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Balatonfüred, Keszthely és Budakeszi környékén a legjobb élni 2026-ban, de az első tízben olyan nagyvárosok is szerepelnek, mint Veszprém, Pécs és Debrecen – derült ki az MBH Jelzálogbank elemzéséből, amely megújult módszertannal, nyolc szempont alapján vizsgálta Magyarország 175 járását, köztük Budapestet is. Az MBH Csoporthoz tartozó bank elemzői az oktatási, egészségügyi, kulturális, munkaerőpiaci és vásárlási lehetőségek mellett a lakáspiaci helyzetet, a bűnözés arányát, és új elemként a zöld környezetet is számításba vették a rangsor összeállítása során. A megyei átlagokat tekintve Veszprém, Zala és Vas megye járásai végeztek az élen.
A 2026-ban új módszertan alapján összeállított élhetőségi rangsort a Balatonfüredi járás vezeti, amelyet a Keszthelyi és a Budakeszi járás követ. A Balatonfüredi járás elsősorban zöld környezetének és kedvező szolgáltatási kínálatának köszönheti első helyét, Keszthely a vásárlási lehetőségek és az egészségügyi ellátottság terén elért jó eredményeivel került a második helyre, a harmadik helyet pedig a munkaerőpiaci lehetőségekben élen járó Budakeszi járás szerezte meg.
Az első tízbe a balatoni és a főváros környéki térségek mellett több vidéki nagyváros – Veszprém, Pécs, Eger, Debrecen és Sopron – környéke is bekerült, a harmadik helyen szereplő Budakeszi járás és a tizedik helyezett Szobi járás között pedig mindössze három pont a különbség. Az élmezőnyt a Szentendrei járás teszi teljessé, amely az ötödik helyet szerezte meg az MBH Index élhetőségi rangsorában. Budapest a 14. lett az összesítésben.
Jelentős különbségek az ország egyes térségei között
Az MBH Index idei élhetőségi rangsora alapján jól látható különbségek mutatkoznak az ország térségei között: míg a Dunántúlon, különösen a Balaton térségében, valamint a főváros környékén több magas pontszámot elérő járás található, addig az ország északkeleti részén fekvő területek jellemzően alacsonyabb pontszámot értek el. Az első 30 helyezett közül 19 a Dunántúlon, míg az utolsó 30 helyből 27 a Dunától keletre fekszik.
A részmutatók alapján az egyes térségek eltérő adottságai is jól kirajzolódnak. A kulturális lehetőségeket vizsgálva Vas, Zala, Baranya és Veszprém megye járásai értek el magasabb pontszámot, míg az oktatási mutatóban a nyugat-dunántúli megyék, valamint Tolna, Veszprém és Csongrád-Csanád szerepelt jól. Az egészségügyi ellátottságban Csongrád-Csanád, Baranya, Bács-Kiskun és Tolna megye végzett a lista elején, a vásárlási lehetőségek pedig elsősorban a Balaton környékén, a turisztikai térségekben és a fővárosi agglomerációban voltak kedvezők. A bűnözési arány a dunántúli és a dél-alföldi térségekben, valamint Hajdú-Biharban volt a legalacsonyabb.
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A gazdasági és lakhatási szempontok jelentős területi különbségeket mutatnak. A munkaerőpiaci lehetőségek Budapest és Pest megye, valamint az észak- és a közép-dunántúli térségek járásaiban a legkedvezőbbek, míg a lakáspiaci pontszámok az ország északkeleti részén – Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – a legmagasabbak, elsősorban az alacsonyabb lakásáraknak köszönhetően. A természeti adottságokat értékelő zöld környezet mutatóban a Balaton, a Dunakanyar térsége, valamint a főváros budai oldali agglomerációja került a lista élére, ugyanakkor az északi, hegyvidéki területek is az élmezőnyhöz tartoznak.
„Egy térség vonzerejét számos tényező képes alakítani, a lakhatási lehetőségektől és a munkaerőpiaci adottságoktól kezdve az elérhető szolgáltatásokon át egészen a természeti környezetig. Az MBH Index élhetőségi kutatásával igyekszünk azt megmutatni, hogyan állnak össze ezek a szempontok az ország különböző térségeiben, és milyen hatást gyakorolhatnak többek között a lakóhelyválasztásra, illetve a lakáspiaci keresletre. Az idei módszertani újítás is ezt szolgálja: a korábbiaknál szélesebb körben vizsgáltuk a járások adottságait, és a zöld környezetet is önálló szempontként értékeltük” – mondta Dr. Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója.
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