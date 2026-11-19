A környezetvédők ugyanakkor élesen bírálják ezt a modellt.
Rengeteg ügyfélnek járhat egyszeri rezsitámogatás az MVM-től: egy hónap van lépni, ezt kell tenni érte
Egyszeri, beállításonként 2500 forintos számlajóváírással ösztönzi az MVM Next azokat a lakossági ügyfeleit az elektronikus számlázásra, akik a jelenleg is zajló, december 15-ig tartó kampányidőszakban váltanak a digitális megoldásra
A kedvezmény minden olyan felhasználási helyre érvényes, ahol a megjelölt időszakban aktiválják az e-számlát. Ennek köszönhetően azok a fogyasztók, akik a földgáz- és a villamosenergia-szolgáltatásuknál egyaránt meglépik a váltást, összesen 5000 forintos jóváírásban részesülnek. Az akcióban az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek is részt vehetnek. A bónusz összegét a szolgáltató a jövő február közepe után kiállított számlákon írja majd jóvá - közölte a cég.
Az átállás gyorsan elintézhető a társaság online ügyfélszolgálatán vagy mobilalkalmazásában, de telefonon és személyesen is igényelhető. A papírmentes számlázás nemcsak a postai küldeményeket váltja ki, hanem átláthatóbbá is teszi az ügyintézést, hiszen a korábbi bizonylatok a rendszerből bármikor visszakereshetők és letölthetők.
A fizetés is kényelmesebbé válik, mivel a számlák azonnal rendezhetők bankkártyával az értesítő e-mailben kapott linken, az online felületen vagy az applikációban, emellett a hagyományos banki átutalás és a csoportos beszedési megbízás is választható opció marad. A vállalat tájékoztatása szerint már most is több millió ügyfelük él a modern és környezetbarát elektronikus számlázás lehetőségével.
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