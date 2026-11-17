Elgázolták a csepeli Lidl egyik alkalmazottját vasárnap, miközben egy bolti tolvajt próbált megállítani. A menekülők autója röviddel az eset után karambolozott.
Már nem olyan vonzó a magyar lakáspiac a külföldieknek: a drágulás és az erős forint is közrejátszik
Jelentősen visszaesett a külföldiek aktivitása a magyar lakáspiacon: tavaly 15 százalékkal kevesebb külföldi állampolgár vásárolt ingatlant, idén pedig 28 százalékkal csökkent a külföldről érkező érdeklődések száma. A visszaesés hátterében a lakásdrágulás, a forint erősödése és a rövid távú lakáskiadás korlátozása is állhat.
Jelentősen mérséklődött a külföldiek aktivitása a magyar lakáspiacon. Tavaly 5,6 ezer külföldi állampolgár vásárolt lakóingatlant Magyarországon, 15 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A külföldiek aránya az összes adásvételből is jelentősen csökkent: 2024-ben még a vásárlások 5 százaléka volt külföldi vevőhöz köthető, tavaly már csak 3,7 százalék. Budapesten az adásvételek 4,4 százalékában szerepeltek külföldiek vevőként, a belső pesti kerületekben azonban minden tizedik lakásvásárlás külföldiekhez kötődött, az ottani forgalom értékéből pedig 13 százalékkal részesedtek - derül ki az ingatlan.com hivatalos és saját adatokon alapuló elemzéséből, amely a külföldiek lakáspiaci szerepét mutatja be.
„Az ingatlan.com adatai alapján az idén is csökkent a külföldi vevők aránya a hazai lakáspiacon. Az év első tíz hónapjában 147,5 ezer érdeklődés érkezett külföldről az eladó ingatlanokra, ami éves összevetésben 28 százalékos visszaesést jelent. Ráadásul az idei év minden hónapjában alacsonyabb volt a külföldről érkező érdeklődések száma, mint 2025 azonos időszakában” – mondta Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője.
Fontos azonban, hogy a KSH a vásárlók állampolgársága alapján készíti el statisztikáját, az ingatlan.com adataiból pedig az derül ki, hogy melyik országból érdeklődnek a hazai ingatlanok iránt. Utóbbiak között tehát a külföldön élő magyarok is szerepelnek, míg a Magyarországon élő és itthonról érdeklődő külföldi állampolgárok nem.
„A külföldi vevők aránya három ok miatt csökken: a tavalyi drágulás európai szinten is kiemelkedő tempója miatt a hazai lakásárak már regionális viszonylatban sem tekinthetők annyira olcsónak. Ráadásul a forint idén több mint 5 százalékkal erősödött az euróval szemben, ami a lakásdráguláson felül szintén növelte a hazai ingatlanok árát a külföldiek számára. Harmadrészt pedig Budapesten is egyre több belvárosi kerület korlátozza a rövid távú lakáskiadást, másnéven az airbnb-zést, ami korábban sok külföldi számára tette vonzóvá a magyar fővárost. 2024-ben még minden negyedik-ötödik vásárló külföldi volt a pesti belvárosi kerületekben a KSH adatai alapján, tavaly már csak minden tizedik.” – foglalta össze a változás okait a szakértő.
Külföldi nyugdíjasok és hatszoros árkülönbség
A külföldiek körében jelentős különbségek láthatók mind a célpontokat, mind a lakásvásárlásra fordított összegeket tekintve. A német állampolgárok tavaly is vezették a rangsort: több mint 1400 lakóingatlant vásároltak, elsősorban dunántúli községekben, átlagosan 33,4 millió forintért. A második helyen a román, a harmadikon a szlovák vevők végeztek 760, illetve 661 lakóingatlan-vásárlással, mindkét ország esetében elsősorban a határ közelében lévő lokációk voltak a fókuszban.
Ezzel szemben a kínai és a vietnami vevők vásárlásainak legalább 90 százaléka Budapestre koncentrálódott. Méretes eltérés látszik a külföldiek tavalyi vásárlásai között: míg a román állampolgárok átlagosan 15,7 millió forintot költöttek egy-egy magyarországi lakóingatlanra, addig az oroszok közel hatszor ennyit, 91,2 millió forintot. A nyugdíjas korú külföldiek is jelentős szerepet játszanak a magyarországi lakásvásárlásokban. A német vevők 30 százaléka legalább 65 éves volt, ugyanez az arány a svájciak esetében 27,4, a hollandoknál 26,6, az osztrákoknál pedig 20,3 százalékot tett ki.
Az olcsóbb ingatlanok és a vidéki házak a legnépszerűbbek
Az ingatlan.com idei adatai szerint a külföldről érkező idei érdeklődések 42 százaléka Ausztriához és Németországhoz köthető. Ugyanakkor az előbbi országból 36, az utóbbiból 34 százalékkal kevesebb érdeklődés érkezett az év első tíz hónapjában, mint egy évvel korábban. Az általános tendenciával szemben Spanyolországból és Ukrajnából 5-5, Görögországból pedig 8 százalékkal nőtt az érdeklődések száma.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A KSH tavalyi lakásvásárlási adatai és az ingatlan.com idei keresleti statisztikái egyaránt az olcsóbb ingatlanok és a vidéki házak népszerűségére utalnak. Idén január és október között a külföldről érkező érdeklődések 38 százaléka a 40 millió forintnál olcsóbb, további 32 százaléka pedig a 40–80 millió forintos ingatlanokra irányult. Ingatlantípusok szerint a vidéki házak vezetik a népszerűségi rangsort 39 százalékos részesedéssel, ezeket követik a budapesti lakások 27 százalékkal.
Területi szempontból Budapest a legnépszerűbb célpont, a fővárosban található ingatlanokra érkezett az érdeklődések harmada. Pest vármegye 12, Győr-Moson-Sopron 6 százalékkal részesedett a külföldi keresletből, a három Balaton-parti vármegye – Zala, Somogy és Veszprém – együttesen pedig 14 százalékkal. A belső pesti kerületek egy részében ugyanakkor közel megfeleződött a külföldről érkező érdeklődések száma: a VII. és a VIII. kerületben 44–45 százalékos visszaesés következett be.
A lakásdrágulás lassulását is visszaigazolta a KSH
A külföldiek tavalyi lakáspiaci szerepvállalásának bemutatása mellett a KSH ismertette a legfrissebb lakásáradatokat is, amelyek összhangban vannak az ingatlan.com korábbi elemzéseiben bemutatott trendekkel, azaz a lakásdrágulás jelentős lassulását is visszaigazolták a friss számok.
Míg tavaly a harmadik negyedévben éves összevetésben még 24 százalékos volt a lakásdrágulás a KSH szerint, addig az idei második negyedévben már csak 10,5 százalékos. Az ingatlan.com lakásárindexe ugyanerre az időszakra 13,1 százalékos, a Magyar Nemzeti Bank mutatója pedig 12,3 százalékos drágulást jelzett. Az ingatlan.com frissebb adatai alapján az áremelkedés lassulása azóta is folytatódott: októberben országosan már csak 6,9 százalékos, Budapesten pedig 1,8 százalékra mérséklődött az éves drágulás üteme.
A déli, délnyugati szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik kedden.
Mikor jön a tél 2026-ban? Mikor lesz hó? Lesz-e idén fehér karácsony? A tél kezdete, a téli napforduló és a téli szünet dátuma
Milyen tél várható 2026 végén Magyarországon? Lesz hó karácsonykor? Mutatjuk, mit jósolnak a meteorológusok, és mikor kezdődik a téli szünet.
Fontos figyelmeztetés érkezett az Európai Uniótól: 72 óráig elég tartalékot kérnek a magyar családoktól
Az Európai Bizottság új iránymutatása szerint az uniós háztartásoknak érdemes úgy készülniük, hogy egy váratlan krízishelyzet első három napját külső segítség nélkül is át tudják...
Sokan nem is sejtik, milyen gyakran kellene ágyneműt mosni: van, aki hónapokig halogatja a cserét, és ez veszélyes
Hiába az esti zuhany, az ágynemű éjszakáról éjszakára gyűjti az izzadságot, a faggyút és az elhalt hámsejteket.
A Várnegyed akkoriban még nem volt ilyen szép, sok volt a romos épület. Ő a saját szavai szerint együtt élt és együtt fejlődött a városrésszel.
A Keleti-Bakony délkeleti lejtőin fekvő Ösküben óránkénti 118 kilométeres széllökést mértek pénteken.
Hamarosan itt a nemzetközi férfinap 2026-ban: nem is olyan egyértelmű, mikor van férfinap Magyarországon és mit ünneplünk ezen a napon
A nemzetközi férfinap elsősorban a férfiak fizikai és mentális egészségéről, a pozitív apai és férfi példaképekről, valamint a társadalmi megbecsültségről.
Figyelmeztet az államtitkár, több százezres bírságot kaphat a nyakába, aki így fűt otthon: erre jobb odafigyelni
A helyzet súlyosságát Gelencsér András vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia és a Pannon Egyetem Levegőkémiai Kutatócsoportjának vezetője is megerősítette.
Budapesten októberben a kerületek több mint felében csökkentek az átlagos hirdetési négyzetméterárak.
A kormány újabb tizenhat projekt esetében vonta vissza a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházási státuszt.
December 21-én lesz az év legrövidebb nappala. Mutatjuk a napkelte és napnyugta időpontjait, és azt is, mikortól lesz érezhetően tovább világos.
10 szakértői tipp, amivel már most csökkenthetjük a rezsit: nem csak a termosztáton múlik a megtakarítás
A Pénzcentrum összegyűjtött tíz olyan szakértői tanácsot, amelyekkel érdemes már most foglalkozni, mielőtt igazán beköszöntenek a kemény téli fagyok.
Az elmúlt tíz évben csak Portugáliában és Hollandiában emelkedett a magyarnál nagyobb mértékben a lakások átlagos ára a jövedelmek növekedéséhez képest.
Közel hat éve nem csökkentek olyan jelentős mértékben az albérletárak Magyarországon, mint idén októberben.
Nem mond le a Margitszigetről a XIII. kerület: megszólalt a polgármester, minisztériumi segítséget kérnek a fővárossal szemben
Tóth József polgármester szerint az Országgyűlés dönthet arról, hogy a Margitsziget visszakerüljön a XIII. kerülethez.
Nyolc év után, 2027 januárjától ismét köthetsz államilag támogatott lakástakarék-szerződést.
Téli zsidó ünnepek 2026-ban és 2027-ben: itt az ünnepnaptár - Mikor van hanuka, milyen szokások kapcsolódanak hozzá?
Mikor van hanuka 2026-ban és 2027-ben? Mutatjuk a téli zsidó ünnepek dátumait, a gyertyagyújtás szabályait és a legfontosabb hagyományokat.
Jól teljesít idén a magyar ipari és logisztikai ingatlanpiac, 2026 első kilenc hónapjában ugyanis a nettó kereslet 22 százalékkal múlta felül a tavalyi év azonos...
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.