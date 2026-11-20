Új, ingyenes adósságkezelési tanácsadást indított a kormány november 20-tól. Azok fordulhatnak a Családi Csődvédelmi Szolgálathoz, akiknek nehézséget okoz a hiteltörlesztés vagy más pénzügyi kötelezettségeik teljesítése, esetleg már fizetési késedelembe kerültek. A szolgáltatás célja, hogy a családok még a végrehajtási eljárások megindulása előtt segítséget kapjanak tartozásaik rendezéséhez.

A tanácsadás országszerte elérhető a kormányhivatalok ügyfélszolgálatain, a személyes ügyintézéshez a kormányablakok is segítséget nyújtanak. A programot az Igazságügyi Minisztérium koordinálja, a szolgáltatást pedig a Családi Csődvédelmi Szolgálat működteti.

Görög Márta igazságügyi miniszter közlése szerint az érintettek személyre szabott segítséget kaphatnak pénzügyi helyzetük áttekintéséhez, a hitelezőkkel való egyeztetéshez és a tartozásrendezési lehetőségek megismeréséhez. A tanácsadás jogi, pénzügyi, adósságkezelési és szociális kérdésekre egyaránt kiterjedhet.

A cél, hogy a fizetési nehézségek még azelőtt megoldódjanak, hogy tovább súlyosbodnának, és végrehajtási eljárás indulna az érintett családok ellen. A szolgáltatás tehát elsősorban a problémák korai kezelését segíti, nem pedig automatikus tartozáselengedést jelent. A tanácsadásra online is lehet jelentkezni a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján, a csodvedelem.gov.hu oldalon. Itt találhatók a szolgáltatáshoz kapcsolódó további információk és elérhetőségek is.

A bankoknak is tovább kell irányítaniuk a bajba jutott ügyfeleket

Az új szolgáltatás mögött uniós jogszabály áll. Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló, 2023/2225-ös irányelvének hazai átültetése miatt módosult a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény. Az új szabályok november 20-tól kötelezik a hitelezőket arra, hogy a pénzügyi nehézségekkel küzdő fogyasztókat a Családi Csődvédelmi Szolgálat tanácsadásához irányítsák.

A működés részleteit a 219/2026. (IX. 28.) kormányrendelet szabályozza. A szolgáltatás így nem csupán egy újabb önkéntesen igénybe vehető állami segítség, hanem a hitelezők számára is előírja, hogy a fizetési problémákkal küzdő ügyfeleik figyelmét felhívják a rendelkezésre álló tanácsadásra.

Évente négyezer embernek segíthet az új rendszer

Az új ügykör szorosan kapcsolódik a végrehajtói rendszer átalakításához. Magyar Péter miniszterelnök még szeptemberben adott megbízást az igazságügyi tárcának a korábbi rendszer átalakítására vonatkozó tervek kidolgozására.

A kormány számításai szerint az országos adósságkezelési tanácsadás évente mintegy négyezer embernek nyújthat érdemi segítséget. A program egyik legfontosabb célja, hogy a fizetési nehézségekkel küzdő családok ne csak akkor kapjanak támogatást, amikor már a végrehajtás veszélyezteti a lakhatásukat, hanem jóval korábban, amikor még több lehetőségük lehet a tartozások rendezésére.