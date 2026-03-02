Durva számok csaptak arcul minket: tényleg ennyi a magyar rendőrök fizetése 2026-ban

A korkedvezményes nyugdíj visszaállításának igénye újra napirendre került.
A rendőrök fizetését alapvetően a hivatásos szolgálati jogviszonyról szóló törvény határozza meg, mértéke pedig több tényezőtől is függ: számít a rendfokozat, a beosztás, a szolgálati évek száma, valamint a pótlékok is. A KSH legutóbbi adatai szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatott rendőrök bruttó átlagkeresete 751 ezer forint felett alakult, de az egyéni illetmények ettől nagyon eltérőek lehetnek. Az Országos Rendőr-főkapitányság illetménykalkulátora alapján egy pályakezdő tiszthelyettes nettó bére 300 ezer forint körül alakul, míg több évtizedes szolgálati idővel és magasabb rendfokozatban akár 600 ezer forint feletti nettó összeg is elérhető. Cikkünkben részletes példákon keresztül mutatjuk be, hogyan alakulnak a rendőri fizetések 2026-ban, és milyen feltételekkel lehet valakiből rendőr Magyarországon.
A rendőrök fizetését elsősorban a 2015. évi XLII. törvény (Hivatásos szolgálati jogviszonyról szóló törvény – Hszt.) szabályozza, amely a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyát rögzíti. A fizetés alapja az illetményalap, amelyet a mindenkori központi költségvetési törvény határoz meg, a bérek kifizetése pedig állami költségvetési forrásokból történik.
A fizetések mértéke több tényezőtől függ, többek közt a beosztástól, a rendfokozattól, a szolgálati évek számától és a pótlékoktól is, például függhet a meglévő nyelvvizsgáktól is, ugyanis amennyiben az illető egy adott beosztás betöltéséhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik, adható nyelvpótlék.
Emellett a hivatásos állományúakra különböző juttatások is vonatkoznak, melyek a következők:
- cafetéria (évi bruttó 200 000 Ft)
- lakhatási támogatás (pl. lakbértámogatás, lakásvásárlás támogatása, szükség esetén szálló)
- munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés
- egyéb utazási kedvezmény
- belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó napidíjak és költségtérítések
- kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok igénybevétele
- üdülési támogatás
- családalapítási támogatás
- illetményelőleg
- tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás
- szociális, születési, beiskolázási, temetési segély
- egészségügyi ellátás és költségtérítések
- folyószámla költségtérítés (4000 Ft/év)
- rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata
Emellett a juttatás része a hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosítása is.
A rendőrök fizetése
A teljes munkaidőben alkalmazásban álló rendőrök bruttó átlagkeresete a KSH 2024-es adatai alapján 751 481 forint volt. Azonban a rendőrség oldalán található illetménykalkulátorral, melyet az Országos Rendőr-főkapitányság fejlesztett, sokkal árnyaltabb képet kaphatunk a rendőrségnél dolgozók béréről.
A kalkulátor segítségével a tiszthelyettesi és a tiszti beosztásokban dolgozók jutattásait számolhatjuk ki a különböző területi szervek szerint (Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Városi kapitányság/határrendészeti kirendeltség, Készenléti Rendőrség, Budapesti Rendőr-főkapitányság, Kerületi kapitányság). Az alábbiakban ezt néhány példával szemléltetjük is.
Tiszthelyettesként a Budapesti Rendőr-főkapitányságon egy járőr, őrmesteri rendfokozatban, 4 év szolgálati idő után, középfokú angol nyelvvizsgával nettó 299 751 forintot keres (a bruttó illetménye 451 103 forint).
Tiszthelyettesként Vármegyei Rendőr-főkapitányságon egy nyomozó, főtörzsőrmester rendfokozatban, 12 év szolgálati idő után, nyelvvizsga nélkül 359 202 forintot keres (a bruttó illetménye 540 154 forint).
Tiszthelyettesként a Készenléti Rendőrségnél egy járőrparancsnok, főtörzszászlós rendfokozatban, 36 év szolgálati idő után, két középfokú nyelvvizsgával nettó 499 984 forintot keres (a bruttó illetménye 752 554 forint).
Tiszti beosztásban egy Városi kapitányságon dolgozó vizsgálótiszt, hadnagy rendfokozatban, 4 év szolgálati idő után, középfokú angol nyelvvizsgával 363 506 forintot keres (a bruttó illetménye 546 975 forint).
Tiszti beosztásban Kerületi kapitányságon dolgozó főnyomozó, százados rendfokozatban, 28 év szolgálati idő után, középfokú angol nyelvvizsgával 514 340 forintot keres (a bruttó illetménye 773 792 forint).
Tiszti beosztásban a Budapesti Rendőr-főkapitányságon egy kiemelt fővizsgáló, alezredes rendfokozatban, 36 év szolgálati idő után, két középfokú nyelvvizsgával nettó 604 168 forintot keres (bruttó illetménye 909 222 forint).
Mindehhez fontos megjegyezni, hogy a számítások eredménye tájékoztató jellegű, valamint, hogy a nettó összeg az adókedvezmény nélküli illetményt szemlélteti, és nem tartalmaz személyre szabott kedvezményeket. Az illetményt egyes eseti pótlékok (pl. éjszakai, készenléti pótlék) tovább emelhetik, ezen felül a hivatásos állomány tagjai az éves minősítés alapján teljesítményjuttatásban is részesülhetnek.
Azonban a rendőri hivatás különösen felelősségteljes és veszélyes munka, ezért a bérezésnek tükröznie kell/kellene a feladatok súlyát és a szolgálati kockázatokat. Ráadásul a rendőri hivatás vonzerejét befolyásolja az is, hogy a bérek mennyire versenyképesek a piaci szférához képest. Bár a bérezés meglehetősen kiszámítható a rendőrség állományában, de sok esetben elmarad a hasonló felelősséggel járó civil állásoktól.
Hogyan lehet valaki rendőr?
Lehetőség van elvégezni egy 10 hónapos rendőrjárőr képzést, amely során a közbiztonsági- vagy határrendészeti járőrszolgálat ellátásához szükséges tudást lehet elsajátítani. A jelentkezési feltételek között szerepel a 18 és 55 év közötti életkor, a magyar állampolgárság, az érettségi bizonyítvány megléte, a büntetlen előélet, valamint alapfeltétel, hogy a jelentkező megfeleljen a a magas szintű egészségügyi, pszichológiai és fizikai követelményeknek, emellett ellenőrzik az életvitelt is.
Amennyiben a jelentkező még nem töltötte be a 25. életévét, lehetősége van a technikumi képzésre is. Itt a rendőrjárőr képzéshez képest magasabb óraszámban sajátíthatnak el minden olyan tudást a tanulók, amire a rendőr tiszthelyettesi beosztások betöltéséhez szükségük lehet. A jelentkezési feltétel a 18 és 25 év közötti életkor, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság, az érettségi bizonyítvány megléte, valamint a megfelelés a magas szintű egészségügyi, pszichológiai és fizikai követelményeknek, és mindemellett az életvitelt is ellenőrzik.
Szintén a 25. életév betöltése előtt egyetemi képzést is van lehetőség elvégezni. A tisztképzés a rendőrszakmai felkészítéssel alapfokozatú (BA/BSc) diplomát ad, ezáltal válhat a jelentkezőből bűnügyi-, gazdasági- vagy kibernyomozó, de a közrendvédelmi, közlekedés-, igazgatás- vagy határrendészeti rendőr szakirány is választható. A jelentkezési feltételek a következők: 18 és 25 év közötti életkor, meglévő emelt szintű érettségi legalább egy tárgyból, megfelelés a magas szintű egészségügyi, pszichológiai és fizikai követelményeknek, emellett az életvitelt is ellenőrzik. A tisztképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán folyik 8 félév időtartamban.
