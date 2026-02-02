Az OPEC+ nyolc tagországa bejelentette, hogy márciusban sem növeli a kőolajkitermelés volumenét.
A mai nappal indul az állami pénzosztás: rengeteg ingyenpénzt lehet igényelni, máris hatalmas a roham
Hétfőtől indul az Otthoni Energiatároló Program, amelynek keretében 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatással szerezhetnek be energiatárolót a napelemes háztartások. Kiss Ernő, a Magyar Napelem, Napkollektor Szövetség elnöke fontos részleteket osztott meg a pályázatról.
Február 2-ától lehet pályázni az Otthoni Energiatároló Programra, amely 2,5 millió forintos támogatást biztosít energiatárolók beszerzésére. A berendezéssel a napelem által megtermelt áramot lehet tárolni, hogy később minél többet fel lehessen használni belőle. A 100 milliárd forintos keretből legalább 40 ezer család részesülhet támogatásban.
A pályázaton minden nagykorú magyar adóazonosítóval rendelkező magánszemély indulhat, akinek állandó lakóhelye a beruházás helyszíne, és legalább résztulajdonnal, haszonélvezeti joggal vagy lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezik az ingatlanban. Feltétel, hogy a pályázó már rendelkezzen napelemmel, vagy vállalja annak egyidejű telepítését.
Az elbírálásnál előnyt élveznek a bruttó elszámolás alá eső, illetve a 2030-ig szaldó-elszámolásból kieső háztartások, valamint az 5000 fő alatti településeken élők. A pályázat során legalább 10 kWh-s tároló telepítésére lehet támogatást igényelni.
Kiss Ernő, a Magyar Napelem, Napkollektor Szövetség elnöke az InfoRádióban hangsúlyozta: a támogatással kedvezőbb lesz a napelemes rendszerek megtérülése és hatékonysága. Azok is pályázhatnak, akik jelenleg nem rendelkeznek napelemes rendszerrel, de a közeljövőben telepítenének napelemet tárolóval együtt.
A támogatást nemcsak az energiatároló vagy napelem beszerzésére és beszerelésére lehet fordítani, hanem új inverterre, tervezésre, kivitelezésre és az engedélyeztetéssel járó költségekre is, a támogatás mértékéig. Az ezt meghaladó költségeket önerőből kell biztosítani.
Fontos információ, hogy a programban való részvétel nem befolyásolja az éves szaldó elszámolásra való jogosultság időtartamát. Az Energiaügyi Minisztérium megerősítette, hogy a nyertes pályázók az inverter cseréje esetén is az eredeti határidőig őrizhetik meg jogosultságukat az éves szaldó elszámolásra.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Egy friss kormányrendelet-módosítás értelmében, ha az energiatároló telepítésénél az invertert is ki kell cserélni, az új inverter névleges teljesítménye maximum 20 százalékkal, de legfeljebb 1 kW-tal haladhatja meg a korábbi inverter teljesítményét, és magasabb fázisszámú inverter is felszerelhető.
Kiss Ernő azt javasolja, hogy sikeres pályázat esetén csak olyan kivitelezővel kössenek szerződést a nyertesek, akik a pályázati honlapon szerepelnek, és több ajánlatot kérjenek a legkedvezőbb kiválasztásához. Bizonyos esetekben akár önerő nélkül is megvalósíthatók a beruházások.
A pályázatra két héten át lehet jelentkezni, és nem az érkezési sorrend, hanem a jogosultsági szempontok számítanak az elbírálásnál. A nyertesek kiértesítése március közepén kezdődik. Az energiatárolók telepítését nyertes pályázat esetén két éven belül kell megvalósítani.
A szakember szerint többszörös túljelentkezés esetén várhatóan bővíteni fogják a pályázati kereteket, akár a 100 milliárd forintos támogatási összeg növelésével is.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
A legnagyobb hazai ingatlanközvetítők tapasztalatai szerint az eurós árképzés elsősorban a budapesti befektetői piacra és a Balaton környékére jellemző.
Papíron olcsó, de magyarként drága a fővárosban élni: csúnya megélhetési válság kerekedik Budapesten?
2025-re világszerte tovább emelkedtek a városi lakhatási költségek, a drágulás Budapesten is egyre érezhetőbb.
Budapesten és az agglomerációban a vidékinél jóval magasabb az építési telkek átlagos négyzetméterára.
Ilyen lakásokban senyvednek magyarok milliói: siralmas a helyzet, ez már tényleg a lakáskatasztrófa?
Magyarország lakóingatlan-állományának jelentős része energetikailag korszerűtlen.
Itt a 15+1 legfontosabb kérdés és válasz a januári rezsistopról: sokaknak nyilatkozniuk kell a kedvezményhez
A kormány bejelentette a januári rezsistop részleteit: a rendkívüli hideg miatt megugrott fogyasztásra 30 százalékos kedvezményt adnak a háztartásoknak.
A negyedévente irányadó 2,5 százalékos áremelkedésnél jóval mérsékeltebb drágulást mért az az Otthon Centrum az új építésű vidéki lakáspiacon 2025 negyedik negyedévben.
Miközben Magyarországon az elmúlt évtizedben elszabadultak a lakásárak és a bérleti díjak, Bécsben sikerült megőrizni a megfizethetőséget és a stabilitást.
Gigalakópark épülne Budapest egyik legszebb részére: kiakadtak a helyiek, mit fog lépni az önkormányzat?
Kompromisszumkeresés zajlik a volt MSZP-székház helyére tervezett újbudai lakópark ügyében.
Mikor van Gyertyaszentelő Boldogasszony napja és minek az ünnepe ez a nap? Itt vannak a ma is élő hagyományok, népszokások
Miről szól Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe? Cikkünkben azt is bemutatjuk, hogyan alakult ki a gyertyaszentelés szokása, mit szimbolizál a szentelt gyertya.
Az OTP Jelzálogbank adatai szerint idén 9100, jövőre 7900 új lakás átadása várható a fővárosban.
A döntésekről Kósa Lajos, a testület elnöke számolt be a saját közösségi oldalán.
A legtöbb ingatlankereső továbbra is családi házat vagy téglaépítésű társasházi lakást néz.
A számítások alapján az épületállomány több mint 3 százalékát kellene évente mélyfelújítani.
A panellakások iránti kereslet az elmúlt hónapokban tovább erősödött Budapesten és az agglomerációban.
Utolsó pillanatban változtak az Otthontámogatás szabályai: rengeteg magyart érint, erre figyelni kell
A kormány több ponton is módosította az évi nettó 1 millió forintos, vissza nem térítendő Otthontámogatás szabályait, bővítve a jogosultak körét és az elfogadható finanszírozási...
2025 harmadik negyedévében országos átlagban 5 százalékkal emelkedtek a lakásárak, az éves drágulás pedig meghaladta a 21 százalékot.
Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport - mondta az energiaügyi miniszter hétfőn Budapesten
A Fővárosi Csatornázási Művek szerint a nedves törlőkendők és a csatornába öntött zsiradékok továbbra is komoly üzemeltetési kockázatot jelentenek Budapesten.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!