Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin diplomáciai úton vetne véget a több mint négy éve tartó ukrajnai háborúnak. Bár az Egyesült Államok, Oroszország és Kína vezetői történelmi csúcstalálkozót tartottak, az áttörés egyelőre elmaradt, aminek fő oka Trump szerint az orosz és az ukrán elnök közötti mély gyűlölet.

Az amerikai elnök a Fehér Házban tartott pénteki sajtótájékoztatóján számolt be a csütörtöki, sencseni tárgyalásokról. A találkozót az elmúlt évek egyik legjelentősebb nemzetközi eseményének nevezte, mivel ez volt az első alkalom, hogy az Egyesült Államok, Oroszország és Kína vezetői hármasban egyeztettek.

Trump hangsúlyozta, hogy továbbra is jó viszonyt ápol a keleti nagyhatalmak vezetőivel, a Putyinnal folytatott kétoldalú megbeszélésén pedig az orosz elnök egyértelművé tette, hogy szándékában áll tárgyalásos úton lezárni a fegyveres konfliktust - tudósított a Portfolio a CNN alapján.

Az amerikai tárgyalódelegáció munkáját elismerve az elnök jelezte, hogy a diplomaták rendkívül nehéz feladat előtt állnak. A béketeremtés legfőbb gátját abban látja, hogy Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin között szinte áthidalhatatlan az ellentét.

Részben ez az oka annak, hogy a csúcstalálkozó nem hozott érdemi előrelépést a 2022-ben kirobbant háború befejezésével kapcsolatban. A megbeszélések során Trump személyesen is feltette a kérdést orosz kollégájának, miszerint vajon akkor is megtámadta volna-e Ukrajnát, ha annak idején Joe Biden helyett ő állt volna az Egyesült Államok élén.