Egyszeri, beállításonként 2500 forintos számlajóváírással ösztönzi az MVM Next azokat a lakossági ügyfeleit az elektronikus számlázásra, akik a jelenleg is zajló, december 15-ig tartó kampányidőszakban váltanak a digitális megoldásra

A kedvezmény minden olyan felhasználási helyre érvényes, ahol a megjelölt időszakban aktiválják az e-számlát. Ennek köszönhetően azok a fogyasztók, akik a földgáz- és a villamosenergia-szolgáltatásuknál egyaránt meglépik a váltást, összesen 5000 forintos jóváírásban részesülnek. Az akcióban az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek is részt vehetnek. A bónusz összegét a szolgáltató a jövő február közepe után kiállított számlákon írja majd jóvá - közölte a cég.

Az átállás gyorsan elintézhető a társaság online ügyfélszolgálatán vagy mobilalkalmazásában, de telefonon és személyesen is igényelhető. A papírmentes számlázás nemcsak a postai küldeményeket váltja ki, hanem átláthatóbbá is teszi az ügyintézést, hiszen a korábbi bizonylatok a rendszerből bármikor visszakereshetők és letölthetők.

A fizetés is kényelmesebbé válik, mivel a számlák azonnal rendezhetők bankkártyával az értesítő e-mailben kapott linken, az online felületen vagy az applikációban, emellett a hagyományos banki átutalás és a csoportos beszedési megbízás is választható opció marad. A vállalat tájékoztatása szerint már most is több millió ügyfelük él a modern és környezetbarát elektronikus számlázás lehetőségével.