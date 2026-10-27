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Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete: sokan kimaradhatnak a Wekerle Plusz programból, áremelkedés jöhet a felújításoknál

Pénzcentrum
2026. október 27. 04:33 5 perc
  Gyors összefoglaló
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Az október 19-én bejelentett Wekerle Plusz akár 7,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást adna energetikai felújításra. Gulyás István, a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesületének elnöke szerint azonban a legrosszabb állapotú otthonokban élők kimaradhatnak belőle.

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A Wekerle Plusz programot a kormány 2026. október 19-én jelentette be, a felújítási rész a tervek szerint 2027-ben indulhat. Az energetikai felújítási támogatás az ország minden településén elérhető lesz, és nem feltétel sem a házasság, sem a gyermek.

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Gulyás István építészmérnök, energetikai tanácsadó, a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesületének elnöke és az Energiamentor Építő és Nagykereskedelmi Zrt. vezérigazgatója friss publicisztikájában azt írja, hogy a bejelentés jó irányba tett lépés, de ahhoz, hogy működő rendszer legyen belőle, még sok részletet ki kell dolgozni. Sorra vette, min múlik, hogy a programból valódi rezsicsökkentés lesz-e.

Ennyit lehet majd kapni a Wekerle Plusz keretében

A bejelentés szerint a felvehető hitel összege a korábbi 6 millióról 15 millió forintra nő, fix 3 százalékos kamattal. Mellé 30-50 százalékos, legfeljebb 7,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás kapcsolódhat. A támogatás aránya az épület kiinduló energetikai állapotától függ: közepes besorolásnál 30, a legrosszabb besorolásnál 50 százalék. A támogatás feltétele, hogy a felújítás után az otthon legalább 30 százalékkal kevesebb energiát fogyasszon.

Gulyás István szerint ez a feltétel közelebb visz ahhoz, hogy a közpénz valóban a fogyasztás tartós csökkentését támogassa, ne az energia árát. „Ne az elfogyasztott, hanem az el nem fogyasztott energiát támogassuk!" – írta Gulyás István.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a bejelentés után azt közölte, hogy családi háznál legfeljebb 15,5 millió forintos felújítás valósulhat meg. Ebből legfeljebb 15 millió forintot fedezne a támogatás és a kedvezményes hitel, az önerő pedig legfeljebb 500 ezer forint lenne. A két bejelentésből nem derül ki egyértelműen, hogy a 15 millió forint a hitel felső határa, vagy a hitel és a támogatás együttes összege. Ez a hivatalos részletszabályokból derül majd ki.

Szakértő szerint a szükséghez képest kicsi lehet a program

A kormány évente 20 ezer háztartás felújítását tervezi, nagyjából 40 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással. 2030-ig összesen mintegy 120 ezer család otthona újulhat meg, a családi házak és a társasházak felújítására együtt 600 milliárd forint juthat. Gulyás István ezzel szemben úgy látja, hogy csak a családi házak közül közel 1,4 millió szorulna korszerűsítésre. Így, ha az ő becslésével számolunk, egy év alatt a felújításra váró családi házaknak nagyjából 1,4 százaléka kerülhet sorra.

Gulyás a piac működése miatt is aggódik. Tapasztalatai szerint a hirtelen induló támogatási hullámok kapacitáshiányt, hosszabb várakozást és áremelkedést okoznak, a programok közötti szünetekben pedig visszaesik a vállalkozások megrendelésállománya. Ezért olyan hosszú távú programot sürget, amely több választási cikluson át is működik.

Szerinte az is gond, hogy nincs egységes, teljes körű országos adatbázis arról, milyen energetikai állapotban vannak a magyar lakóépületek, pedig ez kellene a program pontos tervezéséhez.

Kiket hagyhat ki a Wekerle Plusz?

Gulyás István szerint a fix 3 százalékos hitel és a vissza nem térítendő támogatás jelentős segítség lehet, de nem mindenkinek. Érvelése szerint a kedvezményes hitelt csak az kaphatja meg, aki hitelképes, a támogatás pedig önmagában kevés, ha a család nem tudja megelőlegezni a munka költségét.

Gulyás szerint ezért nem az mutatja meg a program sikerét, mennyi hitelt helyeztek ki. Az számít, hogy a legrosszabb állapotú otthonokban élő, alacsony jövedelmű családok közül hányan tudnak ténylegesen részt venni benne.

A szakértő háromféle konstrukciót javasol:

  1. önerővel rendelkező családoknak: támogatás és kedvezményes hitel;
  2. kevés önerővel, de megfelelő törlesztőképességgel: magasabb támogatás és előfinanszírozás;
  3. önerő és hitelképesség nélkül élő rászorulóknak: szociális korszerűsítési program, indokolt esetben akár a teljes költség támogatásával, a kivitelezőnek közvetlenül fizetve.

Gulyás azt is kimondja, hogy nem minden épületet érdemes felújítani. Ha egy ház olyan rossz állapotban van, hogy a felújítás költsége már nincs arányban az ingatlan értékével, akkor egy másik lakás, egy helyettesítő új épület vagy más szociális megoldás gazdaságosabb lehet.

Így lehet kiszámolni, megéri-e a felújítás

Gulyás István szerint a 30 százalékos megtakarítás jó belépési feltétel, de önmagában nem mutatja meg, hogy a család valóban jobban jár-e. Ő ehhez a teljes havi teher vizsgálatát javasolja:

Teljes havi teher = energiaszámla + hiteltörlesztés (vagy ESCO-díj*) + többlet üzemeltetési költség − esetleges számlatámogatás

*Az ESCO energiaszolgáltató cég: ő finanszírozza a felújítást, a család pedig a megtakarításból fizeti vissza havi díjként.

A szakértő három helyzet összehasonlítását javasolja:

  1. a jelenlegi havi teher;
  2. a havi teher, ha az energia drágul, de nem történik felújítás;
  3. a havi teher, ha az energia drágul, és közben elkészül a támogatott felújítás.

Gulyás szerint a program csak akkor tekinthető sikeresnek, ha a felújítás után a család teljes havi terhe megfizethető és kiszámítható marad. Ezért úgy véli, minden családnak egy oldalas, közérthető kimutatást kellene kapnia erről, mielőtt dönt.

Gulyás szerint a rezsicsökkentés jövője is a programon múlhat

Gulyás István publicisztikájában azt írja, a kormány bejelentése szerint a rezsicsökkentés feltételei 2027-ben nem változnak (a Tisza-kormány nyilatkozatai egyértelműen erre utalnak - a szerk.). Szerinte ezt az időt arra kellene használni, hogy a családok előbb csökkenteni tudják a fogyasztásukat. Úgy véli, az energiaár-támogatás esetleges átalakítása csak ezután következhetne.

Ha az energiaár-támogatás később változna, a szakértő három lépcsős átmenetet javasol: átmeneti, célzott számlatámogatást, a korszerűsítés támogatását és szükség esetén előfinanszírozását, valamint tartós szociális védelmet a leginkább rászorulóknak.

A legolcsóbb energia az, amelyet nem kell megtermelni, importálni és kifizetni

– fogalmazott Gulyás István.

Mire érdemes figyelni, amíg nincsenek meg a részletek?

A Wekerle Plusz egyelőre bejelentés, nem igényelhető konstrukció. A futamidő, az önerő mértéke, az előfinanszírozás, a támogatható ingatlantípusok köre és az energetikai ellenőrzés módja is a részletszabályokból derül majd ki. Aki felújítást tervez, annak érdemes már most tájékozódnia az otthona energetikai állapotáról, mert a bejelentés szerint a támogatás aránya ettől függ.

Gulyás István szerint a sorrend is számít: előbb kell felmérni az épületet, meghatározni az energetikai célt és a műszaki lépéseket, és csak ezekhez szabad igazítani a finanszírozást. Fordított sorrendben, ahogy ő fogalmaz, „a gombhoz varrjuk a kabátot". Gulyás korábbi támogatási hullámok tapasztalatai alapján arra is figyelmeztet, hogy a program indulásakor megnőhet a kereslet a kivitelezők iránt, ami hosszabb várakozással és áremelkedéssel járhat.
Címlapkép: Getty Images
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