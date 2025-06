Hivatalos, indul az ingyenes szigetelési program: nem vicc, 150 ezer magyar családot érint

Csütörtök este megjelent az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerhez kapcsolódó katalógus jegyzék. Ennek alapján elmondható, hogy a padlásfödém hőszigetelés, a 2027-es év végéig országosan ingyenesen hozzáférhető lesz, és más lakossági energiahatékonysági beruházások – homlokzati szigetelés, hőszivattyú beépítés, nyílászáró csere – is rendkívül kedvezményes feltételekkel lesznek elérhetőek. Érdemes lesz több felújítást egyszerre elvégezni a házakon, mert ezt külön jutalmazza a jegyzék.

Június 26-án megjelent az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerrel kapcsolatos Energiaügyi Minisztériumi rendelet társadalmi egyeztetése bocsátott tervezete. Ennek véglegesítése után, várhatóan a soron következő bő két évben hatalmas ingyenes padlásfödém szigetelési kampány veszi kezdetét Magyarországon - hívta fel a figyelmet a Pénzcentrumnak Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozat elnöke. A szakember hozzátette: az energiahatékonyság egyre fontosabb nemcsak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is.

Kiemelte, hogy a lakóépületek energiafelhasználása a teljes hazai energiafogyasztás közel egyharmadát teszi ki, így a lakóépület-állomány korszerűsítése kulcsfontosságú a fenntarthatóság szempontjából. Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) éppen ezt a célt szolgálja – ráadásul úgy, hogy a lakosság számára is kézzelfogható és sok esetben ingyenes fejlesztési lehetőségeket kínál.

Mi az EKR rendszer?

Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) egy olyan szabályozási keret, amelyben az energiapiac szereplőit törvény kötelezi energiamegtakarítási intézkedések finanszírozására vagy végrehajtására. A rendszer lényege, hogy az energiaszolgáltatók (áram-, gázszolgáltatók stb.) éves energia megtakarítási célokat kapnak, amelyeket teljesíteniük kell.

Ezt kétféleképpen tehetik meg: vagy befizetnek egy energiahatékonysági járulékot, vagy megvalósítanak energiahatékonysági beruházásokat a felhasználóknál, amelyek révén igazolt energiamegtakarítást érnek el. Ezt különféle energiahatékonysági beruházások támogatásával tudják teljesíteni – ilyen például a családi házak vagy társasházak korszerűsítése, amely révén a lakosság energiahatékonyabb otthont és csökkenő rezsiköltséget érhet el

- részletezte Juhász Attila.

EZ IS ÉRDEKELHET Jön az ingyenes szigetelési pályázat: nem kamu, több tízezer magyar háztulaj lehet jogosult 2025-ben Már csak a végrehajtási rendeletre és a hivatalos katalógusra vár a piac, hogy elinduljon a felújítási roham: új lendületet kaphat az ingyenes lakossági födémszigetelés.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

Mint részletezte: a szolgáltatók a háztartásoknál energiahatékonysági beruházásokat finanszíroznak – például födém vagy homlokzati szigetelést, fűtéskorszerűsítést, nyílászárócserét stb. –, hogy elérjék a számukra előírt energiamegtakarítást. Az így létrejövő megtakarítást egy különleges egységben, úgynevezett hitelesített energiamegtakarításban (HEM) mérik.

A HEM-ek adnak számot arról, hány gigajoule energiát sikerült megspórolni az adott intézkedéssel éves szinten, és ezek a HEM-ek kereskedhetők is a rendszerben. Lényegében a szolgáltató HEM-ekkel kiválthatja a rá kirótt járulékot, tehát anyagilag is érdekelt abban, hogy ilyen megtakarításokat „vásároljon” vagy saját programjai révén előállítson.

A HEM-eket rendszerint a kivitelező vagy integrátor cégek gyűjtik be, hiszen ők végzik a munkát a lakástulajdonos pedig cserébe a korszerűsítésért átengedi a keletkező megtakarítási egységeket a kivitelezőnek. Amennyiben a HEM értéke nagyobb, mint az építőanyag, a kivitelezés és a kapcsolódó egyéb költségek együttesen, akkor a háztulajdonosnak ez nem kerül pénzébe – innen ered az „ingyenesség” fogalma –, a kivitelező pedig a sok ingatlanon elért HEM-et nagy tételben tovább értékesíti a kötelezett energiacégeknek.

Így minden fél nyer: a lakó ingyenes felújítást kap, a szolgáltató teljesíti a kötelezettségét, a kivitelező pedig profitra tehet szert a HEM-ek eladásából

- emelte ki az elnök.

A padlásfödém-szigetelés sikere és folytatása

Az egyik legsikeresebb EKR-program tavaly az ingyenes padlásfödém-szigetelés volt. 2024-ben megközelítőleg 40 ezer ingatlanban valósult meg ilyen fejlesztés. Ez a szám döbbenetesen magas egy év alatt, és jól mutatja mekkora igény van erre a lakosság részéről.

Padlás utólagos hőszigetelése az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módja a családi házak energetikai javításának, hiszen a meleg felfelé száll, és a régi épületeknél a hőveszteség tetemes része a padláson át távozik. Egy pár órás munka bontás nélkül, és máris 20-30 százalék energiamegtakarítás érhető el egy régebbi háznál, gyakran ezzel a rezsicsökkentés „átlagfogyasztás alatti” sávjába juttatva az ingatlant

- magyarázta Juhász Attila, aki szerint az ingyenes padlásfödém-szigetelési program biztosan folytatódik, mivel a most megjelent új részletszabály alapján 0,46 GJ/m² elszámolható energiamegtakarítás kapcsolódik hozzá, ami előreláthatólag lehetővé teszi a teljes anyag- és kivitelezési költség fedezését az EKR keretében. Ami fontos változás a korábbi rendszerhez képest, hogy a szigetelőanyag hővezetési tényezője nem lehet nagyobb mint 0,039 [W/mK], valamint a tervezet meghatároz egy úgynevezett 6,25-ös „R” értéket, ami a szigetelőanyag minimális hőellenállási tényezőjére utal.

Ennek a két számnak a szorzata mutatja meg, hogy mi lesz a födémek esetében az elvárt minimum hőszigetelő vastagság, ez 25 cm-re csökken, a korábban kötelezően előírt 30 cm-es vastagsághoz képest. Erre a pontos katalógusértékre hónapok óta várt a szakma, hiszen ez teremti meg a jogszabályi alapját annak, hogy a lakosság számára a szigetelés anyag és munkadíja együttesen továbbra is teljesen ingyenes maradhasson.

A soron következő bő két évben akár további 150 ezer ingatlan is részesülhet ilyen típusú korszerűsítésben. Ez különösen fontos, hiszen Magyarországon a 2,8 millió családi házból 2,2 millió energetikai szempontból korszerűtlen. A padlásfödém-szigetelés viszonylag gyorsan kivitelezhető, költséghatékony, és látványos megtakarítást eredményezhet

- tette hozzá.

Új szabályok: lakcímkártya-feltétel, bónusz a kombinált felújításokra

Az új EKR katalógus - jegyzék több fontos változtatást hoz, amelyek a program átláthatóságát, hatékonyságát és minőségét hivatottak javítani.

Ezek közül kiemelendő a lakcímkártya-követelmény: mostantól csak olyan ingatlan lehet érintett a programban, amely életvitelszerűen lakott.

Ennek igazolására a tulajdonosnak be kell mutatnia az adott címre szóló érvényes lakcímkártyát (lakcím igazolványát) vagy annak másolatát. Ezzel a szabályozó biztosítani akarja, hogy ne nyaralókra vagy üresen álló házakra pazarolják a forrásokat, hanem valóban a mindennapi életben használt otthonok energiahatékonysága javuljon.

Akár 25 százalékos energiatakarékossági bónusz a kombinált felújításokra

Az új szabályozás ösztönzi a komplex korszerűsítéseket. Ha egy ingatlanon több energiahatékonysági intézkedést egyszerre hajtanak végre (pl. padlásszigetelés és homlokzati hőszigetelés), akkor az elért megtakarításért járó HEM-mennyiséget 10%-kal értékkel meg lehet növelni.

Ez alól kivételt képeznek a nyílászáró cserék, valamint a homlokzat szigetelések. Ennél a két felújítási formánál ez a bónusz érték 25% amennyiben az érintett ingatlan valamennyi nyílászárója lecserélésre kerül, vagy homlokzat szigetelés esetén az ingatlan valamennyi oldalfala leszigetelésre kerül.

Egy konkrét példából kiindulva, ha egy családi háznál a homlokzati falak összes oldalát leszigetelik amelyből 50 GJ energiamegtakarítás keletkezik, és a padlásfödém szigetelés is elkészül, amelyből a példa kedvéért szintén 50 GJ energia megtakarítás keletkezik, abban az esetben a homlokztara +25 % azaz 62,5 GJ a födémre +10% azaz 55 GJ összesen 117,5 GJ energiamegtakarítás számolható el.

Ez a „bónusz” jelentős plusz támogatást jelent, és arra fogja ösztönözni a tulajdonosokat, hogy „mély felújításba” fogjanak, azaz egyszerre több területen is korszerűsítsenek – hiszen így nagyobb mértékű támogatást tudnak kihasználni

- mondta az az ÉVOSZ tagozati elnöke.

Kedvezőbb katalógusértékek a homlokzati szigetelésre

Az is kiemelendő az új rendszerben, hogy a korábbi szabályozásban az egyszerűsített elszámolás úgynevezett katalógusértékei viszonylag alacsony megtakarítást tulajdonítottak a homlokzati hőszigetelésnek a padlásfödém szigeteléséhez képest. Ez az érték a homlokzati fal szigetelésénél csak 0,27–0,37 GJ/m2 közötti értékkel számolt korábban, az épület falvastagságától függően.

Ez azt jelentette, hogy a padlás hőszigetelése aránytalanul jobban megérte HEM elszámolás szempontból, mint a homlokzaté, noha utóbbi akár 30–40 százalék fogyasztáscsökkenést is hozhat egy családi ház esetében. Az új rendelet ezen változtatott. A homlokzati hőszigetelés elszámolható megtakarítási értékeit megnövelték, így egy m² utólagos falszigetelésért most már pontosan ugyanannyi HEM jár, mint a padlás szigetelésért. Az új katalógusban például egy külső fal utólagos szigetelése családi házak esetében 0,46 GJ/m² értékkel szerepel a meglévő falvastagságtól függetlenül, ami jóval kedvezőbb a korábbi 0,27–0,37-es tartománynál.

Mindezek mellett a szigetelőanyagok elvárt vastagságában is változás történt. Homlokzati hőszigetelő rendszerek esetében, ha a hőszigetelő anyag hővezetési tényezője 0,038 W/mK vagy annál jobb (ezek pl. a fehér színű EPS polisztirol termékek), akkor minimum 15 cm vastagságú szigetelés alkalmazása az elvárás, míg a 0,032 W/mK vagy annál jobb szigetelő képességű anyag használatánál (ezek pl. a grafitos EPS polisztirol termékek) a 12cm-es vastagság is elegendő.

Ennek köszönhetően a homlokzati szigetelések anyagköltsége is nagyobb arányban finanszírozható lesz a HEM-ből, azaz a lakosság számára lényegesen kedvezőbbé válhat a homlokzati hőszigetelés is. Jó eséllyel az anyagköltség jelentős része akár ingyenes is lehet, azonban a munkadíjat az ingatlan tulajdonosának kell majd megfizetni. A jogalkotó ezzel szeretné elérni, hogy ne csak a padlások, hanem a homlokzatok is tömegével korszerűsödjenek, hiszen ebben rejlik a nagyobb energia megtakarítási potenciál

- magyarázta a szakember.

De mitől lehet ingyenes a szigetelés?

Sokan felteszik a kérdést: ha a lakosságnak ingyenes a szigetelés, akkor tulajdonképpen ki állja a cechet? A válasz az, hogy végső soron az energiaszektor szereplői. Az EKR szabályai szerint a szolgáltatóknak minden megtakarított energiaegység (HEM) révén csökkenthető a kötelezettségük, és ennek piaci ára van. 2024-ben például a nagy energiacégek az energiatőzsdén súlyozott átlagáron 11 705 Ft/GJ áron vásárolták fel a HEM-eket a rendszerben, bár az is igaz, hogy a kötelezettségük csökkenésével ez tavaly év végére beesett 5000 Ft/GJ körüli szintre, ami teljesen be is fékezte az EKR piacot.

Juhász Attila szerint hosszú távon az ingyenességet az fogja meghatározni, hogy az energia szolgáltatók mekkora árat lesznek hajlandóak fizetni a HEM-ekért. Fontos változás a végrehajtási rendeletben, hogy a jövőben a magyar állam is beléphet a HEM piacra vásárlóként, amely csökkentheti az ármozgásban rejlő kockázatot.

Anyagellátás és szakemberek: készen áll a piac a hullámra?

Az az ÉVOSZ tagozati elnöke kiemelte: most vélhetően nem lesz hiány szigetelőanyagból. A 2024-es padlásszigetelési hullám során komoly ellátási problémák is jelentkeztek: szeptembertől kezdve hiány alakult ki az üveggyapot szigetelőanyagból, és akár több hetet is kellett várni a kiszállításra a megnövekedett kereslet miatt.

Félhetően az e termékkör iránti kereslet többszörösére fog nőni egy átlagos piaci évhez képest. Az üveggyapot gyártási piac, amely jelenleg kizárólag külföldi gyártói kapacitásokra támaszkodik, tavaly nem volt felkészülve ekkora rohamra, hiszen egyik pillanatról a másikra tízezrével rendelték a kivitelezők a padlásszigeteléshez szükséges szigetelőanyagokat. A jó hír az, hogy ez a helyzet várhatóan jelentősen javul 2025-re. Ennek fő oka, hogy új gyártókapacitások lépnek be a piacra, hosszú évek után újraindul Magyarországon az üveggyapot gyártás

- fogalmazott. A Masterplast Nyrt. Szerencsen építi fel új üzemét, ahol várhatóan 2025 harmadik negyedévében fog elindulni a termelés. A korábbi években tapasztalt áruhiány és akadozó kiszolgálás ezzel jelentősen mérséklődhet, hiszen hazai forrásból, nagy volumenben lesz elérhető a programban érintett legkeresettebb szigetelőanyag.

Mindemellett az európai építőipari piac sem a legjobb napjait éli, és a visszaeső kereslet miatt a környező országok üveggyapot gyáraiban egyelőre van szabad kapacitás. Nyilván szállítási csúszások benne lehetnek a rendszerben, amelyet az is befolyásolhat, hogy a lakosság és a vállalkozások milyen gyorsan reagálnak a lehetőségre, az épület szigetelések egy, vagy két évre elosztva fognak megvalósulni.

Az alapanyag rendelkezésre állását jelentősen befolyásolhatja továbbá, hogy amennyiben a soron következő hónapokban Ukrajnában felgyorsulnak a békefolyamatok, és megindul az ország újjáépítése, az rendkívül jelentős mennyiségű építőanyagot fog felszívni a környező országokból. Az üveggyapot az egyik olyan építőipari termékkör, amelyet megéri a gyártó telephelyéről akár többszáz kilométerre is elszállítani.

A szakemberellátottság tekintetében most kedvezőbb a helyzet, mint pár éve. Az építőipar 2023–2024-ben jelentős visszaesést élt meg a lakásépítések és állami beruházások csökkenése miatt. Emiatt a korábbi szakemberhiány átmenetileg mérséklődött, sok kivitelező cégnek csökkent a rendelésállománya, felszabadult kapacitások vannak a szektorban.

Az építőipar jelenleg nincs a legjobb időszakában, épp ezért a szakma üdvözli az olyan intézkedéseket, amelyek növelik a keresletet és munkát adnak a szakembereknek

- értékelt az az ÉVOSZ tagozati elnöke. Az EKR-kötelezettségek emelése – és az ezzel járó ingyenes korszerűsítési projektek – fel fogják pezsdíteni a piacot, és ez munkát ad a kivitelezőknek. Jelenleg tehát bőségesen rendelkezésre áll építőipari kapacitás a program kiszolgálására, ami biztosítja, hogy a növekvő igényeket (legyen az padlás- vagy homlokzatszigetelés) az iparág le tudja követni.

Természetesen figyelembe kell venni, hogy ha nagyon hirtelen indul újra a dömping, akkor regionálisan lehetnek szűk keresztmetszetek, de összességében a szakma készen áll – sok vállalkozó várja a megbízásokat

- tette hozzá Juhász Attila.

Kik vehetik igénybe?

A programban részt vehet bármely természetes személy, aki a következő feltételeknek megfelel:

Tulajdonosa (vagy több tulajdonos esetén tulajdonostársa) annak a lakóépületnek, amelynél a szigetelést végzik.

Van az adott ingatlan címére szóló érvényes lakcímkártya.

Az ingatlan tulajdoni lapján lakóingatlan szerepel, azaz nem nyaraló, üzleti használatú ingatlan, és nem üresen álló épület.

A tulajdonos vállalja, hogy a beépített szigetelés legalább 5 évig az épület része marad, ezzel összhangban a rendszer által megtérülő energiamegtakarítási időszak is garantált.

További kedvező hír, hogy ez a program független a jelenleg futó otthonfelújítási támogatásoktól, így a részvétel nincs életkorhoz, településmérethez vagy gyermek meglétéhez kötve. Nincs szükség hitelfelvételre, nincsenek jövedelmi elvárások, és nem kerül jelzálog a házra, vagyis a szigetelt így magasabb értékű ingatlan a jövőben bármikor szabadon értékesíthető.

Mire figyeljen a lakosság? – A kivitelező kiválasztása és minőség

A következő hetekben amint a jogszabályi változások életbe lépnek és az energiaszolgáltatók kötelezettségei növekednek – várhatóan rengeteg vállalkozó keresi majd meg a lakosságot közvetlenül, vagy akár az önkormányzatokon keresztül is ajánlkozva.

Érdemes óvatosnak és körültekintőnek lenni, mert ahol létezik 0 forintos szigetelés, ott megjelennek a kókler és csaló szereplők is, ahogy ez tavaly is történt. Az interneten és közösségi médiában is számos hirdetés kering, és nem mindegyik vállalkozó megbízható. Előfordultak olyan esetek is, ahol apró betűs trükkökkel vagy nem megfelelő minőségű munkával próbálkoztak a vállalkozók a saját profitjukat növelni. Ettől függetlenül az ingyenes szigetelés – legalábbis a födémszigetelés – valódi lehetőség, amivel érdemes élni, tehát ne gondoljuk, hogy minden ilyen ajánlat átverés

- húzta alá Juhász Attila, aki szerin az ingatlantulajdonos válasszon tapasztalt, sok éve működő, megbízható céget a kivitelezéshez. Érdemes utánanézni a vállalkozás referenciáinak, esetleg megkérdezni ismerősöket, hogy végeztek-e már náluk hasonló munkát.

Gyanúra adhat okot, ha egy cég túl szép, hogy igaz legyen ajánlattal jelentkezik, vagy előre pénzt kér a vállalkozó. Egy ingyenes födémszigetelési projektben a lakos nem fizet semmit, így, ha valaki „regisztrációs díjat” vagy hasonlót követelne, az rögtön intő jel. A minőség az ingyenesség ellenére is elengedhetetlen, és a komoly piaci szereplők ezt szem előtt fogják tartani

- fogalmazott, majd pedig arról beszélt, most, hogy a szabályozó is szigorított a feltételeken, és a HEM-et auditáló szervezetnek minden 10-ik felújítást helyszíni szemle során is kötelező ellenőrizni, a kontár brigádok jó eséllyel ki fognak hullani, de addig is a lakosságnak is ajánlott kellő körültekintéssel eljárnia. Egy profi vállalkozó saját műszaki ellenőri csapattal is rendelkezik, biztosítva a tökéletes műszaki végeredményt.

Az önkormányzatok szerepe

Sok településen a polgármesteri hivatalok is tájékoztatást nyújtotottak az ingyenes szigetelési lehetőségről, sőt bizonyos esetekben közvetítőként, integrátorként léptek fel a lakók és a kivitelezők között, hogy minél többen részesülhessenek ebben a kiváló programban. Ha a következő hullámban is lesznek ilyen megkeresések, érdemes az önkormányzatokkal együttműködni, ez is jelenthet egyfajta garanciát, hiszen egy település polgármestere egész biztosan meg fogja fontolni, hogy mennyire megbízható cég mellett kötelezi el magát. A nagyobb, ismert országos hálózatok (pl. építőanyag-kereskedői hálózatok, vagy az ÉVOSZ tagszervezetei) nagyobb garanciát jelenthetnek a szakszerű munkavégzésre.

Végül ne feledjük, hogy bár ingyen kapjuk a szigetelést, az otthonunk értékét gyarapító beruházásról van szó. Ezért ragaszkodjunk a megfelelő minőséghez, kérjünk garanciát a kivitelezőtől, és az átadáskor ellenőrizzük, hogy a vállalt vastagságban és módon történt a szigetelés (például a két réteg tényleg átfedéssel lett-e lerakva, a fóliázás megtörtént-e). Az ingyenesség nem jelenti azt, hogy bármi „félgőzzel” is mehetne – a szigetelés évekre vagy akár évtizedekre szól

- ismételte meg a szakember.

Az új rendelet és a hozzá kapcsolódó katalógus jegyzék előreláthatóan hatalmas szigetelési boomot indít el országszerte a soron következő hónapokban. A szakmailag átgondolt megkötéseket tartalmazó, erős ösztönzőket adó program kidolgozását folyamatos magas szintű szakmai egyeztetés előzte meg, ahol az ÉVOSZ (Építőipari Vállakozók Országos Szakszövetsége) képviselőinek javaslatait a programban érintett Energiaügyi valamint Nemzetgazdasági Minisztériumok munkatársai meghallgatták, és többségük be is lettek építve a katalógus tervezetbe.

Ennek eredményeként a szaktárca olyan programot fogadott el, ami érdemben hozzájárulhat Magyarországon az energiahatékonyság hosszútávú javításához, az építőipar fellendítéséhez, a lakosságnak jelentős ingatlan érték növelést és komfort javulást, valamint a csökkenő rezsi költségek miatt alacsonyabb anyagi terhet fog jelenteni.

