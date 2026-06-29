A 3. kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Súlyos millióktól eshetnek el a vidéki magyar családok: már csak holnapig lehet igényelni a népszerű támogatást
Június 30-án végleg lezárul a legfeljebb hárommillió forintos vidéki otthonfelújítási támogatás igénylési időszaka. Mivel a korábbi energetikai korszerűsítési program is lezárult, egyelőre kérdéses, hogy a Tisza-kormány tervez-e a jövőben új lakásfelújítási konstrukciót indítani - írta meg a Portfolio.
Az ötezer fő alatti lélekszámú településeken élők – a 25 év alatti gyermeket nevelő családok, valamint a nyugdíjasok – az elmúlt másfél évben energetikai megkötések nélkül vehették igénybe ezt a pénzügyi támogatást.
A hatályos szabályozás értelmében a kérelmet a munkálatok befejezését és a számlák kiegyenlítését követő hatvan napon belül, de legkésőbb a június 30-i jogvesztő határidőig kell benyújtani. Több számla benyújtása esetén a legutolsó kifizetés dátumát kell figyelembe venni. Mivel az új kormány nem módosította a vonatkozó rendeletet, a pályázati lehetőség holnap végérvényesen megszűnik.
Az előző kormány által elindított lakóingatlan-rekonstrukciós programok februárig több mint 105 ezer háztartáshoz jutottak el. A most lezáruló vidéki otthonfelújítási program keretében 46 ezer pályázó igényelt összesen 88 milliárd forintot.
Az MFB Pontokon korábban elérhető, mára szintén lezárult energetikai programban mintegy 9 ezer igénylő vett részt 60 milliárd forint értékben, miközben az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) keretében mintegy 50 ezer ingyenes födémszigetelés valósult meg. Egyelőre nincsenek hivatalos információk arról, hogy a Tisza-kormány tervezi-e új, lakossági energetikai és felújítási támogatások bevezetését.
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