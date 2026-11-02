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Otthon

Jelentős támogatás érkezik az otthonfelújításokra: erre készülhetnek az ingatlantulajdonosok

Pénzcentrum
2026. november 2. 16:33 2 perc

A jövő év elején induló Wekerle+ Energetikai Felújítási Program több tízezer lakóingatlan korszerűsítését teszi lehetővé, ami jelentős lendületet ad a hazai építőiparnak és a hitelpiacnak. A differenciált állami támogatással és kedvezményes kölcsönökkel működő konstrukció mellett a lakossági és vállalati hitelezés már az őszi hónapokban is dinamikus növekedést mutatott - derül ki az MBH heti ágazati kitekintőjéből.

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A 2027-ben elinduló energetikai program elsőként, februárban a családi házak tulajdonosait célozza meg, majd márciusban a társasházak és lakásszövetkezetek számára is megnyílik a lehetőség. A támogatás mértéke az ingatlan jelenlegi energetikai állapotától függ. Az A–C kategóriás épületek esetében kizárólag hitel igényelhető, a D–G besorolásúaknál a beruházás 30 százalékát téríti meg az állam, míg a legkorszerűtlenebb, H–I kategóriájú ingatlanoknál a legmagasabb a támogatás, ahol a felvett hitelösszeg fele válik leírhatóvá.

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A családi házakhoz legfeljebb 15 millió forintos, fix 3 százalékos kamatozású kölcsön igényelhető 15 éves futamidőre. A társasházaknál és paneleknél lakásonként 4-5 millió forint érhető el, akár teljesen kamatmentesen. A forrásokat hőszigetelésre, nyílászárócserére, fűtéskorszerűsítésre, hőszivattyúk telepítésére és részben napelemekre lehet fordítani. A folyósítás alapfeltétele a minimum 30 százalékos, energetikai tanúsítvánnyal igazolt primerenergia-megtakarítás elérése.

A finanszírozást a kibővített MFB Pont Plusz hálózaton, valamint a közvetlenül bevont kereskedelmi bankokon keresztül lehet majd igényelni, ami szélesebb körű és gyorsabb hozzáférést biztosít a lakosság számára. A szakmai becslések szerint az elmúlt évek egyik legnagyobb felújítási programja évente mintegy 30 ezer otthon korszerűsítését teheti lehetővé, ami komoly keresletet generál a kivitelezői és az építőanyag-piacon. Az iparág kilátásai már idén is kedvezőek, hiszen az újlakás-építések volumene 2026-ban várhatóan 7 százalékkal bővül, jövőre pedig a felújítási piac mutathat 5 százalékos növekedést. Ezt a fellendülést a meghosszabbított 5 százalékos lakásáfa és az új energetikai támogatások együttesen hajtják.

A jövő évi felújítási hullámot megelőzően a hitelpiac már a mostani őszi időszakban is komoly élénkülést mutatott. Szeptemberben a lakáscélú hitelek kihelyezése kimagasló volt, bár ehhez az előző év azonos időszakának alacsony bázisa is nagymértékben hozzájárult.

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A személyi kölcsönök piaca szintén erősödött, augusztushoz képest is nőtt a kihelyezés, éves szinten pedig közel 40 százalékos bővülést regisztráltak. Bár a teljes lakossági hitelállomány növekedése szeptemberben felgyorsult, októbertől a magasabb bázishatás miatt a dinamika lassulása várható. Ezzel párhuzamosan a vállalati szektor is aktívabbá vált, így a nem pénzügyi vállalatok hitelállománya éves összevetésben 8 százalékkal nőtt, amit elsősorban a devizahitelek iránti – nem csupán az árfolyamváltozásból eredő – valós kereslet bővülése hajtott.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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