Otthonfelújítási támogatás 2025: ezek a legfontosabb tudnivalók, a lakásfelújítási támogatás feltételei

A Magyar Államkincstár lakásfelújítási támogatása, a 2024 végén kihirdetett Vidéki Otthonfelújítási Program - a legtöbben csak vidéki otthonfelújítási támogatás vagy lakásfelújítási támogatás néven ismerik - egy új lehetőséget biztosít a feltételeknek megfelelő, kistelepüléseken élő nyugdíjasoknak és a gyermeket nevelő családoknak otthonaik korszerűsítésére. Nézzük, hogyan igényelhető állami támogatás felújításra és melyek a Vidéki Otthonfelújítási Program 2025 évi feltételei, mikor jár az otthonfelújítási támogatás 2025 nyugdíjasoknak és mennyi az otthonfelújítási támogatás összege!

Cikkünkben annak jártunk utána, mi mindent érdemes tudnunk a Vidéki Otthonfelújítási Programról, a Magyar Államkincstár (MÁK) otthonfelújítási támogatásáról, amelyet egy meghatározott keretösszeg erejéig vehetnek igénybe a jogosultak vissza nem térítendő támogatás és kamattámogatott hitel formájában. Tudd meg, mik az otthonfelújítási támogatás 2025 feltételei, milyen formában jár a Vidéki Otthonfelújítási Program 2025 nyugdíjasoknak, hogyan zajlik a MÁK otthonfelújítási támogatás igénylés és milyen változásokkal érdemes számolni az otthonfelújítási támogatás 2025 évi szabályai kapcsán.

Vidéki Otthonfelújítási Program 2025

A Kormány 2024 decemberében, a Vidéki Otthonfelújítási Programról szóló 389/2024. (XII. 11.) Korm. rendeletben döntött egy új, a központi költségvetésből finanszírozott vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás folyósításáról. Az Államkincstár otthonfelújítási támogatásának a célja a vidéki, 5000 főnél kevesebb lakost számláló kistelepüléseken (a magyar kistelepülések listája a kormányrendelet 1. mellékletében található, a 21. oldaltól) élő családok lakhatási körülményeinek a javítása, a vidéki lakásállomány megújítása, továbbá az építőipari ágazat fehérítése. A rendelet 2025. január 1-jén lépett hatályba (a támogatás és a hitel 2026. június 30-ig elérhető), ekkortól lehet részt venni a programban, melynek keretében

összesen legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatáshoz, illetve szükség esetén 6 000 000 Ft kamattámogatott otthonfelújítási hitelhez juthatnak a jogosultak, energetikai elvárás nélkül.

Mik az otthonfelújítási támogatás feltételei?

Ahhoz, hogy valaki megigényelhesse az otthonfelújítási támogatást, a következő feltételeknek kell megfelelnie:

nagykorú,

magyar állampolgárságú,

cselekvőképes,

legalább 1 évre rendelkezik tb-jogviszonnyal (legfeljebb 30 napos megszakítás megengedett; hazai felsőoktatási tanulmány is számít),

nem rendelkezik 5 000 Ft feletti köztartozással, továbbá

legalább egy 25 év alatti gyermeket (vér szerinti vagy örökbefogadott) nevel saját háztartásában, vele közös lakóhellyel, ami a támogatás tárgyát képező ingatlan (a támogatás még meg nem született magzatra is igénybe vehető 12 hetes kortól)

a támogatás később nyugdíjasok számára is elérhetővé vált - melynek részleteire a későbbiekben bővebben kitérünk.

Az, hogy valaki egyedülálló, házas vagy élettárssal él, nem tartozik az otthonfelújítási támogatás 2025 feltételei közé, azonban:

az egy háztartásban élő házas- vagy élettársak csak együttes igénylőként igényelhetik meg a támogatást (nem duplázhatnak, a nem együtt élő jogosultak viszont megoszthatják egymás között a támogatást);

ha valaki korábban már vett fel otthonfelújítási támogatást, 2025-ben csak úgy igényelheti meg az új lakásfelújítási támogatást, ha annak összegét az előző támogatáséval csökkenti.

Újdonság, hogy az igénylőnek 5 évig a támogatott lakásban kell laknia, a felhasznált számlákat pedig szintén 5 évig meg kell őriznie (a korábbi felújítási támogatásra már leadott számlákat még egyszer nem lehet felhasználni).

Vidéki Otthonfelújítási Program 2025 nyugdíjasoknak: kik a jogosultak?

Az eredeti rendelet szerint csak a legalább egy gyermeket nevelők igényelhették meg a MÁK otthonfelújítási támogatását, azonban bejelentették, hogy a lakásfelújítási támogatás 2025. március 26-tól azoknak a személyeknek is jár, akik a következő nyugellátások valamelyikében részesülnek (a nyugdíjas otthonfelújítási programban azok is részt vehetnek, akiknek az ellátásuk szünetelnek):

öregségi nyugdíj;

özvegyi nyugdíj a nyugdíjkorhatár betöltését követően;

rokkantsági ellátás a nyugdíjkorhatár betöltését követően;

rehabilitációs ellátás a nyugdíjkorhatár betöltését követően;

korhatár előtti ellátás;

szolgálati járandóság;

átmeneti bányászjáradék;

táncművészeti életjáradék;

öregségi nyugdíjsegély (Magyar Alkotóművészek Közalapítvány által folyósított ellátás);

rokkantsági nyugdíjsegély (Magyar Alkotóművészek Közalapítvány által folyósított ellátás);

egyházi jogi személytől: nyugdíj, öregségi járadék, munkaképtelenségi járadék.

Hogyan használható a lakásfelújítási támogatás 2025-ben?

A vidéki otthonfelújítási támogatás nyugdíjasoknak és legalább egy gyermeküket saját háztartásukban nevelőknek tehát maximum 3 000 000 Ft összeghatárig használható, a számlákkal igazolt lakásfelújítási költségek legfeljebb 50%-ig (vagyis 6 000 000 Ft összköltség esetében maximalizálhatjuk a támogatás összegét). A keretösszeget 50-50%-ban anyagköltségre és munkadíjra lehet igénybe venni.

A kamattámogatott lakáscélú jelzáloghitel 6 000 000 Ft összeghatárig igényelhető, melynek maximális futamideje 10 év lehet, a kamattámogatás mértéke pedig 3 százalékpont. Ezt a hitelt csak azok vehetik igénybe, akik jogosultak és kérik az otthonfelújítási támogatást.

A lakásfelújítási támogatás és a kamattámogatott otthonfelújítási hitel felvehető az ingatlan-nyilvántartásba vett lakóházakra és lakásokra, tanyákra és birtokközpontokra (nyaralóra nem). Az igénylőnek vagy kiskorú gyermekének legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie, több lakásból álló, közös tulajdonban lévő ingatlan esetén pedig feltétel, hogy az igénylőknek együttesen kizárólagos használati joguk kell, hogy legyen a támogatott ingatlan (a lakásra vagy annak alapterületére nézve) legalább 50%-ára vonatkozóan.

Energiakorszerűsítési célú otthonfelújítási program Jelenleg két külön otthonfelújítási program fut Magyarországon, ami miatt fontos, hogy különbséget tegyünk a Vidéki Otthonfelújítási Program és a másik, energiakorszerűsítési célú otthonfelújítási program között , amelyet 2024. július 1-jén indított el a Kormány. Utóbbi 2006-ig megépült családi házakra vehető igénybe, esetében alapelvárás a legalább 30%-os energiamegtakarítás elérése. Az Energiahatékonysági Otthonfelújítási Programban és a Vidéki Otthonfelújítási Programban való részvétel nem zárja ki egymást, a két támogatás kombinálható.

Milyen felújítási munkálatokra igényelhető az otthonfelújítási támogatás és hitel?

Az állami támogatás lakásfelújításra számos, különféle építési tevékenységre vonatkozólag igénybe vehető, amelyek a rendelet szerint a következők:

víz-, csatorna-, elektromos, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső, illetve külső hálózatának kiépítése vagy cseréje;

fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely egyáltalán nem, vagy legfeljebb egy ilyen helyiséggel rendelkezik;

fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is;

az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat;

a külső nyílászáró beépítése, cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkány, küszöb létesítése, cseréje vagy felújítása;  tető cseréje, felújítása, szigetelése;

égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése;

klímaberendezés beépítése, cseréje;

napkollektor, napelemes rendszer telepítése, illetve annak vagy részeinek cseréje, bővítése;

belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat készítését, cseréjét, felújítását, festését, tapétázását; a galériaépítést; a belső lépcső kialakítását és cseréjét; a szaniterek beépítését vagy cseréjét; a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét; a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását; a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét;

a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása;

kerítés építése, felújítása;

gépjárműtároló építése, felújítása vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása;

terasz, loggia, erkély, előtető építése, felújítása;

térburkolat, illetve külső lépcső készítése, cseréje;

télikert kialakítása;

akadálymentesítési munka;

alapozási szerkezet megerősítése;

beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje;

használatimelegvíz-rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is;

szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje;

szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi zárt szennyvíztároló, egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje.

A vidéki otthonfelújítási támogatás 2025 évi igénylése: mi kell hozzá?

A Videki Otthonfelujitasi Programmal kapcsolatban mindenképpen tudnunk kell, hogy a lakásfelújítási támogatás igénylése egy alkalommal lehetséges, utólag, a számlák kifizetését követően 60 napon belül, legkésőbb 2026. június 30-ig. Több számla esetén a vidéki otthonfelújítási támogatás határidő számítása a legutolsó kifizetés időpontjától értelmezendő. Amennyiben megfelelünk az otthonfelújítási támogatás 2025 évi feltételeinek, a következő dokumentumokat szükséges benyújtanunk, illetékmentes eljárás keretei között:

kérelem űrlap (itt a nyugdíjas otthonfelújítási program kérelem és a családos otthonfelújítási támogatás kérelem);

vállalkozási szerződések;

számlák + az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentumok;

az igénylő(k) és a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő(k) esetén a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata;

a kérelemben a támogatás folyósításához megadott fizetési számlaszámhoz kapcsolódó, az igénylővel kötött fizetésiszámla-szerződés;

az Államkincstár által készített és az igénylő által kitöltött számlaösszesítő formanyomtatvány.

A Vidéki Otthonfelújítási Programban való részvételhez szükséges kérvények és dokumentumok, többek között az Otthonfelújítási Program általános tájékoztatója és a nyugdíjas Otthonfelújítási Program tájékoztató letölthetők a Magyar Államkincstár, mint eljáró szerv honlapjáról. Az igény leadható a SZÜF felületén keresztül (Ügyfélkapu+ vagy DÁP regisztráció szükséges), postai úton és személyesen, az Államkincstár területi szervénél. Az igénylés benyújtásához szükséges elérhetőségek:

Magyar Államkincstár otthonfelújítási támogatás telefonszám: 1811 (2.2.5. menüpont)

E-mail: otthonfelujitas@allamkincstar.gov.hu

Postacím (ha a papíralapú ügyintézést választjuk): Magyar Államkincstár, 1938 Budapest

A nyugdijas Otthonfelujitasi Program elbírálási ideje a lakásfelújítási támogatás kérelem beadását követően elektronikus ügyintézésnél 30 nap, papíralapú dokumentumok esetében pedig 90 nap. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, az elbírálási határidő legfeljebb +45 nappal meghosszabbítható. A vidéki otthonfelújítási támogatás jogszerűségét, a felhasznált számlákat és a bentlakási kötelezettség teljesítését helyszíni ellenőrzés keretei között vizsgálhatják.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a MÁK otthonfelújítási támogatásával kapcsolatos információink tájékoztató jellegűek, nem terjednek ki a Vidéki Otthonfelújítási Program 2025 évi speciális igénylési esetekre. Bővebb tájékoztatásért töltsük le és tekintsük át a mellékelt tájékoztatókat, kérdéseinkkel pedig forduljunk a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálati munkatársaihoz a megadott elérhetőségek egyikén vagy személyesen, a helyi ügyfélszolgálati irodában.