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Mikor jön a tél 2026-ban? Mikor lesz hó? Lesz-e idén fehér karácsony? A tél kezdete, a téli napforduló és a téli szünet dátuma
Ha csak a naptárat figyeljük, a tél hivatalosan december 1-jén kezdődik, ám az időjárás nem feltétlenül igazodik a hónapokhoz. Vajon mikor jön a tél 2026-ban, és lesz-e hó karácsonykor? A meteorológiai előrejelzések szerint az átlagosnál enyhébb és csapadékosabb télre számíthatunk, de azért komolyabb fagyok és havazások is előfordulhatnak. Mutatjuk, milyen tél várható 2026 végén Magyarországon, mikor lesz a téli napforduló, mekkora a fehér karácsony esélye, és azt is, hogyan alakul a téli szünet 2026–2027 fordulóján.
Mikor érkezik a tél 2026-ban?
Az, hogy mikor jön a tél, attól függ, hogy meteorológiai vagy csillagászati szempontból nézzük az évszakokat. A meteorológusok ugyanis a teljes naptári hónapokat veszik alapul, ezért a téli évszak decembertől február végéig tart, a csillagászati évszakok határát viszont a Föld Nap körüli mozgása határozza meg. A meteorológiai tél 2026. december 1-jén, kedden kezdődik, míg a csillagászati tél december 21-én, hétfőn veszi kezdetét.
A téli napforduló 2026-ban december 21-én, magyar idő szerint 21 óra 50 perckor következik be. Ezen a napon van az év legrövidebb nappala és leghosszabb éjszakája az északi féltekén, ezt követően pedig fokozatosan hosszabbodni kezdenek a nappalok. Tehát a tél kezdete 2026 során is két különböző dátumhoz köthető, az időjárás azonban nem igazodik a naptárhoz: az első fagyok és havazások már jóval december előtt megérkezhetnek, ahogyan az enyhébb időszakok is átnyúlhatnak a téli hónapokra.
Milyen tél várható 2026-ban Magyarországon?
A meteorológiai előrejelzések alapján már most körvonalazódik, milyen tél várható 2026 végén és 2027 elején. Az Európai Unió Copernicus éghajlatváltozási szolgálata szerint Európa nagy részén a megszokottnál magasabb lehet a hőmérséklet, és több csapadék is hullhat. Magyarországon is inkább enyhébb télre számíthatunk, de ettől még nem kell búcsút intenünk a havazásnak – ahogy a kemény fagyoknak sem.
A magyarországi tél alakulását a világ távoli részein zajló természeti jelenségek is befolyásolhatják. Ilyen az El Niño nevű, néhány évente visszatérő éghajlati jelenség, amelynek során a Csendes-óceán Egyenlítő környéki vize a szokásosnál melegebbé válik. A 2026-ban kialakult El Niño különösen erős, és az európai időjárásra is hatással lehet. Ennek köszönhetően nagy az esélye, hogy a tél enyhébb, szelesebb idővel indul, januárban és februárban viszont valószínűbbé válnak a komolyabb lehűlések.
A tél alakulásában a sarkvidék feletti légmozgások is fontos szerepet játszanak, hiszen ezek befolyásolják, milyen könnyen jut el hozzánk az északi hideg levegő. Emiatt az összességében enyhébb tél során is előfordulhatnak fagyos időszakok, a csapadékosabb időjárás pedig havazást is hozhat. Vagyis az átlagosnál melegebb tél ellenére is lehet részünk hóval borított napokban.
Lesz fehér karácsony 2026-ban?
A havas karácsony sokak számára hozzátartozik az ünnepi hangulathoz, Magyarországon azonban az utóbbi évtizedekben egyre ritkábban borul fehérbe a táj december végén. A HungaroMet korábbi mérései szerint az ország alacsonyabban fekvő részein ritkán marad meg a hó karácsonykor, a hegyvidékeken viszont jóval nagyobb az esély a havas ünnepekre. Kékestetőn például az a ritkább, ha az ünnepek alatt egyáltalán nincs hó.
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A 2026-os karácsonyra nézve az átlagosnál enyhébb télre utaló előrejelzések nem különösebben kedveznek a tartósan havas időnek, de ha a csapadék mellé kellő hideg is érkezik, idén is lehet részünk fehér karácsonyban. Erre elsősorban a magasabban fekvő területeken van nagyobb esély, de az ország más részein sem kizárt a karácsonyi havazás.
Téli szünet 2026: ezek a pontos dátumok
A karácsony közeledtével a családoknak nemcsak az ünnepi készülődést, hanem a gyerekek téli szünetét is meg kell szervezniük. A téli szünet 2026-ban december 19-én, szombaton kezdődik, és 2027. január 3-án, vasárnap ér véget, így a diákok összesen 16 napot tölthetnek otthon az ünnepek alatt.
A hosszú iskolai szünet persze a szülőknek is feladja a leckét, hiszen nem mindig egyszerű megoldani, hogy ki vigyázzon a gyerekekre, amíg ők dolgoznak. Idén azonban valamivel könnyebb lehet a családi programok és a szabadságok összehangolása, 2026-tól ugyanis december 24. munkaszüneti nap. Így tehát szenteste napjára már nem kell külön szabadságot kivenni.
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