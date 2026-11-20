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Drámai jelentést adott ki az ENSZ: riasztóan nő a gyermekáldozatok száma Ukrajnában
Az ukrajnai háborúban megölt és megsebesült gyermekek idei száma már meghaladta a tavalyi év összesített adatát, és várhatóan megközelíti a konfliktus legvéresebb, 2022-es évének szintjét – közölte az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) a gyermekek világnapján. A szervezet összesítése szerint 2026 első tíz hónapjában legalább 1144 kiskorú esett az összecsapások áldozatául.
Az ENSZ adatai alapján az Ukrajna elleni orosz támadások idén egyre hevesebbé váltak, a civil áldozatok többségét pedig a nagy hatótávolságú fegyverek bevetése követeli. Moszkva ezzel szemben következetesen tagadja, hogy szándékosan polgári célpontokat támadna a szomszédos országban.
Az UNICEF kimutatása szerint az idei év október végéig regisztrált 1144 érintett gyermek közül 114-en vesztették életüket, 1030-an pedig megsebesültek. Ez a szám alig marad el az orosz invázió kezdetének évében, 2022-ben feljegyzett 1386-os adattól - jelentette a Reuters.
Louise Wateridge, az UNICEF munkatársa ismertette, hogy a világszervezet idén eddig mintegy 270 olyan támadást igazolt, amely oktatási intézményeket ért. Ezek egyike egy kijevi, Szolomjanszkij kerületi óvoda volt, amelyet már másodszor ért találat. Mivel a csapás éjszaka történt, ebben az esetben senki sem sérült meg.
A szervezet képviselője az óvoda romokban heverő játszóteréről jelentkezett be a genfi újságíróknak tartott tájékoztatón. Mint fogalmazott, az ide járó gyerekeknek a színeket, a számokat és az első szavakat kellene tanulniuk, ehelyett azonban Ukrajna-szerte azt sajátítják el, hogyan ismerjék fel a közeledő drónok hangját, és miként meneküljenek az óvóhelyekre.
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