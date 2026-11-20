Új, ingyenes adósságkezelési tanácsadást indított a kormány november 20-tól.
A csőd szélére került a fejér megyei iparváros: Magyar Pétertől kérnek segítséget
A fizetésképtelenség szélére sodródott Dunaújváros vezetése személyes találkozót kezdeményezett Magyar Péter miniszterelnökkel a város pénzügyi megmentése érdekében. A kormányfő nyitott az egyeztetésre, amelynek célja a korábban elvont iparűzésiadó-bevételek visszaszerzése és az önkormányzat csődjének elkerülése, méghozzá újabb helyi adóterhek bevezetése nélkül - írta meg a Telex.
Pintér Tamás polgármester beszámolója szerint Magyar Péter kedvezően fogadta a megkeresést. Bár a találkozó pontos időpontját még nem tűzték ki, a miniszterelnök válaszlevelében jelezte, hogy amint hivatali teendői engedik, Dunaújvárosba látogat.
A városvezető abban bízik, hogy az egyeztetésen részletesen vázolhatja az önkormányzat gazdasági nehézségeit és eddigi erőfeszítéseit, valamint konkrét megállapodásokra juthatnak a kormányzati segítségről. A helyzet rendezését elősegítheti, hogy Lackó Gábor illetékes helyettes államtitkár is írásban biztosította a várost arról, hogy intézkedéseikkel az önkormányzati feladatellátás biztonságát szolgálják.
Medgyesi Miklós kabinetfőnök tájékoztatása szerint a település az elmúlt években nagyjából 18-20 milliárd forint adóbevételtől esett el. A válság kiváltó oka, hogy az előző kormány 2021-ben különleges gazdasági övezetet hozott létre a térségben, elvonva ezzel Dunaújvárostól a Hankook és az iváncsai ipari park adóbevételeit.
Bár ezeket az övezeteket tavaly, 2025-ben megszüntették, a forrásokat biztosító korábbi magánjogi szerződéseket nem állították helyre, így a befizetett adókból a város jelenleg sem kap egyetlen forintot sem. Az önkormányzat szerint e szerződések rendezése jelentené a leggyorsabb pénzügyi mentőövet, mivel a Dunaferr esetleges újraindítása jóval hosszabb és összetettebb folyamat.
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A likviditási gondok áthidalására a városvezetés bankhitel felvételét is megkísérelte. A pénzintézetek azonban biztosítékként a bevételek növelését várják el az önkormányzattól, a vezetés határozott célja viszont az, hogy elkerüljék a további adók kivetését.
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