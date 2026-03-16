Dübörög a napelem Magyarországon.
Meglepő fordulat: a kormány határozatlan időre felfüggesztette a jelentkezést a 100 milliárdos támogatási programra

2026. március 16. 18:32

Egy 2026. március 16-án megjelent hivatalos tájékoztatás alapján határozatlan időre, még a megnyitása előtt felfüggesztették az Otthoni Energiatároló Program (OETP) második pályázati ütemét. A döntés értelmében a korlátozás feloldásáig sem új, sem a már megkezdett kérelmeket nem lehet benyújtani.

A 100 milliárd forintos állami keretösszegű program célja, hogy támogatással segítse a napelemmel rendelkező hazai háztartásokat az otthoni energiatároló rendszerek telepítésében. A kezdeményezés kiemelten a bruttó elszámolás hatálya alá tartozókat célozza. Ezek a berendezések lehetővé teszik a családok számára, hogy a napközben megtermelt villamos energiát elraktározzák, és azt csak később, a tényleges fogyasztási csúcsok idején használják fel - jelentette a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a hivatalos közlemény nem tér ki a felfüggesztés pontos okára, a hazai pályázati gyakorlatban az ilyen jellegű intézkedések hátterében leggyakrabban a rendelkezésre álló források kimerülése áll.

#otthon #kormány #pályázat #napelem #napenergia #állami támogatás #háztartások #megújuló energia #villamosenergia #energetika #2026

