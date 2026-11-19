A Szociális és Családügyi Minisztérium augusztusi adatai szerint a mintegy 62 ezer hazai idősotthoni és gondozóházi férőhely mellett további 48 070 ember vár elhelyezésre. Szakértők szerint az időskori lakhatás a következő évtizedekben az ingatlanfejlesztés egyik fő területévé válik, de a keresletből csak ott lesz működő beruházás, ahol az üzemeltetés és a finanszírozás feltételei is adottak.

A demográfiai adatok alapján az igény tovább nő. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2026 elején közel kétmillió 65 éves vagy idősebb ember élt az országban. Az Európai Bizottság előrejelzése alapján a 80 év felettiek aránya a 2022-es 4,7 százalékról 2050-re 7,9 százalékra nőhet, Magyarországról szóló idei országjelentése szerint pedig a jó minőségű, hosszú távú gondozáshoz korlátozott a hozzáférés, különösen vidéken.

Magyarországon az „idősek otthona” többnyire egyetlen ellátási típust jelent. A fejlettebb piacokon az időskori lakhatás (senior living) több, egymásra épülő szintet kínál. Az önállóan élők szolgáltatásokkal kiegészített saját lakásba költöznek, a következő szinten ehhez gondozói, segítői háttér társul, a legmagasabbon folyamatos felügyelet és demenciaellátás. A brit és az amerikai integrált modellekben mindez egy fejlesztésen belül is elérhető lehet, így a lakónak az állapota romlásakor nem kell új otthont keresnie. A befektetők is megjelentek: a JLL adatai szerint 2025-ben az európai idősotthoni befektetések volumene 165 százalékkal, mintegy 14,4 milliárd euróra nőtt.

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Ekkora kielégítetlen igény elvben itthon is fejlesztéseket indít el, de a fejlesztési szándék és a működő intézmény között azonban jelentős engedélyeztetési és üzemeltetési feladatokat kell megoldani. Szakképzett gondozók és ápolók nélkül például a legjobban megtervezett épület sem működhet, ezért a telephely kiválasztásakor erre is gondolni kell. A jogi besorolást is már a projekt elején tisztázni kell, mert más szabályok vonatkoznak a szociális törvény szerinti idősotthonra, és mások az egészségügyi ellátást is nyújtó, működési engedélyhez kötött egységekre.

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A másik feltétel a fizetőképesség, Pál Gábor szerint ez a nehezebb. Az idősek jelentős részének a vagyona maga a lakás, az Eurostat szerint 2024-ben a magyar lakosság 92 százaléka saját tulajdonú otthonban élt. Ezt a vagyont ugyanakkor a családok jellemzően és érthetően az unokáknak szánják, és nem szívesen fordítják intézményi ellátásra. Fizetőképes kereslet a Pál szerint mégis van. A tehetősebb idősek sem találnak ma könnyen megfelelő helyet, a CBRE elemzése pedig különösen a megfizethetőbb, középső árszegmensben lát növekedési lehetőséget. A CÉH zRt.vezérigazgató-helyettese szerint ekkora keresletre már biztosan építhető életképes üzleti modell, ha a célcsoportot és az üzemeltetési modellt már a tervezés előtt tisztázzák.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az épületet ezért eleve a működéshez kell tervezni, akár zöldmezős beruházásról, akár funkcióváltásról van szó. A gondozói helyiségek helye és a közlekedők mérete például a későbbi üzemeltetési költségeket és lehetőségeket is meghatározza. „A CÉH az ilyen beruházásoknál már az előkészítéstől kezdve együtt vizsgálja a műszaki megvalósíthatóságot, a költségeket és az üzemeltetést” teszi hozzá Takács Ákos, a CÉH fenntarthatósági igazgatója.