Magyarországon a legkedvezőtlenebb a mesterséges intelligenciával foglalkozó szakemberek elvándorlási aránya egy friss nemzetközi rangsorban. Eközben Luxemburg és az Egyesült Arab Emírségek jelentős többletet könyvelhettek el.

A mesterséges intelligencia körüli versenyben nemcsak az számít, hol épülnek adatközpontok, vagy melyik vállalat fejleszti a következő népszerű alkalmazást. Az is döntő kérdés, hol dolgoznak azok, akik mindezt létrehozzák. Egy ország képezhet jó szakembereket, de ha közülük többen mennek el, mint ahányan érkeznek, a tudásuk egy része végül máshol hasznosul.

A Visual Capitalist az OECD.AI szakpolitikai megfigyelőközpontján keresztül elérhető LinkedIn-adatok alapján hasonlította össze az AI-szakemberek nemzetközi vándorlását. A 2025-ös adatokat bemutató rangsorban kisebb európai gazdaságok és közel-keleti országok is a legvonzóbb célpontok között szerepelnek.

Magyarország viszont a negatív oldalon áll az élen.

Mit jelent a valóságban a magyar mínusz?

Magyarországon az AI-szakemberek nemzetközi vándorlásában a távozók voltak többségben. Többen költöztek el, mint ahányan érkeztek, és a két csoport különbsége a LinkedIn-tagok számához viszonyítva nálunk volt a legnagyobb a bemutatott országok és területek között.

A magyar mutató mínusz 2,7. Ez tízezer LinkedIn-tagonként 2,7 fős nettó veszteséget jelent, vagyis ennyivel haladta meg a távozó AI-szakemberek száma az érkezőkét.

Forrás: Pénzcentrum via VisualCapitalist

Adódik persze a kérdés, miért kell ezt ilyen bonyolultan mérni? Azért, mert egy nagy ország és egy kisebb gazdaság között pusztán a költözők létszáma alapján nehéz értelmes összehasonlítást tenni. Ugyanannyi szakember elvesztése egészen más súlyú lehet két különböző helyen. A rangsor ezért mindenhol ugyanakkora, tízezer fős LinkedIn-taglétszámra vetíti az egyenleget.

A mínusz 2,7 tehát nem százalék, és nem is a Magyarországról távozók teljes száma. Az érkezők és az elköltözők különbségét jelzi, a platform taglétszámához igazítva. Magyarország után Szlovákia következik mínusz 1,8-as értékkel, majd India mínusz 1,3-mal. Bulgária és Izrael egyaránt mínusz 1 körül áll. A kerekített adatok alapján a magyar veszteség aránya másfélszer akkora, mint a szlovák, és több mint kétszerese az indiainak.

Sok ország eközben vonza a szakembereket

A környező országok eredményei azt mutatják, hogy a térségben sem mindenhol ugyanabba az irányba mozdul a mérleg. Románia és Horvátország enyhe, egyaránt mínusz 0,1-es egyenleggel szerepel, Ausztria és Németország viszont már a nyertesek között található. Ausztriában tízezer LinkedIn-tagra 1,5 fős, Németországban 1,1 fős nettó többlet jutott. Ezekbe az országokba tehát több AI-szakember érkezett, mint amennyi távozott.

Ez Magyarországról nézve azért érdekes, mert azt mutatja, hogy a szakemberek vonzásában közeli európai gazdaságok is eredményesek lehetnek. A lista ugyanakkor nem árulja el, hová mentek a Magyarországról távozók.

Nem az Egyesült Államok áll az élen

A legkedvezőbb nemzetközi egyenleget Luxemburg érte el. Tízezer LinkedIn-tagra vetítve 7,76 fős nettó többletet mutatott, az Egyesült Arab Emírségek pedig 6,52-vel végzett a második helyen. Az ábrán ezek az értékek egy tizedesre kerekítve, 7,8-ként és 6,5-ként szerepelnek.

A két éllovast nagyobb lemaradással követi Ciprus 2,9-es mutatóval. Írország és Svájc egyaránt körülbelül 2,5-ös, Szaúd-Arábia 2-es, Ausztrália és Hongkong pedig 1,8-as értéket ért el.

Az Egyesült Államok eközben csak a pozitív rangsor tizenegyedik helyén szerepel, 0,92-es egyenleggel. Ez elsőre meglepő lehet egy olyan országnál, amely meghatározó szerepet játszik a mesterséges intelligencia fejlesztésében. A magyarázat azonban részben magában a mérésben van.

Luxemburg első helye nem azt jelenti, hogy összesen több AI-szakember költözött oda, mint az Egyesült Államokba. Azt jelenti, hogy a helyi LinkedIn-taglétszámhoz képest nagyobb volt az érkezők és a távozók közötti pozitív különbség.