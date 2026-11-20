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Jelentős díjcsökkentés jön: átalakítják a villamosenergia-rendszert, itt vannak az új díjszabás részletei
Jövőre átlagosan 55 százalékkal csökkennek a magyar vállalkozások villamosenergia-rendszerhasználati díjai, miközben a háztartások áramszámlája a tarifarendszer átalakítása ellenére sem emelkedik. A 2027-ben életbe lépő változások célja, hogy a hazai cégek versenyképesebb áron jussanak energiához, a lakosság esetében pedig a kormány teljes egészében kompenzálja a megnövekedett hálózati alapdíjakat - írta a Portfolio.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tájékoztatása szerint az elmúlt években súlyos aránytalanságok alakultak ki a hálózat használatáért fizetendő díjakban. Mivel a korábbi szabályozás a költségek jelentős részét a vállalati szektorra hárította, a magyar cégek európai viszonylatban is kiemelkedően magas áramárakkal szembesültek. Ezt a helyzetet rendezi a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) napokban bejelentett döntése, amely igazságosabbá teszi a teherviselést. Az ipari fogyasztókat érintő tarifák drasztikus csökkentését elsősorban a kedvezőbb energiabeszerzési költségek tették lehetővé.
A 2027-től érvényes új rendszerben a fogyasztásarányos tételek helyett a hálózat fenntartását és rendelkezésre állását biztosító fix díjak kapnak nagyobb hangsúlyt. Ez a lakossági tarifáknál kifejezetten látványos átrendeződést hoz, így az éves elosztói alapdíj a legtöbb háztartásnál nettó 1446 forintról 14 376 forintra, a vezérelt, közismert nevén éjszakai áram esetében pedig 474-ről 4740 forintra ugrik, miközben az átviteli és elosztói forgalmi díjak mérséklődnek.
Bár kompenzáció nélkül egy átlagos, évi 6216 kilowattóra alatti fogyasztású háztartásnál emelkednének a terhek, a kormány teljes körűen átvállalja a lakosságra háruló többletköltségeket. Ennek köszönhetően az áram rezsicsökkentett ára továbbra is 36 forint marad kilowattóránként, a kompenzáció összege pedig egyértelműen látható lesz a havi számlákon.
A rendszerhasználati tarifák mellett a MEKH a hálózati csatlakozási díjakat is felülvizsgálta, amelyek 2016 óta gyakorlatilag változatlanok voltak. Az időközben jócskán megnövekedett hálózatfejlesztési és fenntartási költségek miatt a korábbi díjak már nem nyújtottak kellő fedezetet, ezért a hivatal jövőre magasabb fedezettségi szintet határozott meg. Ez a gyakorlatban a csatlakozási díjak emelkedését vonja maga után. A fennmaradó, nem fedezett költségeket továbbra is a rendszerhasználati díjakból finanszírozzák.
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