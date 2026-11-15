Már az építése idején komoly viták övezték a Magyar Zene Házát, a Liget-projekt részeként sokan eleve fenntartásokkal fogadták az intézményt.
Itt éli csendes nyugdíjas éveit a legendás énekes, Soltész Rezső: díszpolgár lett, nem panaszkodik
Soltész Rezső több mint ötven éve kötődik Budavárhoz. Szeptemberben a kerület díszpolgára lett. A 81 éves énekes most újra gitárórákra jár, és ünnepi koncertekre készül.
A Szóljon hangosan az ének szerzője 1945-ben született Budapesten. Az 1981-es Táncdalfesztiválon második lett a dalával, ezzel jött az áttörés: a közönség szavazatai alapján három évig egymás után ő lett az év énekese. Tavaly áprilisban Fonogram-életműdíjat kapott, előtte, 2024-ben Szenes Iván-díjat.
Az énekes a Story magazinnak adott friss interjújában beszélt a kerülethez fűződő kapcsolatáról, a családjáról és arról, hogyan telnek a napjai. Ebből kiderül: a nyolcadik X-ben sem lassított, csak néhány szokásán változtatott.
A második díszpolgársága
Budavár díszpolgári címét szeptember 2-án vehette át, Buda visszafoglalásának 340. évfordulóján. A Bécsi kapu téri ünnepséggel nyitották meg a kerület emlékévét. Az önkormányzat közleménye szerint Soltész Rezső élete több mint ötven éve kötődik az I. kerülethez.
Szóljon hangosan az ének annak az életműnek a tiszteletére, amely generációknak adott örömet
– mondta az átadón Böröcz László polgármester. Nem ez az első ilyen elismerése: 1982-ben, fesztiválsikerei után, az amerikai Kansas állam díszpolgárává választották.
Az énekes a Storynak azt mondta, erre az ember egyáltalán nem számíthat, a cím számára elmondhatatlanul megtisztelő. Hogy miért, ahhoz szerinte a gyerekkoráig kell visszamenni.
Az ablakából látja a templomot, ahol megnősült
Az általános iskola utolsó éveit az Attila úti iskolában járta, onnan került a Toldy Ferenc Gimnáziumba. Az első igazi fellépése a Toldy szalagavató bálján volt. A Krisztinavárosi templomban tartották az esküvőjét, és ma is úgy él, hogy ha kilép a házból, látja a templomot. A kerületben születtek a gyerekei is.
A Várnegyed akkoriban még nem volt ilyen szép, sok volt a romos épület. Ő a saját szavai szerint együtt élt és együtt fejlődött a városrésszel. A környék a művészek között is népszerű volt: két jó barátja, Máté Péter és Benkó László is itt lakott.
Ehhez kapcsolódik egy terve is. A Horváth-kertben, a Chopin-szobor mintájára emléket állítana azoknak a könnyűzenészeknek, akik ezer szállal kötődtek a kerülethez. Bízik benne, hogy az önkormányzat támogatásával ez meg is valósulhat.
Egy ideig a felesége fizetéséből éltek
Feleségével, Lamm Judittal 1966-ban házasodtak össze. Két lányuk született, Ágnes és Judit. Judit asszony 2019-ben hunyt el.
Az énekes egy tavalyi podcastinterjúban arról is beszélt, hogy volt nehéz időszak. Amikor a zenekara feloszlott, mélypontra került, akkor egy ideig a felesége fizetéséből éltek. Judit gyógyszerész-technikusként dolgozott, a lányok születése után otthon maradt, de akkor elhelyezkedett egy könyvesboltban, hogy a család boldoguljon.
1994-ben saját céget alapított, a Soltész Reklám Kft. adja ki azóta is a Zenész Magazint. A lemezeit is maga jelenteti meg.
A családban egyedül maradt a pályán
A lányait más irányba vitte az érdeklődés, Ági lánya keramikusművész. Az öccse, Gábor viszont sok évig zenélt vele. A Story szerint ő is újra kézbe vette a hangszert, és már túl van az első fellépésén.
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Soltész Rezső maga is visszatért a gitárhoz. Elmondása szerint egyszerűen hiányzott neki, ezért sok év után újra órákra jár, mint fiatalkorában. Egy 2025-ös interjúban még arról beszélt, hogy az ujjai már nem úgy működnek a gitáron, mint negyven évvel korábban.
A puszikat ma már óvatosabban osztja
Az őszi-téli időszak egy énekesnek különösen kockázatos. Ilyenkor könnyű elkapni egy fertőzést, ezért egy dolgon változtatott.
Korábban bátrabb voltam: mindenkit megöleltem, csattantak a puszik
– mondta. Ezt ma már óvatosabban kezeli, bár a szíve szerint továbbra is mindenkit megölelne. Ha mégis megbetegszik, mézes teával, pihenéssel és suttogó beszéddel kúrálja magát.
Fizikailag is igyekszik tartani magát. Kiegyensúlyozott életet él, ismeri a határait, és nem égeti a gyertyát a két végén. Tavaly, a 80. születésnapja körül még arról beszélt, hogy teniszezik és néha fut is.
Decemberben két koncert is vár rá
Az év vége nála mindig a legsűrűbb időszak. December 16-án a szegedi Ifjúsági Házban ad karácsonyi koncertet, január 3-án pedig a budapesti József Attila Színházban lép fel egy újévköszöntő esttel. A napjait most próbák, egyeztetések és szervezés töltik ki.
Nem panaszkodom, sőt. Ez a pezsgés tart engem lendületben
– mondta. A kerülettel tavaly karácsonykor is találkozott: a Felvidék.ma beszámolója szerint ő volt a sztárvendége a Budavár által a szépkorúaknak szervezett ünnepi koncertnek a Várkert Bazárban.
A Szóljon hangosan az éneket ma is ugyanolyan lelkesedéssel énekli, mint 45 évvel ezelőtt. Az ünnep szerinte arra való, hogy megálljunk, és odafigyeljünk azokra, akik fontosak nekünk. Ő minden évben hálát ad azért, hogy még mindig színpadon lehet.
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