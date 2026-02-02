A mai nappal indul az állami pénzosztás: rengeteg ingyenpénzt lehet igényelni, máris hatalmas a roham

Hétfőtől indul az Otthoni Energiatároló Program, amelynek keretében 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatással szerezhetnek be energiatárolót a napelemes háztartások. Kiss Ernő, a Magyar Napelem, Napkollektor Szövetség elnöke fontos részleteket osztott meg a pályázatról.

Február 2-ától lehet pályázni az Otthoni Energiatároló Programra, amely 2,5 millió forintos támogatást biztosít energiatárolók beszerzésére. A berendezéssel a napelem által megtermelt áramot lehet tárolni, hogy később minél többet fel lehessen használni belőle. A 100 milliárd forintos keretből legalább 40 ezer család részesülhet támogatásban.

A pályázaton minden nagykorú magyar adóazonosítóval rendelkező magánszemély indulhat, akinek állandó lakóhelye a beruházás helyszíne, és legalább résztulajdonnal, haszonélvezeti joggal vagy lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezik az ingatlanban. Feltétel, hogy a pályázó már rendelkezzen napelemmel, vagy vállalja annak egyidejű telepítését.

Az elbírálásnál előnyt élveznek a bruttó elszámolás alá eső, illetve a 2030-ig szaldó-elszámolásból kieső háztartások, valamint az 5000 fő alatti településeken élők. A pályázat során legalább 10 kWh-s tároló telepítésére lehet támogatást igényelni.

Kiss Ernő, a Magyar Napelem, Napkollektor Szövetség elnöke az InfoRádióban hangsúlyozta: a támogatással kedvezőbb lesz a napelemes rendszerek megtérülése és hatékonysága. Azok is pályázhatnak, akik jelenleg nem rendelkeznek napelemes rendszerrel, de a közeljövőben telepítenének napelemet tárolóval együtt.

A támogatást nemcsak az energiatároló vagy napelem beszerzésére és beszerelésére lehet fordítani, hanem új inverterre, tervezésre, kivitelezésre és az engedélyeztetéssel járó költségekre is, a támogatás mértékéig. Az ezt meghaladó költségeket önerőből kell biztosítani.

Fontos információ, hogy a programban való részvétel nem befolyásolja az éves szaldó elszámolásra való jogosultság időtartamát. Az Energiaügyi Minisztérium megerősítette, hogy a nyertes pályázók az inverter cseréje esetén is az eredeti határidőig őrizhetik meg jogosultságukat az éves szaldó elszámolásra.

Egy friss kormányrendelet-módosítás értelmében, ha az energiatároló telepítésénél az invertert is ki kell cserélni, az új inverter névleges teljesítménye maximum 20 százalékkal, de legfeljebb 1 kW-tal haladhatja meg a korábbi inverter teljesítményét, és magasabb fázisszámú inverter is felszerelhető.

Kiss Ernő azt javasolja, hogy sikeres pályázat esetén csak olyan kivitelezővel kössenek szerződést a nyertesek, akik a pályázati honlapon szerepelnek, és több ajánlatot kérjenek a legkedvezőbb kiválasztásához. Bizonyos esetekben akár önerő nélkül is megvalósíthatók a beruházások.

A pályázatra két héten át lehet jelentkezni, és nem az érkezési sorrend, hanem a jogosultsági szempontok számítanak az elbírálásnál. A nyertesek kiértesítése március közepén kezdődik. Az energiatárolók telepítését nyertes pályázat esetén két éven belül kell megvalósítani.

A szakember szerint többszörös túljelentkezés esetén várhatóan bővíteni fogják a pályázati kereteket, akár a 100 milliárd forintos támogatási összeg növelésével is.