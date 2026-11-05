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Megvan, kik lehetnek a Wekerle Plusz első igazi nagy nyertesei: akinek itt van háza, dörzsölheti a markát

Pénzcentrum
2026. november 5. 20:02 3 perc

A Wekerle Plusz nem teszi egyformán vonzóbbá az agglomerációt. A használt házaknál és lakásoknál a főváros környékén is ötödével kisebb hitelt kapnak a vevők, mint az Otthon Starttal, ezért ott szűkül a választék. Az új építésű ingatlanoknál viszont az agglomeráció előnybe kerülhet. Ezekre továbbra is fix 3 százalék a kamat, és a Duna House idei adatai szerint az agglomerációban eladott új ingatlanok 79 százaléka belefér a program ár- és négyzetméterár-korlátjába. Budapesten csak 35 százalékuk.

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A Wekerle Plusz lakásnál legfeljebb 100 millió, családi háznál 150 millió forintos vételárat és 1,5 millió forintos négyzetméterárat enged. Budapesten az idén eladott új lakások többségének ennél magasabb volt a négyzetméterára. Az agglomerációban az új ingatlanok háromnegyede családi ház, jellemzően 1 millió forint körüli négyzetméteráron.

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Az agglomerációban ráadásul az új ingatlanok aránya is nagyobb. A Duna House hálózatában idén az agglomerációs adásvételek 14 százaléka volt új építésű, Budapesten 6 százaléka. A Wekerle Plusz ráadásul építésre is 3 százalékos hitelt ad, ami a telekkel rendelkező családoknak is lehetőséget nyit.

A használt házaknál nincs előny

Az agglomerációban egy négyzetméter idén 894 ezer forint volt, 30 százalékkal kevesebb, mint Budapesten. Ugyanannyi pénzért ezért nagyobb ingatlan érhető el. A 38 és 46 millió forint közötti adásvételeknél Budapesten jellemzően 34, az agglomerációban 50 négyzetméteres ingatlan cserélt gazdát.

A teljes vételár viszont hasonló, mert a főváros környékén nagyobb házakat vesznek. Egy havi 190 ezer forintot törleszteni tudó, 10 millió forint önerővel rendelkező vevő az Otthon Starttal az agglomerációs használt ingatlanok 22 százalékát vehette volna meg, a Wekerle Plusszal 11 százalékát. Budapesten 17 helyett 10 százalékát.

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Érdemes megemlíteni, hogy az Otthon Start nem terelte ki a vevőket a fővárosból. A Duna House budapesti és agglomerációs adásvételei közül a program előtt 29 százalék jött létre az agglomerációban, a program alatt 27 százalék, az októberi hajrában 22 százalék.

„Önmagában a Wekerle Plusz sem költözteti ki a fiatalokat Budapestről. A használt házaknál a kisebb hitel az agglomerációban ugyanúgy szűkíti a választékot, mint a fővárosban. Az új házaknál viszont a főváros környéke lehet a program fő terepe, mert ott még bele lehet férni a korlátokba. Ha a kereslet erre mozdul, az új házak ára tartja magát, a használt házak eladóinak viszont többet kell engedniük” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

 
Címlapkép: Getty Images
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