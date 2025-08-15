Az Otthon Start Program 10 százalékos önerő-kedvezménye nem minden igénylő számára elérhető, és a banki értékbecslés is kulcsfontosságú szerepet kap a hiteligénylés során.
Otthonfelújítási támogatás 2025: ezek a legfontosabb tudnivalók, a lakásfelújítási támogatás feltételei
A Magyar Államkincstár lakásfelújítási támogatása, a 2024 végén kihirdetett Vidéki Otthonfelújítási Program - a legtöbben csak vidéki otthonfelújítási támogatás vagy lakásfelújítási támogatás néven ismerik - egy új lehetőséget biztosít a feltételeknek megfelelő, kistelepüléseken élő nyugdíjasoknak és a gyermeket nevelő családoknak otthonaik korszerűsítésére. Nézzük, hogyan igényelhető állami támogatás felújításra és melyek a Vidéki Otthonfelújítási Program 2025 évi feltételei, mikor jár az otthonfelújítási támogatás 2025 nyugdíjasoknak és mennyi az otthonfelújítási támogatás összege!
Cikkünkben annak jártunk utána, mi mindent érdemes tudnunk a Vidéki Otthonfelújítási Programról, a Magyar Államkincstár (MÁK) otthonfelújítási támogatásáról, amelyet egy meghatározott keretösszeg erejéig vehetnek igénybe a jogosultak vissza nem térítendő támogatás és kamattámogatott hitel formájában. Tudd meg, mik az otthonfelújítási támogatás 2025 feltételei, milyen formában jár a Vidéki Otthonfelújítási Program 2025 nyugdíjasoknak, hogyan zajlik a MÁK otthonfelújítási támogatás igénylés és milyen változásokkal érdemes számolni az otthonfelújítási támogatás 2025 évi szabályai kapcsán.
Vidéki Otthonfelújítási Program 2025
A Kormány 2024 decemberében, a Vidéki Otthonfelújítási Programról szóló 389/2024. (XII. 11.) Korm. rendeletben döntött egy új, a központi költségvetésből finanszírozott vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás folyósításáról. Az Államkincstár otthonfelújítási támogatásának a célja a vidéki, 5000 főnél kevesebb lakost számláló kistelepüléseken (a magyar kistelepülések listája a kormányrendelet 1. mellékletében található, a 21. oldaltól) élő családok lakhatási körülményeinek a javítása, a vidéki lakásállomány megújítása, továbbá az építőipari ágazat fehérítése. A rendelet 2025. január 1-jén lépett hatályba (a támogatás és a hitel 2026. június 30-ig elérhető), ekkortól lehet részt venni a programban, melynek keretében
összesen legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatáshoz, illetve szükség esetén 6 000 000 Ft kamattámogatott otthonfelújítási hitelhez juthatnak a jogosultak, energetikai elvárás nélkül.
Mik az otthonfelújítási támogatás feltételei?
Ahhoz, hogy valaki megigényelhesse az otthonfelújítási támogatást, a következő feltételeknek kell megfelelnie:
- nagykorú,
- magyar állampolgárságú,
- cselekvőképes,
- legalább 1 évre rendelkezik tb-jogviszonnyal (legfeljebb 30 napos megszakítás megengedett; hazai felsőoktatási tanulmány is számít),
- nem rendelkezik 5 000 Ft feletti köztartozással, továbbá
- legalább egy 25 év alatti gyermeket (vér szerinti vagy örökbefogadott) nevel saját háztartásában, vele közös lakóhellyel, ami a támogatás tárgyát képező ingatlan (a támogatás még meg nem született magzatra is igénybe vehető 12 hetes kortól)
- a támogatás később nyugdíjasok számára is elérhetővé vált - melynek részleteire a későbbiekben bővebben kitérünk.
Az, hogy valaki egyedülálló, házas vagy élettárssal él, nem tartozik az otthonfelújítási támogatás 2025 feltételei közé, azonban:
- az egy háztartásban élő házas- vagy élettársak csak együttes igénylőként igényelhetik meg a támogatást (nem duplázhatnak, a nem együtt élő jogosultak viszont megoszthatják egymás között a támogatást);
- ha valaki korábban már vett fel otthonfelújítási támogatást, 2025-ben csak úgy igényelheti meg az új lakásfelújítási támogatást, ha annak összegét az előző támogatáséval csökkenti.
Újdonság, hogy az igénylőnek 5 évig a támogatott lakásban kell laknia, a felhasznált számlákat pedig szintén 5 évig meg kell őriznie (a korábbi felújítási támogatásra már leadott számlákat még egyszer nem lehet felhasználni).
Vidéki Otthonfelújítási Program 2025 nyugdíjasoknak: kik a jogosultak?
Az eredeti rendelet szerint csak a legalább egy gyermeket nevelők igényelhették meg a MÁK otthonfelújítási támogatását, azonban bejelentették, hogy a lakásfelújítási támogatás 2025. március 26-tól azoknak a személyeknek is jár, akik a következő nyugellátások valamelyikében részesülnek (a nyugdíjas otthonfelújítási programban azok is részt vehetnek, akiknek az ellátásuk szünetelnek):
- öregségi nyugdíj;
- özvegyi nyugdíj a nyugdíjkorhatár betöltését követően;
- rokkantsági ellátás a nyugdíjkorhatár betöltését követően;
- rehabilitációs ellátás a nyugdíjkorhatár betöltését követően;
- korhatár előtti ellátás;
- szolgálati járandóság;
- átmeneti bányászjáradék;
- táncművészeti életjáradék;
- öregségi nyugdíjsegély (Magyar Alkotóművészek Közalapítvány által folyósított ellátás);
- rokkantsági nyugdíjsegély (Magyar Alkotóművészek Közalapítvány által folyósított ellátás);
- egyházi jogi személytől: nyugdíj, öregségi járadék, munkaképtelenségi járadék.
Hogyan használható a lakásfelújítási támogatás 2025-ben?
A vidéki otthonfelújítási támogatás nyugdíjasoknak és legalább egy gyermeküket saját háztartásukban nevelőknek tehát maximum 3 000 000 Ft összeghatárig használható, a számlákkal igazolt lakásfelújítási költségek legfeljebb 50%-ig (vagyis 6 000 000 Ft összköltség esetében maximalizálhatjuk a támogatás összegét). A keretösszeget 50-50%-ban anyagköltségre és munkadíjra lehet igénybe venni.
A kamattámogatott lakáscélú jelzáloghitel 6 000 000 Ft összeghatárig igényelhető, melynek maximális futamideje 10 év lehet, a kamattámogatás mértéke pedig 3 százalékpont. Ezt a hitelt csak azok vehetik igénybe, akik jogosultak és kérik az otthonfelújítási támogatást.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A lakásfelújítási támogatás és a kamattámogatott otthonfelújítási hitel felvehető az ingatlan-nyilvántartásba vett lakóházakra és lakásokra, tanyákra és birtokközpontokra (nyaralóra nem). Az igénylőnek vagy kiskorú gyermekének legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie, több lakásból álló, közös tulajdonban lévő ingatlan esetén pedig feltétel, hogy az igénylőknek együttesen kizárólagos használati joguk kell, hogy legyen a támogatott ingatlan (a lakásra vagy annak alapterületére nézve) legalább 50%-ára vonatkozóan.
Milyen felújítási munkálatokra igényelhető az otthonfelújítási támogatás és hitel?
Az állami támogatás lakásfelújításra számos, különféle építési tevékenységre vonatkozólag igénybe vehető, amelyek a rendelet szerint a következők:
- víz-, csatorna-, elektromos, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső, illetve külső hálózatának kiépítése vagy cseréje;
- fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely egyáltalán nem, vagy legfeljebb egy ilyen helyiséggel rendelkezik;
- fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is;
- az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat;
- a külső nyílászáró beépítése, cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkány, küszöb létesítése, cseréje vagy felújítása; tető cseréje, felújítása, szigetelése;
- égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése;
- klímaberendezés beépítése, cseréje;
- napkollektor, napelemes rendszer telepítése, illetve annak vagy részeinek cseréje, bővítése;
- belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat készítését, cseréjét, felújítását, festését, tapétázását; a galériaépítést; a belső lépcső kialakítását és cseréjét; a szaniterek beépítését vagy cseréjét; a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét; a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását; a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét;
- a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása;
- kerítés építése, felújítása;
- gépjárműtároló építése, felújítása vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása;
- terasz, loggia, erkély, előtető építése, felújítása;
- térburkolat, illetve külső lépcső készítése, cseréje;
- télikert kialakítása;
- akadálymentesítési munka;
- alapozási szerkezet megerősítése;
- beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje;
- használatimelegvíz-rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is;
- szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje;
- szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi zárt szennyvíztároló, egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje.
A vidéki otthonfelújítási támogatás 2025 évi igénylése: mi kell hozzá?
A Videki Otthonfelujitasi Programmal kapcsolatban mindenképpen tudnunk kell, hogy a lakásfelújítási támogatás igénylése egy alkalommal lehetséges, utólag, a számlák kifizetését követően 60 napon belül, legkésőbb 2026. június 30-ig. Több számla esetén a vidéki otthonfelújítási támogatás határidő számítása a legutolsó kifizetés időpontjától értelmezendő. Amennyiben megfelelünk az otthonfelújítási támogatás 2025 évi feltételeinek, a következő dokumentumokat szükséges benyújtanunk, illetékmentes eljárás keretei között:
- kérelem űrlap (itt a nyugdíjas otthonfelújítási program kérelem és a családos otthonfelújítási támogatás kérelem);
- vállalkozási szerződések;
- számlák + az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentumok;
- az igénylő(k) és a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő(k) esetén a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata;
- a kérelemben a támogatás folyósításához megadott fizetési számlaszámhoz kapcsolódó, az igénylővel kötött fizetésiszámla-szerződés;
- az Államkincstár által készített és az igénylő által kitöltött számlaösszesítő formanyomtatvány.
A Vidéki Otthonfelújítási Programban való részvételhez szükséges kérvények és dokumentumok, többek között az Otthonfelújítási Program általános tájékoztatója és a nyugdíjas Otthonfelújítási Program tájékoztató letölthetők a Magyar Államkincstár, mint eljáró szerv honlapjáról. Az igény leadható a SZÜF felületén keresztül (Ügyfélkapu+ vagy DÁP regisztráció szükséges), postai úton és személyesen, az Államkincstár területi szervénél. Az igénylés benyújtásához szükséges elérhetőségek:
- Magyar Államkincstár otthonfelújítási támogatás telefonszám: 1811 (2.2.5. menüpont)
- E-mail: otthonfelujitas@allamkincstar.gov.hu
- Postacím (ha a papíralapú ügyintézést választjuk): Magyar Államkincstár, 1938 Budapest
A nyugdijas Otthonfelujitasi Program elbírálási ideje a lakásfelújítási támogatás kérelem beadását követően elektronikus ügyintézésnél 30 nap, papíralapú dokumentumok esetében pedig 90 nap. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, az elbírálási határidő legfeljebb +45 nappal meghosszabbítható. A vidéki otthonfelújítási támogatás jogszerűségét, a felhasznált számlákat és a bentlakási kötelezettség teljesítését helyszíni ellenőrzés keretei között vizsgálhatják.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a MÁK otthonfelújítási támogatásával kapcsolatos információink tájékoztató jellegűek, nem terjednek ki a Vidéki Otthonfelújítási Program 2025 évi speciális igénylési esetekre. Bővebb tájékoztatásért töltsük le és tekintsük át a mellékelt tájékoztatókat, kérdéseinkkel pedig forduljunk a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálati munkatársaihoz a megadott elérhetőségek egyikén vagy személyesen, a helyi ügyfélszolgálati irodában.
A hétvégén előbb északnyugaton, majd keleten lehet zápor, zivatar, de a kánikula nem mindenhol tűnik el.
Csütörtökön 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az ország délkeleti vármegyéiben, pénteken pedig már az ország nagyobb részén
Szeptembertől elstartol az Otthon Start program, amely fix, évi 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kínál az első otthonukat vásárlóknak.
A klíma életet menthet – de milyen áron? Nézd meg, hogyan hat a hűtés terjedése a bolygónkra és az energiahálózatra!
A Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérést indít az új hitellel kapcsolatban, amely többek között azt vizsgálja, hogyan hat mindez a vásárlói tervekre és elvárásokra.
Az idei legfrissebb adatokat is figyelembe véve készítette el legújabb elemzését a budapesti újlakás-piac folyamatairól az MBH Jelzálogbank.
Nagy bajban lesz, aki Budapesten venne lakást az új 3%-os hitellel: ezzel bizony sokan nem számoltak
Az eladó lakások és házak kínálatát lefedő több mint 135 ezer ingatlanhirdetésből 102 ezer felel meg a 3 százalékos hitel feltételeinek.
A 3%-os hitelprogram hatására 2026-tól ugrásszerűen nőhet az új lakások száma, ami hosszú távon árversenyt hozhat.
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vidéken a panellakások átlagosan 700-750 ezer forintos négyzetméteráron forognak.
A felvételi ponthatárok kihirdetése idén felemás eredményt hozott a keresleti oldalon.
Feltételesen felfüggesztették az eljárást a győri diák ellen, aki erőszakos cselekményekkel fenyegetőzött az interneten.
A hétfőn közzétett kormányrendelet jelentősen lerövidíti a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezési folyamatát.
Budapesten július közepén volt az első nagyobb dunavirágzás, ami augusztus második feléig is eltarthat.
Az új tanév közeledtével ismét megindult a lakáskeresési roham az egyetemi városokban, miközben az albérleti díjak tovább növekednek.
A Revolut hamarosan fióktelepet nyithat Magyarországon és helyi vezetőt nevezhet ki, miközben a vállalat már 2 millió hazai ügyféllel rendelkezik.
Csúcsot döntött az eladó és a kiadó lakóingatlanok iránti érdeklődők száma, mióta bejelentették az Otthon Start programot.
Kigyulladt egy 1500 négyzetméteres csarnoképület a XV. kerületben, a Rákospalotai határúton hétfő délután.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.