A november 1-jén hatályba lépett új szabályozás jelentősen enyhíti a babaváró hitel feltételeit azok számára, akik nem tudják teljesíteni a gyermekvállalási kötelezettséget.
Rengeteg bajba jutott hitelesnek dob mentőövet az állam: nekik járhat az ingyenes segítség
Új, ingyenes adósságkezelési tanácsadást indított a kormány november 20-tól. Azok fordulhatnak a Családi Csődvédelmi Szolgálathoz, akiknek nehézséget okoz a hiteltörlesztés vagy más pénzügyi kötelezettségeik teljesítése, esetleg már fizetési késedelembe kerültek. A szolgáltatás célja, hogy a családok még a végrehajtási eljárások megindulása előtt segítséget kapjanak tartozásaik rendezéséhez.
A tanácsadás országszerte elérhető a kormányhivatalok ügyfélszolgálatain, a személyes ügyintézéshez a kormányablakok is segítséget nyújtanak. A programot az Igazságügyi Minisztérium koordinálja, a szolgáltatást pedig a Családi Csődvédelmi Szolgálat működteti.
Görög Márta igazságügyi miniszter közlése szerint az érintettek személyre szabott segítséget kaphatnak pénzügyi helyzetük áttekintéséhez, a hitelezőkkel való egyeztetéshez és a tartozásrendezési lehetőségek megismeréséhez. A tanácsadás jogi, pénzügyi, adósságkezelési és szociális kérdésekre egyaránt kiterjedhet.
A cél, hogy a fizetési nehézségek még azelőtt megoldódjanak, hogy tovább súlyosbodnának, és végrehajtási eljárás indulna az érintett családok ellen. A szolgáltatás tehát elsősorban a problémák korai kezelését segíti, nem pedig automatikus tartozáselengedést jelent. A tanácsadásra online is lehet jelentkezni a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján, a csodvedelem.gov.hu oldalon. Itt találhatók a szolgáltatáshoz kapcsolódó további információk és elérhetőségek is.
A bankoknak is tovább kell irányítaniuk a bajba jutott ügyfeleket
Az új szolgáltatás mögött uniós jogszabály áll. Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló, 2023/2225-ös irányelvének hazai átültetése miatt módosult a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény. Az új szabályok november 20-tól kötelezik a hitelezőket arra, hogy a pénzügyi nehézségekkel küzdő fogyasztókat a Családi Csődvédelmi Szolgálat tanácsadásához irányítsák.
A működés részleteit a 219/2026. (IX. 28.) kormányrendelet szabályozza. A szolgáltatás így nem csupán egy újabb önkéntesen igénybe vehető állami segítség, hanem a hitelezők számára is előírja, hogy a fizetési problémákkal küzdő ügyfeleik figyelmét felhívják a rendelkezésre álló tanácsadásra.
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Évente négyezer embernek segíthet az új rendszer
Az új ügykör szorosan kapcsolódik a végrehajtói rendszer átalakításához. Magyar Péter miniszterelnök még szeptemberben adott megbízást az igazságügyi tárcának a korábbi rendszer átalakítására vonatkozó tervek kidolgozására.
A kormány számításai szerint az országos adósságkezelési tanácsadás évente mintegy négyezer embernek nyújthat érdemi segítséget. A program egyik legfontosabb célja, hogy a fizetési nehézségekkel küzdő családok ne csak akkor kapjanak támogatást, amikor már a végrehajtás veszélyezteti a lakhatásukat, hanem jóval korábban, amikor még több lehetőségük lehet a tartozások rendezésére.
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