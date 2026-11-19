Januárban újraindul az államilag támogatott lakástakarék Magyarországon, a részletes törvénytervezetből azonban kiderült egy fontos korlátozás.
Óriási a helyhiány a magyar idősotthonokban: majdnem 50 ezren várnak hiába férőhelyre
A Szociális és Családügyi Minisztérium augusztusi adatai szerint a mintegy 62 ezer hazai idősotthoni és gondozóházi férőhely mellett további 48 070 ember vár elhelyezésre. Szakértők szerint az időskori lakhatás a következő évtizedekben az ingatlanfejlesztés egyik fő területévé válik, de a keresletből csak ott lesz működő beruházás, ahol az üzemeltetés és a finanszírozás feltételei is adottak.
A demográfiai adatok alapján az igény tovább nő. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2026 elején közel kétmillió 65 éves vagy idősebb ember élt az országban. Az Európai Bizottság előrejelzése alapján a 80 év felettiek aránya a 2022-es 4,7 százalékról 2050-re 7,9 százalékra nőhet, Magyarországról szóló idei országjelentése szerint pedig a jó minőségű, hosszú távú gondozáshoz korlátozott a hozzáférés, különösen vidéken.
Magyarországon az „idősek otthona” többnyire egyetlen ellátási típust jelent. A fejlettebb piacokon az időskori lakhatás (senior living) több, egymásra épülő szintet kínál. Az önállóan élők szolgáltatásokkal kiegészített saját lakásba költöznek, a következő szinten ehhez gondozói, segítői háttér társul, a legmagasabbon folyamatos felügyelet és demenciaellátás. A brit és az amerikai integrált modellekben mindez egy fejlesztésen belül is elérhető lehet, így a lakónak az állapota romlásakor nem kell új otthont keresnie. A befektetők is megjelentek: a JLL adatai szerint 2025-ben az európai idősotthoni befektetések volumene 165 százalékkal, mintegy 14,4 milliárd euróra nőtt.
Ekkora kielégítetlen igény elvben itthon is fejlesztéseket indít el, de a fejlesztési szándék és a működő intézmény között azonban jelentős engedélyeztetési és üzemeltetési feladatokat kell megoldani. Szakképzett gondozók és ápolók nélkül például a legjobban megtervezett épület sem működhet, ezért a telephely kiválasztásakor erre is gondolni kell. A jogi besorolást is már a projekt elején tisztázni kell, mert más szabályok vonatkoznak a szociális törvény szerinti idősotthonra, és mások az egészségügyi ellátást is nyújtó, működési engedélyhez kötött egységekre.
A másik feltétel a fizetőképesség, Pál Gábor szerint ez a nehezebb. Az idősek jelentős részének a vagyona maga a lakás, az Eurostat szerint 2024-ben a magyar lakosság 92 százaléka saját tulajdonú otthonban élt. Ezt a vagyont ugyanakkor a családok jellemzően és érthetően az unokáknak szánják, és nem szívesen fordítják intézményi ellátásra. Fizetőképes kereslet a Pál szerint mégis van. A tehetősebb idősek sem találnak ma könnyen megfelelő helyet, a CBRE elemzése pedig különösen a megfizethetőbb, középső árszegmensben lát növekedési lehetőséget. A CÉH zRt.vezérigazgató-helyettese szerint ekkora keresletre már biztosan építhető életképes üzleti modell, ha a célcsoportot és az üzemeltetési modellt már a tervezés előtt tisztázzák.
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Az épületet ezért eleve a működéshez kell tervezni, akár zöldmezős beruházásról, akár funkcióváltásról van szó. A gondozói helyiségek helye és a közlekedők mérete például a későbbi üzemeltetési költségeket és lehetőségeket is meghatározza. „A CÉH az ilyen beruházásoknál már az előkészítéstől kezdve együtt vizsgálja a műszaki megvalósíthatóságot, a költségeket és az üzemeltetést” teszi hozzá Takács Ákos, a CÉH fenntarthatósági igazgatója.
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