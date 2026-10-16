A legszegényebb magyaroknak esélyük sincs a valódi rezsicsökkentésre: vagyonokba kerül, hogy ne az utcát fűtsék

A magyar lakások jelentős része még mindig rengeteg energiát fogyaszt, a korszerűsítésre szoruló otthonok tulajdonosainak azonban sokszor nincs pénzük a felújításra. A GKI szerint évek óta stagnál a lakosság felújítási kedve, miközben az új kormány évi 100 ezer lakás energetikai korszerűsítését ígéri. Megnéztük, mennyibe kerülhet rendbe tenni egy régi családi házat, hol lehet a legtöbbet spórolni, és mi akadályozza, hogy a támogatások valóban eljussanak a rászorulókhoz.

A magyar lakásállomány jelentős része ma is rengeteg energiát fogyaszt, a legrosszabb állapotú ingatlanokban élőknek pedig sokszor éppen arra nincs pénzük, hogy csökkentsék a rezsijüket. A GKI felmérése szerint a lakásfelújítási szándékok évek óta stagnálnak, miközben az alacsonyabb jövedelmű háztartások jóval kevésbé tudnak belevágni a korszerűsítésbe, mint a tehetősebbek. Az új kormány évi 100 ezer lakás energetikai felújítását ígéri, de a nagy kérdés az, hogy a támogatások valóban eljutnak-e azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rájuk.

Egy régi, rosszul szigetelt családi házban télen nemcsak a hideggel kell megküzdeni. A fűtés sok energiát emészt fel, a számlák pedig különösen a kisebb jövedelmű családok költségvetését terhelik meg. Ilyen helyzetben a termosztát lejjebb tekerése sokszor nem tudatos takarékoskodás, hanem kényszerű döntés.

Az energiaszegénység ezért nem pusztán a drága energiáról szól. Az is meghatározza, hogy egy háztartás milyen állapotú ingatlanban él, mivel fűt, mekkora jövedelemből gazdálkodik, és hozzáfér-e olyan támogatáshoz, amelyből korszerűsítheti az otthonát.

A probléma az elmúlt hónapokban ismét előtérbe került. Az augusztusi energiapiaci válság és a lakossági fogyasztás visszafogására irányuló felhívások ráirányították a figyelmet arra, hogy Magyarország energiafelhasználását nemcsak új termelőkapacitásokkal, hanem az épületek korszerűsítésével is mérsékelni lehet.

Közel félmillió a korszerűsítésre szoruló lakások köre?

A magyar lakásállomány energetikai állapotáról a Központi Statisztikai Hivatal is készített részletes becslést. A KSH modellje szerint a 2022-es adatok alapján egy átlagos magyar lakás számított éves energiaigénye az új energetikai besorolási rendszerben 285 kilowattóra volt négyzetméterenként. A családi házaknál ennél jóval magasabb, 335 kWh/m²-es, a társasházi lakásoknál pedig 200 kWh/m²-es értéket becsültek.

A különbség nem véletlen. A családi házaknak általában nagyobb a külső felületük a lakóterületükhöz képest, ezért több hőt veszíthetnek, mint a szomszédos lakásokkal határolt társasházi otthonok. Az épület kora szintén meghatározó.

A két világháború között épült családi házak átlagos számított energiaigénye elérheti a 410 kWh/m²-t,

az 1961 és 1980 között épült családi házaknál pedig 375 kWh/m² körüli értéket becsült a KSH.

Ugyanebből az időszakból a többlakásos épületek megfelelő mutatója mindössze 187 kWh/m² volt.

Ezek modellalapú becslések, nem az egyes háztartások tényleges fogyasztását mérik, de jól mutatják a különbségeket.

A lakásállomány problémáira a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) publikált elemzése is rámutatott. A leginkább felújításra szoruló épületekről szóló jelentés szerint a magyar lakóépületek közel fele a legrosszabb állapotú épületek közé tartozik, több mint kétharmaduk pedig gyenge, F vagy annál rosszabb energiahatékonyságú kategóriába sorolható.

A MEHI szerint a legrosszabb állapotú épületek közel négyötöde falvakban és kisebb városokban található, többségük családi ház. A probléma azonban a városokat sem kerüli el. Budapesten mintegy 117 ezer társasházi lakás tartozik a leginkább felújításra szoruló ingatlanok közé. A két intézet eltérő módszertannal és besorolásokkal dolgozik, ezért az általuk közölt arányok nem hasonlíthatók össze közvetlenül. Abban viszont egyaránt jelzik a problémát, hogy a régebbi, korszerűtlen épületek megújítása nélkül nehéz érdemben mérsékelni a lakosság energiaigényét.

Évek óta nem mozdulnak a felújítási tervek

A rossz energetikai állapot önmagában még nem jelenti azt, hogy egy háztartás azonnal korszerűsíteni is tudja otthonát. Ehhez pénz, megfelelő kivitelező, kiszámítható támogatás és sok esetben komoly előkészítés kell. A GKI adatai alapján a lakásfelújítási és korszerűsítési szándékok immár harmadik éve lényegében stagnálnak. A lakossági felmérésben a válaszadók 6 százaléka mondta biztosra, további 18 százaléka pedig valószínűnek, hogy a következő egy évben nagyobb összeget költ lakóingatlanára.

A jövedelmi különbségek különösen beszédesek. A legalacsonyabb jövedelmű ötödbe tartozók körében mindössze 10 százalék tervezett nagyobb lakásfelújítási kiadást, a legmagasabb jövedelmű ötödben viszont ugyanez az arány 49 százalék volt. Ez nem kizárólag energetikai beruházásokat jelent, mégis jól mutatja, mennyire eltérő lehet a háztartások mozgástere.

A GKI hozzátette, hogy

a magyar lakásállomány mintegy 4,5 millió lakóegységből áll, és becslésük alapján legalább a fele FF vagy annál rosszabb energetikai besorolású lehet. A lakások 41 százaléka 1970 előtt, további 42 százaléka pedig 1970 és 2000 között épült.

A korszerűsítési szándékok visszafogottsága azért is figyelemre méltó, mert korábban a támogatások képesek voltak érdemben megmozdítani a piacot. A GKI szerint a 2021 és 2022 között futó Otthonfelújítási Program segítségével 195 ezer lakás újult meg. A kutatóintézet az egyszerű konstrukciót, a széles jogosultsági kört és a rugalmas felhasználhatóságot is a program sikerének tényezői között emelte ki.

A jelenlegi támogatási rendszer igénybevételéről is árulkodó adatokat közölt a GKI. A KEHOP Plusz energetikai Otthonfelújítási Program esetében 2025 végéig mintegy 9000 igénylés érkezett a több mint kétmillió potenciálisan jogosult házhoz képest. A helyzet később megváltozott: az MFB tájékoztatása szerint az összesen 73 milliárd forintos keret kimerült, és a bank várakozása alapján közel tízezer otthon korszerűsítése valósulhat meg a programból.

A két adat együtt arra utal, hogy a kedvezőbb finanszírozási feltételek és a program iránti érdeklődés felfutása fontos lehet, de még így is csak a lakásállomány töredéke jut el a korszerűsítésig.

A legszegényebbeknek van a legkevesebb pénzük a rezsicsökkentésre

Az energiaszegénység egyik sajátos ellentmondása, hogy azoknak lenne a legnagyobb szükségük a korszerűsítésre, akiknek a legnehezebb előteremteniük az ehhez szükséges pénzt. Egy magas jövedelmű háztartás könnyebben finanszíroz egy többmilliós szigetelést, míg egy alacsony jövedelmű családnál már az önerő előteremtése is elérhetetlennek tűnhet.

Az Eurostat adatai alapján Magyarországon 2025-ben a lakosság 5,9 százaléka nem tudta megfelelően melegen tartani otthonát, szemben a 8,8 százalékos uniós átlaggal. Ez a mutató a háztartások saját megítélésén alapul, és az energiaszegénységnek csak az egyik oldalát mutatja: nem méri közvetlenül, hogy valaki mennyit költ fűtésre a jövedelméhez képest, vagy milyen energiahatékonyságú ingatlanban él. Forrás: Eurostat, 2026-os életkörülmény-kiadvány.

A fűtési mód szintén sokat elárul a háztartások helyzetéről. A GKI júliusi elemzése szerint 2025-ben 618 ezer magyar háztartás, vagyis a háztartások 15,4 százaléka kizárólag fával fűtött. A kutatóintézet számításai szerint ezek a háztartások átlagosan évi 137 ezer forintot költöttek tűzifára.

A kizárólagos fatüzelés önmagában nem bizonyítja, hogy egy háztartás energiaszegény, de sok esetben gazdasági kényszer húzódhat a háttérben. A MEHI elemzése rámutatott, hogy a kizárólag fával fűtött lakások közel 90 százaléka a legrosszabb állapotú épületek közé sorolható. Ha az ilyen ingatlanok korszerűsítése elmarad, a háztartások továbbra is sok energiát használhatnak el, miközben a fűtés minősége sem feltétlenül megfelelő.

Kivár a lakosság

A hőszigetelés iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet az energetikai felújítások piacán, a lakosság azonban egyelőre kivárja, hogyan folytatódnak az energiamegtakarítást célzó otthonfelújítási programok – mondta Koji László, az ÉVOSZ elnöke a Pénzcentrumnak. Szerinte a korszerűsítések felgyorsításához mindenekelőtt a finanszírozás kérdését kell rendezni.

Egy átlagos, 100 négyzetméteres Kádár-kocka teljes körű, energiamegtakarítást célzó felújítása a 2026-os árakon 12–15 millió forintba kerülhet. Ebbe a homlokzati és födémszigetelés, a nyílászárók cseréje, valamint a hűtési és fűtési rendszer korszerűsítése, szükség esetén a kazán cseréje is beletartozik. A beruházás költségét az ezekhez kapcsolódó kiegészítő munkák, például a festés, a mázolás, az árnyékolás korszerűsítése és a melegvíz-ellátás fejlesztése is növelheti.

Koji László ugyanakkor hangsúlyozta, hogy kisebb műszaki tartalommal ennél jóval alacsonyabb összegből is el lehet végezni egy-egy részfelújítást.

Az építőanyagok és a kivitelezési munkák árai az elmúlt időszakban mérsékelten emelkedtek. Az ÉVOSZ elnökének tájékoztatása szerint 2025-ben körülbelül 5 százalékos drágulás volt tapasztalható, 2026-ban pedig 3–4 százalékos áremelkedés várható ezen a területen. Mivel jelenleg elegendő építőanyag és kivitelezői kapacitás áll rendelkezésre, 2027-ben sem számítanak ennél lényegesen nagyobb árváltozásra. Az előrejelzés szerint a drágulás 3–5 százalék között maradhat.

A felújítások célpontjainak meghatározásakor Koji László szerint nem lenne indokolt egyetlen épülettípusra szűkíteni a támogatásokat.

Minden olyan lakóingatlant érdemes lenne bevonni, amelynek energetikai állapota a felújítás előtti, jelenlegi állapotában a szakember által említett tízfokú skálán négy pontnál gyengébb besorolást kap. Ez a megközelítés a régi vidéki családi házak mellett a városi társasházak és a panelépületek korszerűsítését is lehetővé tenné.

Az évi 100 ezer lakóingatlan felújítását célzó kormányzati vállalás megvalósításának legnagyobb akadályát ugyanakkor az ÉVOSZ elnöke a finanszírozásban látja. Hiába lenne műszakilag indokolt a korszerűsítés, ha a tulajdonosok nem tudják előteremteni a szükséges összeget. Emiatt a támogatási rendszer kialakításakor az egyik legfontosabb kérdés az lehet, hogy a háztartások mekkora segítséget kapnak, és mennyi saját forrást kell biztosítaniuk a beruházások megkezdéséhez.

8-10 millióba is kerülhet egy felújítás

A régi családi házaknál a hőveszteség jelentős része a falakon és a tetőn vagy padlásfödémen keresztül jelentkezik, ezért a korszerűsítést érdemes ezek felmérésével kezdeni. Gulyás Gergely, a Mapei Kft. védő és dekorációs falbevonatokért felelős termékfelelőse szerint

egy hőszigetelés nélküli vagy nem megfelelően szigetelt ház teljes hőveszteségének 25–35 százaléka a külső falakon,

további 20–30 százaléka pedig a tetőn vagy a padlásfödémen keresztül távozhat.

Az ablakok és ajtók 15–25 százalékot, a szellőzés és a légszivárgás 10–20 százalékot,

míg a padló és a talaj felé történő hőveszteség 5–15 százalékot tehet ki.

Ezek az arányok az adott épület kialakításától és műszaki állapotától függően változhatnak.

A szakember szerint, ha a tulajdonosnak egyetlen beruházásra van pénze, a padlásfödém szigetelése lehet az egyik leggyorsabban megtérülő megoldás. A kivitelezés viszonylag egyszerű, általában nem igényel állványozást vagy jelentős bontási munkákat, így a munkadíj is kedvezőbb lehet. A legnagyobb megtakarítás azonban az épület egészének összehangolt korszerűsítésével érhető el, amely a homlokzat, a tető vagy födém, a nyílászárók és a légzárás javítását egyaránt magában foglalja.

A költségek jelentősek lehetnek, még akkor is, ha a tulajdonos nem a teljes épületet, hanem csak annak legfontosabb részeit korszerűsíti. Gulyás Gergely becslése alapján egy körülbelül 100 négyzetméteres, földszintes családi ház teljes energetikai felújítása nagyságrendileg nettó 8–10 millió forintba kerülhet.

Egy hozzávetőleg 120 négyzetméteres homlokzat 15 centiméteres grafitos EPS hőszigetelése, lábazati szigeteléssel és komplett kivitelezéssel együtt mintegy nettó 4 millió forintot emészthet fel.

A födém- vagy tetőszigetelés 1–2,5 millió forintba kerülhet, a nyílászárók cseréje 1,5–2,5 millió forintos tétel lehet,

míg egy kondenzációs gázkazán cseréje bontással és beépítéssel együtt nettó 1,5 millió forinttól indulhat.

A tényleges költséget az épület állapota, a választott műszaki megoldás és a kivitelezés körülményei is befolyásolják.

A megtakarítás ugyanakkor már egy jól megválasztott, néhány millió forintos beruházással is számottevő lehet. A Mapei szakértője szerint a homlokzat megfelelő hőszigetelése és a nyílászárók cseréje egy korszerűtlen épület energiafelhasználását akár 35–40 százalékkal is mérsékelheti. Gulyás Gergely azt javasolja, hogy a tulajdonosok először az épület hőveszteségét csökkentsék, és csak ezután foglalkozzanak a fűtési rendszer korszerűsítésével.

Egy hatékonyabb kazán vagy más modern fűtőberendezés ugyanis önmagában nem oldja meg a problémát, ha a hő továbbra is a rosszul szigetelt falakon és az elavult nyílászárókon keresztül távozik.

A régi épületek felújításakor a megfelelő műszaki megoldás kiválasztása is kulcsfontosságú. A homlokzaton vagy a lábazaton megjelenő nedvesedés például hibás ereszre, nem megfelelő csapadékvíz-elvezetésre, illetve a talajnedvesség elleni szigetelés hiányára vagy károsodására utalhat. Ezeket a problémákat a hőszigetelés előtt fel kell tárni és meg kell szüntetni.

Mint mondta, nem mindegy a falazat anyaga sem, hiszen a kisméretű téglából, B30-as falazóelemből vagy vályogból épült házak eltérő hőtechnikai és páratechnikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Különösen a vályogházaknál okozhatnak komoly gondot azok a beavatkozások, amelyek kedvezőtlenül változtatják meg a falak nedvességviszonyait.

A lakosság egyelőre óvatos a nagyobb energetikai beruházásokkal, és a jövőre kilátásba helyezett támogatások önmagukban nem élénkítették érdemben a hőszigetelési piacot – mondta Gulyás Gergely. A háztartások nehezen vállalnak többmilliós kiadást olyan támogatásokra számítva, amelyek feltételei vagy indulási időpontjai még nem véglegesek. A piacnak szerinte kiszámítható, egyértelmű feltételekkel és konkrét időpontokkal meghirdetett, hosszabb távon tervezhető programokra lenne szüksége. A szakember jelenleg az általuk kiszolgált piaci szegmensben nem érzékel olyan állami ösztönzőt, amely érdemben növelné az energetikai célú felújítások számát.

Brüsszel is a legrosszabb állapotú épületek felújítását sürgeti

A korszerűsítés felgyorsítására uniós szinten is egyre nagyobb hangsúly kerül. Az új épületenergetikai irányelv szerint a tagállamoknak 2030-ig 16 százalékkal kell csökkenteniük a lakóépületek átlagos primerenergia-felhasználását a 2020-as szinthez képest, 2035-ig pedig 20–22 százalékos csökkentést kell elérniük. Az uniós szabályozás azt is előírja, hogy a megtakarítás legalább 55 százaléka a legrosszabb energetikai állapotú épületek felújításából származzon.

Ez nem azt jelenti, hogy minden rossz besorolású lakást egy meghatározott időpontig kötelező felújítani. A tagállamok maguk alakíthatják ki a nemzeti intézkedéseket, de a legrosszabb állapotú épületeket előre kell sorolniuk.

Magyarországon ez különösen nagy kihívás, hiszen a rossz energetikai állapot sokszor éppen ott találkozik alacsony jövedelemmel, ahol a felújítás finanszírozása a legnehezebb. A MEHI friss elemzése szerint a legrosszabb állapotú épületek jelentős része vidéki településeken található, miközben a társadalmi kiszolgáltatottság és az energetikai problémák csak részben fedik egymást. Nem minden rossz házban él szegény család, és nem minden energiaszegény háztartás lakik a legrosszabb besorolású ingatlanban.

A támogatások célzásánál ezért az épület állapotát és a háztartás jövedelmi helyzetét együtt kellene figyelembe venni. Ha csak az energetikai besorolás számít, a legszegényebbek egy része kimaradhat. Ha pedig kizárólag a jövedelem dönt, olyan ingatlanokra is jut pénz, ahol ugyan szükség van segítségre, de az energia-megtakarítás kisebb lehet.

A feladat így jóval összetettebb annál, mint hogy évente hány lakást újítanak fel. A siker azon múlik, hogy a programok mennyire képesek a legrosszabb állapotú otthonokat korszerűsíteni, és közben azoknak is lehetőséget adni, akik önerőből nem tudnának belevágni. Az évi 100 ezer lakásos cél komoly léptékű vállalás, a magyar lakóépületek energetikai megújítása azonban csak akkor válhat valódi rezsicsökkentéssé, ha a támogatások nemcsak elérhetők, hanem a leginkább rászorulók számára is hozzáférhetők lesznek.