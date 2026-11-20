A 2026. november 1-jén hatályba lépett új szabályozás jelentősen enyhíti a babaváró hitel feltételeit azok számára, akik nem tudják teljesíteni a gyermekvállalási kötelezettséget. Az ügyfélbarátabb módosítások a meglévő és a jövőbeni hitelfelvevőket egyaránt érintik, mivel csökkentették a büntetőkamatokat, lehetővé tették a büntetés részletfizetését, rászorultsági alapon részleges tartozáselengedést vezettek be a korábbi adósoknak, valamint egy év haladékot adnak a lombikprogramban vagy örökbefogadásban részt vevő pároknak - közölte a Portfolio.

Bár a babaváró hitel iránti érdeklődés idén a konstrukció bevezetése óta nem látott mélypontra esett vissza, a kölcsön alapfeltételei változatlanok maradtak. Továbbra is legfeljebb 11 millió forint igényelhető, amely a futamidő végéig kamatmentes marad, ha az első öt évben megszületik a vállalt gyermek. A legnagyobb pénzügyi kockázatot eddig az jelentette, ha ez a feltétel nem teljesült, ilyenkor ugyanis az igénybe vett kamattámogatást 120 napon belül egy összegben kellett visszafizetni, a havi törlesztőrészlet pedig a megugró büntetőkamatok miatt drasztikusan, sok esetben 80 ezer forint fölé emelkedett.

A novembertől érvényes új szabályok jelentősen mérséklik ezeket a terheket az újonnan szerződők számára. A kormány csökkentette a visszafizetendő kamattámogatás és a jövőbeni törlesztőrészletek kiszámításánál alkalmazott referenciakamatot. Bár a támogatást a gyermekvállalás elmaradása esetén továbbra is vissza kell fizetni, és a havi teher is nő, az emelkedés mértéke sokkal visszafogottabb lesz a korábbi drasztikus büntetőkamat megszűnésének köszönhetően.

Szintén fontos könnyítés, hogy a kamattámogatás elvesztésekor keletkező egyösszegű fizetési kötelezettséget már nem kötelező azonnal rendezni. Ha az adós a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül kérelmezi, külön méltányossági vizsgálat nélkül is 24 havi kamatmentes részletfizetést kaphat. Emellett a jogszabály egy év haladékot biztosít a gyermekvállalási határidő teljesítésére azoknak, akik az öt év leteltekor már legalább három reprodukciós eljárásban vettek részt, vagy folyamatban lévő örökbefogadási eljárással rendelkeznek.

A 2026. október 31-ig megkötött, régebbi szerződések esetében az előírások némileg eltérnek, de jelentős segítséget kínálnak a már bajba jutott adósoknak is. A legfontosabb újdonság, hogy a kormányhivatal legfeljebb 1 millió forintot elenged a visszafizetendő kamattámogatásból, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az aktuális minimálbért. Az érintettek a fennmaradó büntetőösszegre akár 48 havi kamatmentes részletfizetést is kérhetnek.

A jövedelmi korlátnak meg nem felelő korábbi adósok szintén élhetnek a 24 havi részletfizetés lehetőségével, valamint az orvosi kezelésekhez vagy az örökbefogadáshoz kötött egyéves haladékkal. További engedmény számukra, hogy a kamattámogatás elvesztése után külön kezdeményezhetik hitelező bankjuknál a kölcsön ügyleti kamatának csökkentését, így mérsékelve a havonta fizetendő törlesztőrészletet. Ezekről a lehetőségekről és a pontos határidőkről a pénzintézeteknek részletes tájékoztatást kell nyújtaniuk az érintett ügyfelek számára.