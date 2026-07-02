Elképesztő magyarázatot adott a németek kiesésére az egykori legendás játékos: ez még a magyarok tésztaevésénél is meredekebb sztori

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Lothar Matthäus szerint a családtagok és a barátnők korai jelenléte, valamint a kiutazás körüli kivételezések is jelentősen hozzájárultak a német labdarúgó-válogatott történelmi világbajnoki kudarcához. Az egykori aranylabdás úgy véli, a hozzátartozók jelenléte elvonta a játékosok és Julian Nagelsmann szövetségi kapitány figyelmét, ez pedig rányomta a bélyegét a szereplésre, amely végül a legjobb 32 között, a Paraguay elleni búcsúval zárult.
A korábbi világbajnok, aki egykor a magyar válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozott, az 1994-es, szintén az Egyesült Államokban rendezett tornával vont párhuzamot - hívta fel a figyelmet a Daily Mail.
Matthäus meglátása szerint a pályán és azon kívül is túl sok zavaró tényező akadt egyszerre, a rengeteg bulvárcikk és a magánélet túlzott előtérbe kerülése pedig megakadályozta, hogy a futballisták kizárólag a sportsikerre összpontosítsanak.
Matthäus rámutatott, hogy már maga az utazás is komoly belső feszültségeket szült a kereten belül. Míg egyes labdarúgók a feleségükön és gyermekeiken kívül az édesanyjukat is magukkal vihették a válogatott különgépén, addig mások hozzátartozóinak menetrend szerinti járatokkal kellett eljutniuk a helyszínre. A korábbi kiváló középpályás hangsúlyozta, hogy a német szövetségnek a jövőben teljesen újra kell gondolnia ezt a gyakorlatot. Kifejtette, hogy a családtagoknak – akik szerinte sok esetben ingyenes nyaralásként tekintettek a világbajnokságra – elegendő lett volna a negyeddöntők környékén csatlakozniuk a kerethez, amikor a csapat már elért egy bizonyos eredményt, nem pedig rögtön a torna kezdetén.
A kritikákból a szövetségi kapitány, Julian Nagelsmann sem maradt ki. Matthäus kifejezetten problémásnak nevezte, hogy a szakvezető párja, Lena Wurzenberger rendszeresen megjelent az edzéseken. Bár elismeri, hogy a kapitánynak is joga van találkozni a szeretteivel, szerinte az edző nem élhetne vissza a helyzetével, a barátnőjének pedig kerülnie kellene a reflektorfényt.
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A belső feszültségektől és zavaró tényezőktől terhelt német válogatott végül rendkívül csalódást keltő módon, tizenegyespárbajban maradt alul Paraguayjal szemben a legjobb 32 között. Míg a korai kiesés Németországban hatalmas felháborodást váltott ki, addig a dél-amerikai országban akkora örömünnep vette kezdetét, hogy az államfő munkaszüneti nappá nyilvánította a továbbjutást követő napot.
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