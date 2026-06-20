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Melyik szombat munkanap augusztusban? – Augusztus 21-e munkaszüneti nap lesz 2026-ban: mutatjuk, mikor kell ledolgozni

Pénzcentrum
2026. június 20. 18:33

2026-ban augusztus 8-ra, szombatra esik az augusztus 21 munkanap ledolgozása, cserébe négynapos hosszú hétvégét hoz az államalapítás ünnepe. A szombati munkanap nemcsak a munkarend és a szabadságok tervezésekor fontos szempont: az augusztusi ünnepnapok alakulása a mindennapos ügyintézésekre is hatással van. Cikkünkben összefoglaljuk, mit hoz az augusztus ünnepnapok terén, hogyan történik augusztus 21 ledolgozása, valamint kötelező-e a ledolgozós szombat.

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Melyik szombat lesz munkanap augusztusban 2026-ban?

2026-ban augusztus 8-a szombati munkanap lesz: ezen a napon az általános munkarendben dolgozóknak extra munkanappal kell számolniuk. Ez lesz az augusztusi áthelyezett munkanap, amellyel a 2026. augusztus 21-i, pénteki áthelyezett pihenőnapot dolgozzuk le. Az idei munkanaptár szerint tehát 2026. augusztus 8-a munkanap, míg 2026. augusztus 21 munkaszüneti nap lesz.

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Az áthelyezésnek köszönhetően így négynapos hosszú hétvége kezdődik augusztus 20-án, csütörtökön az államalapítás ünnepével, majd augusztus 21-én, pénteken folytatódik az áthelyezett pihenőnappal. Augusztus 22–23. már a hétvége, így az általános munkarendben dolgozóknak csütörtöktől vasárnapig tartó pihenő jön ki.

Miért nem augusztus 15-én kell dolgozni?

A munkanap-áthelyezéseknél általában az a cél, hogy a ledolgozós szombat ne kerüljön túl messzire attól a pihenőnaptól, amelyet pótol. Az augusztus 21. ledolgozás eredetileg augusztus 15-re esett volna, ám a KDNP és az erre irányuló állampolgári javaslatok nyomán módosították a dátumot.

A változtatás oka az volt, hogy augusztus 15-e Nagyboldogasszony napja, amely a katolikusok számára kiemelt ünnep. Ezért az augusztus 21 munkaszüneti nap ledolgozása egy héttel korábbra került: 2026-ban augusztus 8-án lesz szombati munkanap.

Kinek kötelező a ledolgozós szombat?

Az általános munkarendben dolgozóknak 2026. augusztus 8-a hivatalosan munkanap, ezért számukra ezen a szombaton a munkavégzés – augusztus 21 ledolgozása – ugyanúgy kötelező, mint egy rendes hétköznapon. A munkáltató ettől eltérhet például szabadság kiadásával vagy saját munkaszervezési döntéssel, de a 2026-os munkarend szerint ez a nap az augusztus 21-i pihenőnap ledolgozására szolgál. Ugyanakkor a több műszakban, munkaidőkeretben, hétvégi beosztásban vagy folyamatos munkarendben dolgozóknál a konkrét munkaidő-beosztás döntő.

Mi változik az augusztusi ünnepnapok alatt?

2026-ban augusztus 20-a csütörtökre esik, ami négynapos hosszú hétvégét jelent, a pihenőidő augusztus 20-tól augusztus 23-ig tart. Az augusztusi ünnepnapok nemcsak a munkavégzés szempontjából jelentenek változást: a nyitvatartásokra, a közlekedésre és az ügyintézésre is hatással bírnak. Augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen a nagyobb boltok, hivatalok és ügyfélszolgálatok zárva tartanak, a tömegközlekedés pedig ünnepi és munkaszüneti napokra vonatkozó menetrend szerint jár.

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Augusztus 21 ünnepnap helyett áthelyezett pihenőnap lesz, vagyis nem ugyanaz a helyzet, mint augusztus 20-án. A korábbi négynapos hosszú hétvégék gyakorlataiból kiindulva érdemes rá valóban áthelyezett szombatként tekinteni: a boltok és szolgáltatók ennek megfelelően lesznek nyitva, a tömegközlekedésben pedig a hétvégi menetrend lép érvénybe. Augusztus 22–23-án már visszatérünk a normális kerékvágásba, hagyományos hétvégeként ezekre a napokra a megszokott szombati, illetve vasárnapi rend vonatkozik.

Áthelyezett munkanapok és hosszú hétvégék 2026-ban

Nem csak az augusztus 21-i áthelyezett pihenőnap miatt kell figyelni a 2026-os munkaidő naptárra. A szabadságok tervezésekor továbbra is érdemes számolni az ünnepnapokkal és a ledolgozós szombatokkal, főként, mivel az augusztusi hosszú hétvége után további két hosszú hétvége lesz az évben:

  • Október 23–25. között háromnapos hosszú hétvége lesz, mivel október 23. péntekre esik.
  • December 24–27. között négynapos karácsonyi hosszú hétvége lesz. December 24. csütörtök áthelyezett pihenőnap, amit december 12-én kell ledolgozni. December 25. péntek munkaszüneti nap, december 26–27. pedig hétvégére esik.
Címlapkép: Getty Images
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