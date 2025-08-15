2025. augusztus 15. péntek Mária
Worker using hammer, home renovation
Otthon

Otthonfelújítási támogatás 2025: ezek a legfontosabb tudnivalók, a lakásfelújítási támogatás feltételei

Pénzcentrum
2025. augusztus 15. 06:01

A Magyar Államkincstár lakásfelújítási támogatása, a 2024 végén kihirdetett Vidéki Otthonfelújítási Program - a legtöbben csak vidéki otthonfelújítási támogatás vagy lakásfelújítási támogatás néven ismerik - egy új lehetőséget biztosít a feltételeknek megfelelő, kistelepüléseken élő nyugdíjasoknak és a gyermeket nevelő családoknak otthonaik korszerűsítésére. Nézzük, hogyan igényelhető állami támogatás felújításra és melyek a Vidéki Otthonfelújítási Program 2025 évi feltételei, mikor jár az otthonfelújítási támogatás 2025 nyugdíjasoknak és mennyi az otthonfelújítási támogatás összege!

Cikkünkben annak jártunk utána, mi mindent érdemes tudnunk a Vidéki Otthonfelújítási Programról, a Magyar Államkincstár (MÁK) otthonfelújítási támogatásáról, amelyet egy meghatározott keretösszeg erejéig vehetnek igénybe a jogosultak vissza nem térítendő támogatás és kamattámogatott hitel formájában. Tudd meg, mik az otthonfelújítási támogatás 2025 feltételei, milyen formában jár a Vidéki Otthonfelújítási Program 2025 nyugdíjasoknak, hogyan zajlik a MÁK otthonfelújítási támogatás igénylés és milyen változásokkal érdemes számolni az otthonfelújítási támogatás 2025 évi szabályai kapcsán.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Vidéki Otthonfelújítási Program 2025

A Kormány 2024 decemberében, a Vidéki Otthonfelújítási Programról szóló 389/2024. (XII. 11.) Korm. rendeletben döntött egy új, a központi költségvetésből finanszírozott vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás folyósításáról. Az Államkincstár otthonfelújítási támogatásának a célja a vidéki, 5000 főnél kevesebb lakost számláló kistelepüléseken (a magyar kistelepülések listája a kormányrendelet 1. mellékletében található, a 21. oldaltól) élő családok lakhatási körülményeinek a javítása, a vidéki lakásállomány megújítása, továbbá az építőipari ágazat fehérítése. A rendelet 2025. január 1-jén lépett hatályba (a támogatás és a hitel 2026. június 30-ig elérhető), ekkortól lehet részt venni a programban, melynek keretében

összesen legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatáshoz, illetve szükség esetén 6 000 000 Ft kamattámogatott otthonfelújítási hitelhez juthatnak a jogosultak, energetikai elvárás nélkül.

Mik az otthonfelújítási támogatás feltételei?

Ahhoz, hogy valaki megigényelhesse az otthonfelújítási támogatást, a következő feltételeknek kell megfelelnie:

  • nagykorú,
  • magyar állampolgárságú,
  • cselekvőképes,
  • legalább 1 évre rendelkezik tb-jogviszonnyal (legfeljebb 30 napos megszakítás megengedett; hazai felsőoktatási tanulmány is számít),
  • nem rendelkezik 5 000 Ft feletti köztartozással, továbbá
  • legalább egy 25 év alatti gyermeket (vér szerinti vagy örökbefogadott) nevel saját háztartásában, vele közös lakóhellyel, ami a támogatás tárgyát képező ingatlan (a támogatás még meg nem született magzatra is igénybe vehető 12 hetes kortól)
  • a támogatás később nyugdíjasok számára is elérhetővé vált - melynek részleteire a későbbiekben bővebben kitérünk.

Az, hogy valaki egyedülálló, házas vagy élettárssal él, nem tartozik az otthonfelújítási támogatás 2025 feltételei közé, azonban:

  • az egy háztartásban élő házas- vagy élettársak csak együttes igénylőként igényelhetik meg a támogatást (nem duplázhatnak, a nem együtt élő jogosultak viszont megoszthatják egymás között a támogatást);
  • ha valaki korábban már vett fel otthonfelújítási támogatást, 2025-ben csak úgy igényelheti meg az új lakásfelújítási támogatást, ha annak összegét az előző támogatáséval csökkenti.

Újdonság, hogy az igénylőnek 5 évig a támogatott lakásban kell laknia, a felhasznált számlákat pedig szintén 5 évig meg kell őriznie (a korábbi felújítási támogatásra már leadott számlákat még egyszer nem lehet felhasználni).

Vidéki Otthonfelújítási Program 2025 nyugdíjasoknak: kik a jogosultak?

Az eredeti rendelet szerint csak a legalább egy gyermeket nevelők igényelhették meg a MÁK otthonfelújítási támogatását, azonban bejelentették, hogy a lakásfelújítási támogatás 2025. március 26-tól azoknak a személyeknek is jár, akik a következő nyugellátások valamelyikében részesülnek (a nyugdíjas otthonfelújítási programban azok is részt vehetnek, akiknek az ellátásuk szünetelnek):

  • öregségi nyugdíj;
  • özvegyi nyugdíj a nyugdíjkorhatár betöltését követően;
  • rokkantsági ellátás a nyugdíjkorhatár betöltését követően;
  • rehabilitációs ellátás a nyugdíjkorhatár betöltését követően;
  • korhatár előtti ellátás;
  • szolgálati járandóság;
  • átmeneti bányászjáradék;
  • táncművészeti életjáradék;
  • öregségi nyugdíjsegély (Magyar Alkotóművészek Közalapítvány által folyósított ellátás);
  • rokkantsági nyugdíjsegély (Magyar Alkotóművészek Közalapítvány által folyósított ellátás);
  • egyházi jogi személytől: nyugdíj, öregségi járadék, munkaképtelenségi járadék.
Változik a nyugdíjkorhatár 2025 évében? Tudd meg, mennyi a nyugdíjkorhatár 2025-ben!
EZ IS ÉRDEKELHET
Változik a nyugdíjkorhatár 2025 évében? Tudd meg, mennyi a nyugdíjkorhatár 2025-ben!
Öregségi nyugdíjkorhatár kalkulátor 2025: mennyi a nyugdíjkorhatár 2025 évében, nőknél mennyi a nyugdíjkorhatár 2025-ben és mikor emelkedik a nyugdíjkorhatár legközelebb?

Hogyan használható a lakásfelújítási támogatás 2025-ben?

A vidéki otthonfelújítási támogatás nyugdíjasoknak és legalább egy gyermeküket saját háztartásukban nevelőknek tehát maximum 3 000 000 Ft összeghatárig használható, a számlákkal igazolt lakásfelújítási költségek legfeljebb 50%-ig (vagyis 6 000 000 Ft összköltség esetében maximalizálhatjuk a támogatás összegét). A keretösszeget 50-50%-ban anyagköltségre és munkadíjra lehet igénybe venni.

A kamattámogatott lakáscélú jelzáloghitel 6 000 000 Ft összeghatárig igényelhető, melynek maximális futamideje 10 év lehet, a kamattámogatás mértéke pedig 3 százalékpont. Ezt a hitelt csak azok vehetik igénybe, akik jogosultak és kérik az otthonfelújítási támogatást.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A lakásfelújítási támogatás és a kamattámogatott otthonfelújítási hitel felvehető az ingatlan-nyilvántartásba vett lakóházakra és lakásokra, tanyákra és birtokközpontokra (nyaralóra nem). Az igénylőnek vagy kiskorú gyermekének legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie, több lakásból álló, közös tulajdonban lévő ingatlan esetén pedig feltétel, hogy az igénylőknek együttesen kizárólagos használati joguk kell, hogy legyen a támogatott ingatlan (a lakásra vagy annak alapterületére nézve) legalább 50%-ára vonatkozóan.

Milyen felújítási munkálatokra igényelhető az otthonfelújítási támogatás és hitel?

Az állami támogatás lakásfelújításra számos, különféle építési tevékenységre vonatkozólag igénybe vehető, amelyek a rendelet szerint a következők:

  • víz-, csatorna-, elektromos, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső, illetve külső hálózatának kiépítése vagy cseréje;
  • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely egyáltalán nem, vagy legfeljebb egy ilyen helyiséggel rendelkezik;
  • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is;
  • az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat;
  • a külső nyílászáró beépítése, cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkány, küszöb létesítése, cseréje vagy felújítása;  tető cseréje, felújítása, szigetelése;
  • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése;
  • klímaberendezés beépítése, cseréje;
  • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, illetve annak vagy részeinek cseréje, bővítése;
  • belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat készítését, cseréjét, felújítását, festését, tapétázását; a galériaépítést; a belső lépcső kialakítását és cseréjét; a szaniterek beépítését vagy cseréjét; a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét; a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását; a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét;
  • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása;
  • kerítés építése, felújítása;
  • gépjárműtároló építése, felújítása vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása;
  • terasz, loggia, erkély, előtető építése, felújítása;
  • térburkolat, illetve külső lépcső készítése, cseréje;
  • télikert kialakítása;
  • akadálymentesítési munka;
  • alapozási szerkezet megerősítése;
  • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje;
  • használatimelegvíz-rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is;
  • szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje;
  • szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi zárt szennyvíztároló, egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje.

A vidéki otthonfelújítási támogatás 2025 évi igénylése: mi kell hozzá?

A Videki Otthonfelujitasi Programmal kapcsolatban mindenképpen tudnunk kell, hogy a lakásfelújítási támogatás igénylése egy alkalommal lehetséges, utólag, a számlák kifizetését követően 60 napon belül, legkésőbb 2026. június 30-ig. Több számla esetén a vidéki otthonfelújítási támogatás határidő számítása a legutolsó kifizetés időpontjától értelmezendő. Amennyiben megfelelünk az otthonfelújítási támogatás 2025 évi feltételeinek, a következő dokumentumokat szükséges benyújtanunk, illetékmentes eljárás keretei között:

  • kérelem űrlap (itt a nyugdíjas otthonfelújítási program kérelem és a családos otthonfelújítási támogatás kérelem);
  • vállalkozási szerződések;
  • számlák + az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentumok;
  • az igénylő(k) és a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő(k) esetén a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata;
  • a kérelemben a támogatás folyósításához megadott fizetési számlaszámhoz kapcsolódó, az igénylővel kötött fizetésiszámla-szerződés;
  • az Államkincstár által készített és az igénylő által kitöltött számlaösszesítő formanyomtatvány.

A Vidéki Otthonfelújítási Programban való részvételhez szükséges kérvények és dokumentumok, többek között az Otthonfelújítási Program általános tájékoztatója és a nyugdíjas Otthonfelújítási Program tájékoztató letölthetők a Magyar Államkincstár, mint eljáró szerv honlapjáról. Az igény leadható a SZÜF felületén keresztül (Ügyfélkapu+ vagy DÁP regisztráció szükséges), postai úton és személyesen, az Államkincstár területi szervénél. Az igénylés benyújtásához szükséges elérhetőségek:

  • Magyar Államkincstár otthonfelújítási támogatás telefonszám: 1811 (2.2.5. menüpont)
  • E-mail: otthonfelujitas@allamkincstar.gov.hu
  • Postacím (ha a papíralapú ügyintézést választjuk): Magyar Államkincstár, 1938 Budapest

A nyugdijas Otthonfelujitasi Program elbírálási ideje a lakásfelújítási támogatás kérelem beadását követően elektronikus ügyintézésnél 30 nap, papíralapú dokumentumok esetében pedig 90 nap. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, az elbírálási határidő legfeljebb +45 nappal meghosszabbítható. A vidéki otthonfelújítási támogatás jogszerűségét, a felhasznált számlákat és a bentlakási kötelezettség teljesítését helyszíni ellenőrzés keretei között vizsgálhatják.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a MÁK otthonfelújítási támogatásával kapcsolatos információink tájékoztató jellegűek, nem terjednek ki a Vidéki Otthonfelújítási Program 2025 évi speciális igénylési esetekre. Bővebb tájékoztatásért töltsük le és tekintsük át a mellékelt tájékoztatókat, kérdéseinkkel pedig forduljunk a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálati munkatársaihoz a megadott elérhetőségek egyikén vagy személyesen, a helyi ügyfélszolgálati irodában.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #otthon #család #kamattámogatás #nyugdíjas #támogatás #államkincstár #gyermekvállalás #mák #vidék #vidékfejlesztés #vissza nem térítendő támogatás #otthonfelújítás #otthonfelújítási támogatás #támogatások

