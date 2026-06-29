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Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Gazdaság

Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat

Pénzcentrum
2026. június 29. 10:31

Egy drogériában a vásárló többnyire csak azt látja, hogy a keresett termék ott van-e a polcon, megérkezik-e időben az online rendelés, vagy mennyire gyors a bolti átvétel. A háttérben azonban egy egyre összetettebb logisztikai rendszer dolgozik. A Rossmann új üllői központja 20 milliárd forintos beruházással készült el, és a több mint 260 hazai üzlet, valamint az online rendelések kiszolgálását is támogatja.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Egy drogérialánc működésében egyszerre kell kezelni a kozmetikumokat, háztartási cikkeket, babaápolási termékeket, szezonális árukat és akciós készleteket. Ezek eltérő ütemben fogynak, miközben a vásárlók egyre kevésbé tolerálják, ha egy keresett termék hiányzik a polcról. A pontosabb raktári háttér abban segít, hogy gyorsabban látszódjon, melyik termékből hol van készlet, és melyik üzletbe kell utánpótlást küldeni.

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A fizikai üzletek és az online csatornák működése közben egyre szorosabban összekapcsolódik. A bolti átvétel, az online rendelés és az üzletek napi feltöltése ugyanarra a készlet- és árumozgási rendszerre támaszkodik. Ha ez a háttérrendszer pontosabban működik, kiszámíthatóbbá válik, hogy egy termék elérhető-e online, melyik boltban vehető át, és mennyi idő alatt jut el a rendelés vagy az utánpótlás a megfelelő helyre.

Címlapkép: Pénzcentrum
#gazdaság #baba

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