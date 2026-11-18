Világszerte egyre több család dönt a macskatartás mellett, ami mára több mint százmilliárd eurós globális üzletté duzzasztotta az állateledelek, kiegészítők és ajándéktárgyak piacát. A macskák így már nem csupán háziállatok, hanem egy nemzetközi gazdasági jelenség főszereplői, amely az Egyesült Államoktól Európán át egészen Japánig húzódik - közölte az euronews.

A jelenség méreteit jól érzékelteti a PW Consulting elemzése, amely szerint a kisállat-gazdaságban elköltött összes pénz 38,5 százalékát egyedül a macskákra fordítják. Különösen látványos ez a folyamat Japánban, ahol Mijamoto Kacuho, a Kanszai Egyetem professzora szerint a macskakávézókat és a különféle tematikus termékeket magában foglaló piac értéke idén már megközelítette a 17 milliárd eurót (3000 milliárd jent). A helyi állateledel-gyártók szövetségének adatai szerint a szigetországban tavaly 8,8 millió macskát tartottak a 6,8 millió kutyával szemben, egy család pedig az állat élete során átlagosan közel 10 300 eurót költ a kedvencére.

Európában is egyértelműen a macskák számítanak a legnépszerűbb társállatnak. Az európai állateledel-ipari szövetség (FEDIAF) idei jelentése szerint a kontinens háztartásainak 49 százalékában, azaz mintegy 149 millió otthonban tartanak valamilyen kisállatot, és a 111 millió macska jóval megelőzi a 91 milliós kutyaállományt. Bár az Európában gyártott állateledelek 58 százaléka kutyáknak és csak 41 százaléka macskáknak készül, értékben mégis a macskaeledel adja a teljes piac felét, míg a kutyatápok csak a 46 százalékát teszik ki.

Az európai rangsort Franciaország és Németország vezeti, a harmadik helyen pedig Olaszország áll, ahol 2022 és 2025 között 4,7 százalékkal nőtt az örökbefogadások száma, így a háztartásokban élő macskák száma elérte a 11 milliót. Az olasz gazdák évente mintegy 2,35 milliárd eurót költenek macskaeledelre, ami az ASSALCO-Zoomark idei jelentése szerint a kutya- és macskatápok piacának 56 százalékát adja, és éves szinten 4,3 százalékos növekedést mutat.

Az Egyesült Államokban is gyorsan bővül a szektor, ahol az amerikai kisállat-termékek szövetségének (APPA) jelentése szerint meglepő módon a Z generációs férfiak hajtják a növekedést. Az országban a macskatartók 43 százaléka férfi, a fiatal felnőttek körében pedig egyetlen év alatt 27 százalékkal ugrott meg az örökbefogadott állatok aránya. Tavalyra a macskás háztartások száma 5 százalékos bővüléssel elérte az 53 milliót – ami az összes amerikai otthon 39 százaléka –, ráadásul 2018 óta 45 százalékkal nőtt azoknak a családoknak az aránya, ahol legalább három macskát tartanak.

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Hasonló folyamatok zajlanak Kínában is, ahol a nagyvárosokban már 72,9 millió macska él az 53,4 millió kutyával szemben, a macskákhoz kötődő piac értéke pedig évi 5,2 százalékkal bővül, lehagyva a kutyás szegmens 3,2 százalékos növekedését. A piac ráadásul nemcsak méretében nő, hanem át is alakul, mivel az élelem és az alapvető állatorvosi ellátás mellett egyre több pénzt fordítanak az idősödő állatok gondozására. Ez az úgynevezett "ezüst macskagazdaság" különösen Hongkongban fejlődik gyorsan, ahol a gazdák egyre nagyobb összegeket áldoznak kedvenceik élettartamának meghosszabbítására.