Súlyos millióktól eshetnek el a vidéki magyar családok: már csak holnapig lehet igényelni a népszerű támogatást

Június 30-án végleg lezárul a legfeljebb hárommillió forintos vidéki otthonfelújítási támogatás igénylési időszaka. Mivel a korábbi energetikai korszerűsítési program is lezárult, egyelőre kérdéses, hogy a Tisza-kormány tervez-e a jövőben új lakásfelújítási konstrukciót indítani - írta meg a Portfolio.

Az ötezer fő alatti lélekszámú településeken élők – a 25 év alatti gyermeket nevelő családok, valamint a nyugdíjasok – az elmúlt másfél évben energetikai megkötések nélkül vehették igénybe ezt a pénzügyi támogatást.

A hatályos szabályozás értelmében a kérelmet a munkálatok befejezését és a számlák kiegyenlítését követő hatvan napon belül, de legkésőbb a június 30-i jogvesztő határidőig kell benyújtani. Több számla benyújtása esetén a legutolsó kifizetés dátumát kell figyelembe venni. Mivel az új kormány nem módosította a vonatkozó rendeletet, a pályázati lehetőség holnap végérvényesen megszűnik.

Az előző kormány által elindított lakóingatlan-rekonstrukciós programok februárig több mint 105 ezer háztartáshoz jutottak el. A most lezáruló vidéki otthonfelújítási program keretében 46 ezer pályázó igényelt összesen 88 milliárd forintot.

Az MFB Pontokon korábban elérhető, mára szintén lezárult energetikai programban mintegy 9 ezer igénylő vett részt 60 milliárd forint értékben, miközben az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) keretében mintegy 50 ezer ingyenes födémszigetelés valósult meg. Egyelőre nincsenek hivatalos információk arról, hogy a Tisza-kormány tervezi-e új, lakossági energetikai és felújítási támogatások bevezetését.