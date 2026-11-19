A 2027 februárban induló Wekerle Plusz energetikai felújítási programra készülőknek előzetesen váratlan pluszköltségekkel is érdemes kalkulálniuk. Egy rossz állapotú tető alatt akár az új hőszigetelés is károsodhat, a nem megfelelően megtervezett munkálatok pedig később jelentős többletköltségekkel járhatnak. A beruházás megtervezésekor ezért nemcsak a kívánt korszerűsítéseket, hanem a ház meglévő szerkezeteinek állapotát is érdemes figyelembe venni.

A jövő évre tervezett energetikai felújítási program sokakat ösztönözhet otthonuk korszerűsítésére. A jelenlegi tervek szerint a Wekerle+ Családi Ház Program keretében többek között hőszigetelésre, nyílászárócserére, a fűtési és melegvíz-rendszer korszerűsítésére, valamint meghatározott feltételekkel napelemek telepítésére is igényelhető kedvezményes finanszírozás. A felújítás megtervezésekor könnyű megfeledkezni arról, hogy az épület egyes részei szorosan összefüggenek egymással: hiába költünk például új hőszigetelésre, ha a tető állapota veszélyezteti annak tartósságát.

Egy elöregedett, beázásra hajlamos tető alatt a szigetelőanyag átnedvesedhet, csökkenhet a hőszigetelő képessége, és a nem megfelelő párazárás, illetve légtömörség miatt párásodás, penészedés is kialakulhat. A Wienerberger szakértői szerint a tető állapotának előzetes vizsgálata ezért nemcsak műszaki, hanem pénzügyi szempontból is fontos lépés lehet.

Ezek a jelek árulkodhatnak arról, hogy baj van a tetővel

Nem szükséges minden energetikai felújításnál új tetőfedés. Ha a cserepek megfelelő állapotúak, a fa tartószerkezet ép, és nincs beázás, a meglévő fedés megtartható. Figyelmeztető jel lehet viszont a hullámosodó tetőfelület, az egyenetlenül futó cserépsor vagy a málló, leperegő cserépfelület. A látványos hibák mellett a faanyag állapotát is ellenőrizni kell: a rovar- vagy gombakárosodás kívülről nem feltétlenül észrevehető.

Az sem mindegy, mire használnánk a padlást. Ha a tetőtér a jövőben sem lesz lakótér, elegendő lehet csak a padlásfödém szigetelése. Ha viszont szeretnénk úgy beépíteni a tetőteret – vagy meglévő beépítés esetén szigetelést kiegészíteni –, hogy a lehető legnagyobb hasznos belső teret alakítsuk ki, érdemes a szarufák feletti PIR szigetelés megoldásban gondolkodnunk. Ilyenkor a tartógerendák fölé helyezett keményhab tábla szigetelés nem csökkenti a belső beépíthetőséget. Tehát, ha egyszer hozzányúlunk a tetőhöz, érdemes a munkák megkezdése előtt a jövőbeni terveinket is tisztázni.

Kétszer is fizethet, aki rossz sorrendben újít fel

A szakértők szerint gyakori tévhit, hogy a tetőfelújítás legfontosabb költségtétele maga a cserép. Pedig a teljes tetőrendszer kialakítása és a kivitelezés részletei is sokat számítanak: két, ránézésre hasonló tető között a műszaki tartalom miatt akár 50–100 százalékos árkülönbség is lehet. Ezért két ajánlatot nem elég a végösszeg alapján összevetni; azt is látni kell, milyen munkák szerepelnek bennük. Ez különösen fontos lehet a jövő évi energetikai pályázatra készülők számára, hiszen a költségvetés összeállításakor a korszerűsítéshez kapcsolódó, esetleg szükségessé váló további munkákkal is érdemes számolni.

A napelemtelepítés tipikus példa arra, miért kell a beruházások sorrendjét előre átgondolni. A régebbi cserepek megsérülhetnek a szerelés során, ami később beázáshoz vezethet. Ha a tető amúgy is felújításra szorul, érdemes előre megtervezni a napelemek rögzítését és a szükséges áttörések helyét, sőt bizonyos esetekben már előre beépíteni a napelem-tartókonzolokat. Ha viszont a napelemek kerülnek fel előbb, egy későbbi tetőcsere a panelek leszerelését és visszaépítését is szükségessé teheti. Az ilyen, előre nem kalkulált munkák jelentősen megdrágíthatják az eredetileg kedvezőnek tűnő energetikai beruházást.

Mennyit számít a tető színe a nyári kánikulában?

Az energetikai felújítás nem csak a téli hőveszteségről szól. A tetőcserép színe a nyári felmelegedést is jelentősen befolyásolhatja: a világosabb tetőfedés mérsékelheti a tetőfelület felmelegedését, ami a nyári hőségben különösen fontos szempont lehet.