forint áfa igényelhető vissza. Új lakóház építésekor szintén visszaigényelhető az áfa 5 millióig a munkákról, a felhasznált anyagokról, sőt még az építési telek megvásárlásáról kiállított 27%-os áfatartalmú számlák alapján is.

Továbbá újépítésű, egylakásos lakóépület vásárlásakor a vételár 5 százalékos áfája teljes egészében visszaigényelhető. Az 5%-os lakásáfa azonban csak akkor vehető igénybe, ha az ingatlan hasznos alapterülete nem haladja meg a 300 négyzetmétert.

Falusi csok település lista 2025-ben megyék szerint

A falusi csok lista megyék szerint, illetve járásokra bontva a 302/2023. (VII. 11.) Korm. Rendelet 2. mellékletében található meg. A falusi csok települések jellemzően olyan kistelepülések, ahol érdemes a betelepülést ösztönözni. A mellékletből jellemzően kimaradtak például a budapesti agglomeráció települései.

Sokan gondolják, hogy a falusi csok, ahogy erre a neve is utal, az ország minden községében és nagyközségében elérhető, ez azonban tévedés: az országban 2807 község és nagyközség található 2025-ben, és 94 olyan aprócska város is akad, ahol az állandó lakosság nem haladja meg az 5000 főt. Ehhez képest a falusi csok 2631 településen érhető el: köztük 86 városban. További 236 községben és 26 nagyközségben pedig nem lehet igényelni a falusi csokot. Az is kérdéses, hogy hiába elérhető 2631 településen a falusi csok, megéri-e ezek közül mindenhol felvenni.

A falusi csok települések 2024-es listája nem változott 2025-re, a falusi csok lista 2025-ben változatlan. A falusi csok 2025 települések listája, az aktuális falusi csok településlista alább olvasható. A lista után térképen is mutatjuk, hol igényelhető a falusi csok 2025-ben.

A falusi csok Pest megye területén

Bár Pest vármegye nagy részén az agglomeráció településein nem vehető igénybe a falusi csok, vannak települések, ahol mégis. Ezek az alábbiak:

Acsa

Apaj

Áporka

Bag

Bénye

Bernecebaráti

Ceglédbercel

Csővár

Farmos

Galgagyörk

Galgahévíz

Galgamácsa

Iklad

Ipolydamásd

Ipolytölgyes

Jászkarajenő

Káva

Kemence

Kisnémedi

Kocsér

Kóspallag

Kőröstetétlen

Letkés

Lórév

Makád

Márianosztra

Mikebuda

Nagybörzsöny

Pánd

Perbál

Perőcsény

Pilisszentkereszt

Pusztavacs

Püspökhatvan

Püspökszilágy

Szentlőrinckáta

Szentmártonkáta

Szigetbecse

Szigetújfalu

Szob

Sződ

Táborfalva

Tápiógyörgye

Tápióság

Tápiószőlős

Tatárszentgyörgy

Tésa

Törtel

Újlengyel

Újszilvás

Úri

Vácegres

Váchartyán

Váckisújfalu

Vámosmikola

Verseg

Zsámbok

A falusi csok települések térképen 2025-ben

Sokak számára talán átláthatóbb egy térképen böngészni a falusi csok települések elhelyezkedését. A falusi csok települések térkép segítségével könnyen áttekinthetők:

Falusi csok kalkulátor 2025

A falusi csok mellé igényelhető többféle támogatott hitel is. Egyrészt ott van a kamattámogatott falusi csok hitel, mely 2 meglévő vagy vállalt gyermektől igényelhető kifejezetten a falusi csok támogatás mellett. Két gyermek esetén 10 millió forint, 3 vagy több gyermek esetén 15 millió forint járhat és a hitel kamata maximum 3 százalékos lehet. A kamat végig fix.

Igényelhető másrészt a falusi csok Csok Plusz hitelel is. A csok+ igényléséhez legalább egy gyermeket vállalni kell. A hitel kamata ugyancsak maximum 3% lehet, viszont akadnak ennél kedvezőbb banki ajánlatok. A kamat itt is fix, vagyis nincs kamatkockázat. A Csok Plusz hitel maximális összege 1 gyerek esetén 15 millió forint, 2 gyermeknél 30 millió forint és 3 vagy több gyermeknél 50 millió forint.

Így szól a falusi csok törvény

Cikkünk megjelenésekor a 302/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet a kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról 2025. január 10-től hatályos változata van érvényben. A falusi csok jogszabály azonban változhat, nem ez lenne az első eset. Így érdemes mindig a falusi csok rendelet aktuális hatályos állapotát ellenőrizni, ha egy részletszabályra vagyunk kíváncsiak. Itt található a falusi csok törvény.

A falusi csok válás esetén

A falusi csok válás esetén visszafizetendő abban az esetben, ha a kedvezménynek feltétele volt a házasság. Ez csak előre vállalt gyermek esetén feltétel. Ha a támogatást a házastársak közösen igényelték, és elválnak, akkor a kedvezményt vissza kell fizetni.

Bonyolítja a helyzetet, ha a támogatott ingatlan közös tulajdon, akkor válás esetén a tulajdonjog rendezésére szükség lehet. Az ingatlan eladása vagy más módon történő megszüntetése szintén visszafizetési kötelezettséggel járhat.

Előállhat olyan eset, hogy ha az egyik szülő a gyermek(ek) gondozására jogosult, akkor ő megtarthatja a kedvezményt, de a másik szülő is igénybe veheti a CSOK-ot, ha a jogosultsági feltételek adottak. A válás és a falusi csok visszafizetése után bizonyos esetben újra jogosulttá válhat valaki falusi csok igénylésre. Ennek feltételeiről érdemes a banknál érdeklődni.

A falusi csok visszafizetése

Nem csak válás esetén állhat elő olyan helyzet, hogy valakinek vissza kell fizetnie a falusi csokot. Ha nem születnek meg időben a gyermekek, vagy más feltétel hiúsul meg, akkor is megtörténhet. Továbbá van olyan élethelyzet is, amelyben valaki inkább visszafizeti a korábban igényelt támogatást, hogy igényelhesse újra más feltételekkel.

Visszafizetés esetén először a bankot kell értesíteni a szándékról és tájékozódni a szükséges lépésekről. Ha pedig a bank értesít ki minket, hogy szükséges a támogatás visszafizetése, akkor követni a pénzintézet által javasolt lépéseket. Mindig érdemes érdeklődni, hogy van-e lehetőség részletfizetésre, ha az élethelyzetünk ezt indokolhatja.

A visszafizetést követően a bank kiállít erről egy igazolást, ezt meg kell őrizni, mert később bármilyen banki ügyintézésnél szükség lehet rá.