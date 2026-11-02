Jelentős támogatás érkezik az otthonfelújításokra: erre készülhetnek az ingatlantulajdonosok

A jövő év elején induló Wekerle+ Energetikai Felújítási Program több tízezer lakóingatlan korszerűsítését teszi lehetővé, ami jelentős lendületet ad a hazai építőiparnak és a hitelpiacnak. A differenciált állami támogatással és kedvezményes kölcsönökkel működő konstrukció mellett a lakossági és vállalati hitelezés már az őszi hónapokban is dinamikus növekedést mutatott - derül ki az MBH heti ágazati kitekintőjéből.

A 2027-ben elinduló energetikai program elsőként, februárban a családi házak tulajdonosait célozza meg, majd márciusban a társasházak és lakásszövetkezetek számára is megnyílik a lehetőség. A támogatás mértéke az ingatlan jelenlegi energetikai állapotától függ. Az A–C kategóriás épületek esetében kizárólag hitel igényelhető, a D–G besorolásúaknál a beruházás 30 százalékát téríti meg az állam, míg a legkorszerűtlenebb, H–I kategóriájú ingatlanoknál a legmagasabb a támogatás, ahol a felvett hitelösszeg fele válik leírhatóvá.

A családi házakhoz legfeljebb 15 millió forintos, fix 3 százalékos kamatozású kölcsön igényelhető 15 éves futamidőre. A társasházaknál és paneleknél lakásonként 4-5 millió forint érhető el, akár teljesen kamatmentesen. A forrásokat hőszigetelésre, nyílászárócserére, fűtéskorszerűsítésre, hőszivattyúk telepítésére és részben napelemekre lehet fordítani. A folyósítás alapfeltétele a minimum 30 százalékos, energetikai tanúsítvánnyal igazolt primerenergia-megtakarítás elérése.

A finanszírozást a kibővített MFB Pont Plusz hálózaton, valamint a közvetlenül bevont kereskedelmi bankokon keresztül lehet majd igényelni, ami szélesebb körű és gyorsabb hozzáférést biztosít a lakosság számára. A szakmai becslések szerint az elmúlt évek egyik legnagyobb felújítási programja évente mintegy 30 ezer otthon korszerűsítését teheti lehetővé, ami komoly keresletet generál a kivitelezői és az építőanyag-piacon. Az iparág kilátásai már idén is kedvezőek, hiszen az újlakás-építések volumene 2026-ban várhatóan 7 százalékkal bővül, jövőre pedig a felújítási piac mutathat 5 százalékos növekedést. Ezt a fellendülést a meghosszabbított 5 százalékos lakásáfa és az új energetikai támogatások együttesen hajtják.

A jövő évi felújítási hullámot megelőzően a hitelpiac már a mostani őszi időszakban is komoly élénkülést mutatott. Szeptemberben a lakáscélú hitelek kihelyezése kimagasló volt, bár ehhez az előző év azonos időszakának alacsony bázisa is nagymértékben hozzájárult.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A személyi kölcsönök piaca szintén erősödött, augusztushoz képest is nőtt a kihelyezés, éves szinten pedig közel 40 százalékos bővülést regisztráltak. Bár a teljes lakossági hitelállomány növekedése szeptemberben felgyorsult, októbertől a magasabb bázishatás miatt a dinamika lassulása várható. Ezzel párhuzamosan a vállalati szektor is aktívabbá vált, így a nem pénzügyi vállalatok hitelállománya éves összevetésben 8 százalékkal nőtt, amit elsősorban a devizahitelek iránti – nem csupán az árfolyamváltozásból eredő – valós kereslet bővülése hajtott.