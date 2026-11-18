Visszafogottabb, ugyanakkor kiegyensúlyozottabb év elé nézhet a magyar lakáspiac 2027-ben. Az idei, várhatóan 130 ezres tranzakciószám után jövőre már csak mintegy 120 ezer adásvételre számítanak az OTP Ingatlanpont szakértői, miközben a lakásárak emelkedése az idei, 5 százalék körüli ütemben folytatódhat. A Wekerle Plusz Program új keresleti irányokat nyithat meg, elsősorban az új építésű lakások piacán, a kínálat bővülése pedig az alkupozíciókat is átrendezheti. A szerda délelőtti sajtótájékoztatón, amelyen a Pénzcentrum is részt vett, az is elhangzott, hogy az Otthon Start kivezetése előtti hajrában ősszel jelentősen megélénkült a kereslet, a lakáspiaci lendület azonban már novemberben megtorpanhatott.

A tavalyi 150 ezer adásvétel után 2026-ban hozzávetőleg 130 ezer lakóingatlan cserélhet gazdát Magyarországon. A 2027-es előrejelzés már csak 120 ezer tranzakcióval számol, vagyis a piac forgalma tovább mérséklődhet. Ez azonban nem feltétlenül jelent újabb keresleti sokkot: az Otthon Start év közbeni kivezetése és a támogatási rendszer átalakulása egyenletesebb, kiszámíthatóbb működést eredményezhet.

A következő év egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy a Wekerle Plusz mennyire tudja átvenni az Otthon Start után keletkező kereslet egy részét. A két konstrukció jogosultsági feltételei ugyanis eltérnek, a Wekerle Plusz több szempontból szűkebb célcsoportot érhet el. A kamattámogatás az új lakások piacán különösen érdekes lehet, hiszen az új építésű ingatlanokra elérhető 3 százalékos hitelkamat olyan vásárlókat is ebbe a szegmensbe terelhet, akik korábban inkább használt lakásban gondolkodtak.

Az új lakóingatlanok – vagyis a házak és lakások együttesen – jelenleg a tranzakciók 7,7 százalékát teszik ki. Ez az arány középtávon emelkedhet. A KSH korábbi adatai is arra utaltak, hogy 2026 második negyedévében már nőtt az új lakások forgalma, miközben a használt ingatlanok piacán más irányú folyamatok érvényesültek.

Budapest is újra nagyobb lendületet kaphat. Az új társasházi beruházások jelentős része a fővárosra koncentrálódik, a mérsékeltebb áremelkedés pedig idővel a befektetők érdeklődését is visszahozhatja. Ezt ugyanakkor fékezheti, hogy az Otthon Start bevezetése óta a bérleti díjak emelkedése megtorpant, egyes szegmensekben pedig csökkenés is előfordult.

Lassul a drágulás, de az olcsóbb lakásokra még várni kell

A lakásárak alakulásában egyre egyértelműbb a lassulás, bár a különböző statisztikák eltérő képet mutatnak a piacról. Az MNB lakásárindexének adatai szerint 2026 harmadik negyedévében országosan 0,5 százalékkal emelkedtek a lakásárak az előző negyedévhez képest, éves összevetésben pedig 6,6 százalékos volt a drágulás. A negyedéves változás ugyanakkor már jóval visszafogottabb ütemet jelez, mint amit az elmúlt időszakban megszokhattak a vásárlók.

A jegybank adatai szerint a második negyedévben ritka jelenség is előfordult: 2014 óta mindössze negyedszer csökkentek minimálisan a lakásárak negyedéves összevetésben. Az idei évben ráadásul nem Budapest vezette az áremelkedést, hanem a vidéki városok, miközben a főváros és a községek ettől elmaradó drágulást mutattak.

Az OTP Ingatlanpont elemzői szerint 2027-ben az idei évre becsült, nagyjából 5 százalékos éves áremelkedéshez hasonló ütem lehet reális. Érdemi gyorsulásra nem számítanak, ugyanakkor az árak általános csökkenését sem tartják valószínűnek.

A hirdetési árak szintén a lassulás jeleit mutatják. A zenga.hu adatai szerint az ingatlanok összetételének változását is figyelembe véve Budapesten mindössze 3, országosan pedig 6 százalékkal magasabbak a hirdetési árak, mint egy évvel korábban. Októberben a fővárosban átlagosan 1,497 millió, országosan pedig 1,007 millió forintot kértek az eladók egy négyzetméterért.

A kínálat közben folyamatosan bővül a hirdetési portálon, ami szintén fékezheti az árak emelkedését. Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője szerint az őszi keresletélénkülés sem feltétlenül bizonyul tartósnak. Budapesten októberben 58 százalékkal több érdeklődés érkezett, mint a nyári hónapok átlagában, november első felének adatai azonban már visszaesést jeleztek.

Egyre több lakás épülhet, a vevőknek viszont nagyobb lehet a választékuk

A lakásépítések területén kedvezőbb kép rajzolódik ki. A KSH adatai szerint 2026 első három negyedévében 31 százalékkal több lakás épült, mint egy évvel korábban, az építési engedélyek száma pedig 12 százalékkal emelkedett. Darabszám alapján 2022 óta nem volt ilyen magas az aktivitás, bár a harmadik negyedévben már lassulás mutatkozott, különösen Budapesten.

A fejlesztők egyre nagyobb arányban készülnek értékesítési céllal építeni. Országosan a lakásépítések 74 százaléka, Budapesten pedig 95 százaléka ilyen célt szolgált, ami kiemelkedő aránynak számít. Az idei évben 15-16 ezer új lakás átadása várható, ami 2023 óta a legmagasabb érték lehet, és 2027-ben is lendületes bővülésre lehet számítani.

A beruházási kedvnek kedvezhet, hogy az 5 százalékos lakásáfa határozatlan időre meghosszabbítása kiszámíthatóbb környezetet teremtett a fejlesztőknek. A Wekerle Plusz új lakásokra vonatkozó kedvezményes hitellehetősége pedig további keresletet generálhat, ami ösztönzően hathat az új projektek elindítására.

A kínálat bővülése azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy minden új lakás könnyen gazdára talál. A budapesti újlakás-piacon 2026 első felében látványosan szétnyílt a kereslet és a kínálat közötti olló. Az OTP Jelzálogbank júliusi felmérése szerint hozzávetőleg 3300 új társasházi lakást értékesítettek, ami 25 százalékos visszaesést jelentett az előző fél évhez képest, miközben mintegy 6000 új lakás jelent meg a kínálatban. Utóbbi kilencéves rekordnak számított.

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Az átadott, de még eladatlan lakások száma 910-re nőtt, ami fél év alatt 40 százalékos emelkedés. Emellett mintegy 9300 épülő, de még el nem adott lakás is volt a piacon. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztőknek egyre inkább figyelembe kell venniük a vásárlók fizetőképességét és a tényleges keresletet, ha értékesíteni akarják az új ingatlanokat.

Hol lehet a legdrágábban lakást venni?

A NAV-hoz 2026-ban eddig beérkezett adatok alapján továbbra is jelentősek a regionális árkülönbségek. Vármegyei szinten Budapest vezeti a rangsort, ahol az átlagos négyzetméterár megközelíti az 1,36 millió forintot. Győr-Moson-Sopron vármegyében 906 ezer, Pest vármegyében 880 ezer forint körüli árszint rajzolódik ki, míg Nógrád vármegyében mindössze 289 ezer forint volt az átlag.

A megyei jogú városok között Debrecen áll az élen, 1,074 millió forintos négyzetméterárral, Veszprémben pedig 1 millió forint fölötti átlagos árszintet mértek. A lista másik végén Salgótarján található, ahol az átlagos négyzetméterár 310 ezer forint körül alakult.

Budapesten belül az V. kerület a legdrágább, 1,833 millió forintos négyzetméterárral, de a II. és az I. kerületben is meghaladja az átlag az 1,6 millió forintot. A főváros külső kerületeiben jóval alacsonyabb árszintekkel lehet találkozni, több kerületben az átlagos négyzetméterár az 1 millió forintot sem éri el. Az adatoknál ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a budapesti kerületi bontás feldolgozottsága egyelőre alacsony.

Többet lehet alkudni, mint a korábbi években

A vevők alkupozíciója is változhatott az elmúlt hónapokban. Az OTP Ingatlanpont által értékesített lakóingatlanoknál az országos átlagos alkuszint 2026 nyarán 6,4 százalékra emelkedett, októberre azonban valamelyest visszacsökkent. Jelenleg továbbra is a községekben lehet a legnagyobb, átlagosan 8,2 százalékos engedményt elérni, míg Budapesten 3,5 százalék körül alakul az alku mértéke.

Az ingatlantípusok között is jelentős különbségek vannak. A házaknál jellemzően nagyobb engedményt lehet elérni, a legkisebb alkura pedig jelenleg a panellakásoknál van lehetőség. Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank és az OTP Ingatlanpont vezető elemzője elmondta, hogy az országos átlagos alkuszint októberben 6 százalék körül alakult, és jövőre sem várható ezen a téren látványos, trendszerű változás.

A vásárlóknak tehát a következő évben is érdemes lesz alaposan megvizsgálniuk az ingatlanok ár-érték arányát, a finanszírozási lehetőségeket és az alku mozgásterét. Az OTP Ingatlanpont és az OTP Pénzügyi Pont vezérigazgatója, Pélyi András szerint a Wekerle Plusz mellett a lakáscélú megtakarítási és energetikai korszerűsítési intézkedések is hozzájárulhatnak a piac hosszabb távú átalakulásához.

Nem mindenkinek jelent ideális megoldást a Wekerle Plusz

A kedvezményes konstrukció új lehetőséget kínálhat a fiatalok első lakásvásárlásához, de a jogosultsági feltételek mellett a vállalt kötelezettségeket is mérlegelni kell. Kasziba Erika, az OTP Bank lakáshitelek üzletfejlesztéséért felelős szakmai vezetője kiemelte, hogy az egyik fontos könnyítés, hogy a Wekerle Plusz igényléséhez nem szükséges társadalombiztosítási jogviszonyt igazolni. Ez olyan fiatalok előtt is megnyithatja a lakásvásárlás lehetőségét, akik az Otthon Start feltételeinek nem tudtak megfelelni.

A konstrukció ugyanakkor szigorúbb szabályokat ír elő a lakás hasznosítására. A Wekerle Plusz hitellel vásárolt ingatlan az első öt évben nem adható bérbe, és vállalkozás sem indítható benne. Ez különösen a fiatalabb korosztály számára jelenthet komoly kötöttséget, hiszen egy külföldi munkavállalás vagy tanulmány, illetve egy későbbi vállalkozásindítás könnyen felülírhatja az eredeti lakhatási terveket.

Az OTP ezért azoknak is kínál alternatívát, akik kevésbé szeretnének hosszú távú kötöttségeket vállalni. Az Első lakásszerzők kamatkedvezményével 5,59 százalékos kamat mellett, díjkedvezményekkel igényelhető lakáshitel. Kasziba Erika szerint érdemes összehasonlítani a különböző konstrukciókat, hiszen az 5 százalékos kamattámogatott kölcsön és az 5,59 százalékos piaci lakáshitel havi törlesztőrészlete között nem feltétlenül van jelentős különbség.